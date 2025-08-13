Vodja ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe prvič javno o prihodu Remca Evenepoela

"Remco k nam ni prišel samo za Tour de France, ampak tudi za številne druge dirke," je o prihodu mladega belgijskega zvezdnika Remca Evenepoela povedal vodja ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk. Šef nemško-avstrijske profesionalne kolesarske ekipe se je javno oglasil prvič po uradni potrditvi, da bo Evenepoel član Rdečih bikov v sezoni 2026. In kaj Belgijčev prihod pomeni za Primoža Rogliča, Floriana Lipowitza in preostale ase moštva?

"Cilj prestopa je razširiti naš doseg. Ne govorimo samo o Touru, ampak veliko več. Kolikor vemo, je imel velik vpliv na ekipo v medijskem smislu," je Ralph Denk dejal v podkastu Sport am Samstag nemške nacionalne radiotelevizije ARD. "V mladih letih je že veliko dosegel in verjamemo, da lahko doseže še veliko več. Po njegovem prihodu sem prejel veliko čestitk. Ni skrivnost, da se za Remca zanimamo že od pandemije koronavirusa. Izjemno zanimiv je njegov razvoj od nogometaša do kolesarja," je še razlagal Denk.

Denarja dovolj za drugega najdražjega kolesarja na svetu

O tem, da želi dvakratni olimpijski prvak zapustiti moštvo Soudal Quick - Step se je govorilo že dolgo, dolgo se je domnevalo tudi, da bo Evenepoel prestopil prav v BORO, a strani tega nista želeli potrditi vse do torka, 5. avgusta, ko je največji kolesarski prestop leta postal tudi uraden. Evenepoel je belgijsko ekipo zapustil leto pred iztekom pogodbe. "S Soudal Quick - Stepom je moral te stvari razčistiti sam. Ko je bilo to urejeno in je bil prost, smo se lahko odzvali. In smo se," je o tem povedal Denk.

Pohvalil se je še, da imajo zdaj z močnimi partnerji Red Bullom, BORO in Hansgrohejem "precejšen proračun", za Remca, ki bo imel drugo najvišjo plačo v profesionalnem kolesarstvu, pa so tudi privarčevali nekaj denarja. Belgijčeva letna plača naj bi bila nekje med šestimi in osmimi milijoni evrov, pred njim je med največjimi zaslužkarji v kolesarstvu le svetovni prvak Tadej Pogačar, ki naj bi na leto v žep pospravil med osem in 12 milijonov evrov.

Kako bo Belgijčev prihod vplival na hierarhijo v ekipi?

Red Bull - BORA - hansgrohe ima zdaj spoštovanja vredno ekipo, v kateri so poleg Evenepoela še prekaljeni slovenski zvezdnik Primož Roglič, vzhajajoča nemška zvezda Florian Lipowitz, veliki italijanski up Giulio Pellizzari in že preizkušena asa Jai Hindley in Daniel Martinez. Avstralec je leta 2022 zmagal na Giru, Kolumbijec je slavil na Kriteriju po Dofineji (2020), Dirki po Baskiji (22), Dirki po Algarveju (23) … In kako bo prihod enega največjih zvezdnikov kolesarstva vplival na hierarhijo v ekipi?

Kako bo Evenepoelov prihod vplival na hierarhijo v ekipi? Foto: Reuters

"Pogovoriti se moramo o tem, kako se bomo lotili grand tourov. Prezgodaj je reči, kaj bi to lahko pomenilo za Rogliča in druge. Kolesarjenje ni kot nogomet, kjer imaš za vsako tekmo samo eno postavo. Na Giru, Touru in Vuelti je ekipa vedno drugačna. Ko bomo poznali trase za naslednje sezono, lahko začnemo sestavljati koščke. O tem se moramo pogovoriti interno, kako se bomo lotili dirk Tour de France in drugih dirk. Ali bomo izbrali strategijo enega vodje ali bomo izbrali drugačen pristop?" je pojasnil šef.

Računajo na učinek Petra Sagana

Ga morebiti skrbi kakšen odhod? "Primož in Florian imata v vsakem primeru pogodbi za naslednjo sezono," pravi Denk in poudarja: "Reči moram, da Remco ni prišel k nam samo za Tour de France, ampak tudi za številne druge dirke. Odloča se tudi za klasike, kjer je že dosegel veliko uspehov. Nekako upamo tudi na učinek Petra Sagana. Po Saganovem prihodu leta 2019 smo sezono končali na drugem mestu lestvice in zmagali na 47 dirkah. Le štiri od teh je dobil Sagan, drugi uspehi pa so prišli od Ackermanna, Buchmanna, Schachmanna in Sama Bennetta. Torej je to priložnost tudi za druge. Prihaja veliki Remco, a lahko tudi preostale kolesarje dvigne na višjo raven."

Slovaški zvezdnik Peter Sagan je dres Bore nosil pet sezon (2017 - 2021). Foto: Getty Images

Denk ne skriva ambicij, da želi z Red Bull - BORO - hansgrohe ne le ujeti Pogačarjeve UAE Emirates in Vingegaardovo Vismo | Lease a Bike, temveč jih tudi prehiteti. "Želimo postati najprivlačnejša ekipa v pelotonu in navdihniti veliko otrok. To je naše poslanstvo. Smo na dobri poti, a še zdaleč nismo dosegli cilja. Leta 2026 želimo osvojiti en spomenik in se dobro odrezati na grand tourih. Enega od teh bi tudi radi osvojili, tako kot smo ga leta 2024 (Roglič Vuelto, op. p.)."

