Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
17. 12. 2025,
10.03

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Red Bull - BORA - hansgrohe Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji Primož Roglič Primož Roglič

Sreda, 17. 12. 2025, 10.03

36 minut

Danes zvečer bo znano, kaj Rogliča čaka na Dirki po Španiji, kjer bi lahko postal rekorder

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Primož Roglič | Primož Roglič je napovedal nastop na Vuelti, kjer bi s peto skupno zmago postal absolutni rekorder v številu zmag. | Foto Reuters

Primož Roglič je napovedal nastop na Vuelti, kjer bi s peto skupno zmago postal absolutni rekorder v številu zmag.

Foto: Reuters

Primož Roglič je pred dnevi na medijskem dnevu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe na Majorki napovedal, da se v prihodnji sezoni vrača na Dirko po Španiji. Z morebitno peto zmago bi postal absolutni rekorder te dirke, kar bi imelo izjemen pomen tako zanj kot za njegovo ekipo. Kakšna trasa ga čaka, bo Roglič izvedel nocoj. Organizatorji bodo potek dirke uradno razkrili danes v Monacu, z začetkom ob 19. uri. Nekaj informacij je v javnost pricurljalo že pred predstavitvijo. Kaj je do zdaj že znanega?

VIDEO: Roglič se prihodnjo sezono vrača na Vuelto in ne na Tour:

Znano je, da se bo Dirka po Španiji 22. avgusta začela v Monaku. Kolesarje čaka 9,6 kilometra dolg posamični kronometer s štartom pred znamenito monaško igralnico, cilj pa bo na bulvarju Alberta I., kjer se vsako leto konča tudi dirka Formule 1 za veliko nagrado Monaka.

Dirka po Španiji 2026 se bo začela v Monte Carlu, kjer bo na sporedu posamični kronometer. | Foto: Shutterstock Dirka po Španiji 2026 se bo začela v Monte Carlu, kjer bo na sporedu posamični kronometer. Foto: Shutterstock

Naslednji dan bodo kolesarji etapo začeli na trgu Place du Palais Princier in krenili proti Franciji, nato pa zavili na Iberski polotok. Trasa naj bi bila tokrat v večini speljana po jugu Španije, vključenih pa naj bi bilo vseh osem andaluzijskih provinc.

Po poročanju španskega časnika AS se bo Vuelta proti jugu pomikala prek Valencije, kar pomeni, da lahko kolesarji pričakujejo visoke temperature. Trasa naj bi skupno vsebovala od sedem do devet gorskih ciljev. V okolici Alicanteja naj bi se znova pojavil Alto de Aitana, ki je bil nazadnje na sporedu leta 2016.

Lanski zmagovalec Vuelte Jonas Vingegaard bo v prihodnji sezoni špansko pentljo skoraj zagotovo izpustil. | Foto: Guliverimage Lanski zmagovalec Vuelte Jonas Vingegaard bo v prihodnji sezoni špansko pentljo skoraj zagotovo izpustil. Foto: Guliverimage

Tudi tokrat naj bi bila Vuelta radodarna z gorskimi etapami. Trasa naj bi vključevala tudi cilj na vrhu smučarskega središča Valdelinares, na skoraj 2 tisoč metrih nadmorske višine, vrača pa se menda tudi Sierra de la Pandera, še en dobro znan vzpon Vuelte. Razmišlja se tudi o cilju na zahtevnem Altu de Javalambre.

Drugi posamični kronometer je predviden v drugem tednu dirke v provinci Cádiz, domnevno v okolici mesta Jerez de la Frontera.

Vuelta naj bi se prvič po letu 1999 vrnila tudi v območje Terres de l’Ebre. Po poročanju El Periódica naj bi šlo za pretežno ravninsko etapo, kjer bi lahko odločilno vlogo odigral veter. V nasprotju s prejšnjimi poročili delno makadamski Mont Caro očitno ne bo vključen.

Za zdaj so svoj nastop na Vuelti od težkokategornikov napovedali že štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič (RBBH), Joao Almeida (UAE), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar) in lani najboljši mladi kolesar Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM).

Zadnja etapa Vuelte v zgodovinski Alhambri?

Cilj zadnje etape je običajno v Madridu, a prihodnje leto ne bo tako. Organizatorji so sprva razmišljali, da bi zadnje štiri etape izpeljali na Kanarskih otokih, a ker je ta možnost zaradi logističnih in organizacijskih razlogov padla v vodo, so morali poiskati alternativo. Madrid ne pride v poštev, saj zadnji konec tedna Vuelte sovpada z veliko nagrado Španije v Formuli 1 (11.–13. september), zato bodo morali organizatorji poiskati drugo prizorišče za veliki finale.

Alhambra | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Po poročanju radijske postaje Cadena SER je direktor dirke Javier Guillén že zasnoval alternativni zaključek Vuelte. Zadnji dve etapi naj bi potekali v provinci Granada v Andaluziji. V predzadnji etapi naj bi karavana prečkala Sierro Nevado, znano vadbeno območje številnih kolesarjev, kjer naj bi prišlo do odločilnega gorskega obračuna. Za zadnji konec tedna se omenjajo tudi cilji v klanec na Peñas Blancas in s tem tudi na La Pandero.

Po navedbah Ciclo21 bi se Vuelta v nedeljo, 13. septembra, lahko končala s krožno etapo okoli Alhambre, a le, če bo to odobril mestni svet. Alhambra je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, zato gostovanje kolesarskega spektakla ni samoumevno.

Preberite še:

roglič
Sportal Zimzeleni Roglič še vedno čuti lakoto in željo po Touru #video
Primož Roglič Vuelta 2021
Sportal Ne na Giro ne na Tour, Primož Roglič se vrača na Vuelto, kjer bi se z zmago znova vpisal v zgodovinske anale #video
Red Bull BORA Hansgrohe jadralno letalo
Sportal Nor podvig kolesarjev Red Bullove ekipe #video
Matej Mohorič
Sportal Mohorič cilja na spomenike in Tour, Omrzel na dirko Po Sloveniji
Lorenzo Finn
Sportal Kolesarski odrešenik, ki so ga Italijani dolgo čakali?
Jai Hindley Tadej Pogačar
Sportal Prvi Avstralec z zmago na Giru o Slovencih, na katere se je vedno lahko zanesel #video
Tadej Pogačar, TDF22
Sportal Kako streti Pogačarja? Evenepoel razmišlja o scenariju Rogliča in Vingegaarda iz leta 2022.
Jan Tratnik Majorka
Sportal Tratnik po kalvariji: Če bi vedel, da se bo to zgodilo, bi verjetno odnehal že prej

Red Bull - BORA - hansgrohe Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji Primož Roglič Primož Roglič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.