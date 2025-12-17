Primož Roglič je pred dnevi na medijskem dnevu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe na Majorki napovedal, da se v prihodnji sezoni vrača na Dirko po Španiji. Z morebitno peto zmago bi postal absolutni rekorder te dirke, kar bi imelo izjemen pomen tako zanj kot za njegovo ekipo. Kakšna trasa ga čaka, bo Roglič izvedel nocoj. Organizatorji bodo potek dirke uradno razkrili danes v Monacu, z začetkom ob 19. uri. Nekaj informacij je v javnost pricurljalo že pred predstavitvijo. Kaj je do zdaj že znanega?

VIDEO: Roglič se prihodnjo sezono vrača na Vuelto in ne na Tour:

Znano je, da se bo Dirka po Španiji 22. avgusta začela v Monaku. Kolesarje čaka 9,6 kilometra dolg posamični kronometer s štartom pred znamenito monaško igralnico, cilj pa bo na bulvarju Alberta I., kjer se vsako leto konča tudi dirka Formule 1 za veliko nagrado Monaka.

Dirka po Španiji 2026 se bo začela v Monte Carlu, kjer bo na sporedu posamični kronometer. Foto: Shutterstock

Naslednji dan bodo kolesarji etapo začeli na trgu Place du Palais Princier in krenili proti Franciji, nato pa zavili na Iberski polotok. Trasa naj bi bila tokrat v večini speljana po jugu Španije, vključenih pa naj bi bilo vseh osem andaluzijskih provinc.

Po poročanju španskega časnika AS se bo Vuelta proti jugu pomikala prek Valencije, kar pomeni, da lahko kolesarji pričakujejo visoke temperature. Trasa naj bi skupno vsebovala od sedem do devet gorskih ciljev. V okolici Alicanteja naj bi se znova pojavil Alto de Aitana, ki je bil nazadnje na sporedu leta 2016.

Lanski zmagovalec Vuelte Jonas Vingegaard bo v prihodnji sezoni špansko pentljo skoraj zagotovo izpustil. Foto: Guliverimage

Tudi tokrat naj bi bila Vuelta radodarna z gorskimi etapami. Trasa naj bi vključevala tudi cilj na vrhu smučarskega središča Valdelinares, na skoraj 2 tisoč metrih nadmorske višine, vrača pa se menda tudi Sierra de la Pandera, še en dobro znan vzpon Vuelte. Razmišlja se tudi o cilju na zahtevnem Altu de Javalambre.

Drugi posamični kronometer je predviden v drugem tednu dirke v provinci Cádiz, domnevno v okolici mesta Jerez de la Frontera.

Vuelta naj bi se prvič po letu 1999 vrnila tudi v območje Terres de l’Ebre. Po poročanju El Periódica naj bi šlo za pretežno ravninsko etapo, kjer bi lahko odločilno vlogo odigral veter. V nasprotju s prejšnjimi poročili delno makadamski Mont Caro očitno ne bo vključen.

Za zdaj so svoj nastop na Vuelti od težkokategornikov napovedali že štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič (RBBH), Joao Almeida (UAE), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar) in lani najboljši mladi kolesar Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM).

Zadnja etapa Vuelte v zgodovinski Alhambri?

Cilj zadnje etape je običajno v Madridu, a prihodnje leto ne bo tako. Organizatorji so sprva razmišljali, da bi zadnje štiri etape izpeljali na Kanarskih otokih, a ker je ta možnost zaradi logističnih in organizacijskih razlogov padla v vodo, so morali poiskati alternativo. Madrid ne pride v poštev, saj zadnji konec tedna Vuelte sovpada z veliko nagrado Španije v Formuli 1 (11.–13. september), zato bodo morali organizatorji poiskati drugo prizorišče za veliki finale.

Foto: Shutterstock Po poročanju radijske postaje Cadena SER je direktor dirke Javier Guillén že zasnoval alternativni zaključek Vuelte. Zadnji dve etapi naj bi potekali v provinci Granada v Andaluziji. V predzadnji etapi naj bi karavana prečkala Sierro Nevado, znano vadbeno območje številnih kolesarjev, kjer naj bi prišlo do odločilnega gorskega obračuna. Za zadnji konec tedna se omenjajo tudi cilji v klanec na Peñas Blancas in s tem tudi na La Pandero.

Po navedbah Ciclo21 bi se Vuelta v nedeljo, 13. septembra, lahko končala s krožno etapo okoli Alhambre, a le, če bo to odobril mestni svet. Alhambra je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, zato gostovanje kolesarskega spektakla ni samoumevno.

Preberite še: