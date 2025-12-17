Kje bo Primož Roglič lovil peto zmago na Vuelti?

Znana je trasa 81. dirke po Španiji, ki se bo 22. avgusta 2026 začela v Monaku, kjer bo Primož Roglič začel lov na zgodovinsko, peto zmago na španski pentlji. Za ta dosežek bo moral "preživeti" 21 etap, vse skupaj pa se bo končalo 13. septembra pri legendarni palači Alhambra v Granadi. Kisovčan je pred tem slavil na izvedbah v letih 2019, 2020, 2021 in 2024. Na večni lestvici si prvo mesto deli s Špancem Robertom Herasom.

Primoža Rogliča in druščino za uvod čaka 9,6 kilometra dolg posamični kronometer s štartom pred znamenito monaško igralnico, cilj pa bo na bulvarju Alberta I., kjer se vsako leto konča tudi dirka Formule 1 za veliko nagrado Monaka. V kneževini bo na sporedu tudi druga etapa, tretja in četrta bosta prečkali Francijo in Andoro, nato pa se bodo od pete etape dalje boji preselili na španske ceste. Vseh zadnjih deset etap bo gostila regija Andaluzija.

Vse skupaj se bo zaradi dirke Formule 1, ki bo v istem terminu potekala v Madridu, končalo v Granadi. Ta tako postaja osmo mesto, ki bo okronalo skupnega zmagovalca, po Madridu, Bilbau, San Sebastiánu, Mirandi de Ebru, Salamanci, Jerezu de la Frontera in Santiagu de Composteli. Od leta 1986 se je dirka končala bodisi v Madridu bodisi v Santiagu de Composteli.

"Vuelta 2026 bo ohranjala mednarodni značaj prireditve," je ob tem povedal generalni direktor Javier Guillén. "To bo izdaja Vuelte z izrazitim sredozemskim pridihom, od starta do zadnje etape v Andaluziji. Monako bo zaznamoval prestižen začetek izvedbe, ki bo obiskala zgodovinska mesta, gorske prelaze, ki so del naše zgodovine, in povsem nove vzpone, preden se bo končala na edinstvenem prizorišču, kot je Alhambra – rdeča trdnjava Granade."

Trasa Vuelte 2026:

Prva težja etapa bo tretja z zahtevnim koncem navkreber na Font Romeu. Četrta etapa v Andori bo prav tako zelo zahtevna. V prvem tednu bosta najtežji nalogi na papirju za kolesarje sedma in deveta etapa s ciljema na Aramon Valdelinares, prvič po letu 2014, in prelaz Aitana – tega so kolesarji nazadnje s ciljem etape obiskali leta 2016. V šesti etapi bo kolesarje 16 kilometrov pred ciljem pričakal tudi 3,5 kilometra dolg makadamski odsek.

Tudi v drugem tednu veliko priložnosti za sprinterje ne bo. Ti se bodo lahko merili za štiri, morda pet etapnih zmag. Boje med najboljšimi v skupnem seštevku gre pričakovati v 12. etapi na Calar Alto in v 15. na Sierra de la Pandero. V tej etapi bodo morali kolesarji premagati več kot pet tisoč višinskih metrov. Čeprav nekaj etap ob prehodu v zadnji teden še nima profilov tras, je končno odločitev na 81. Vuelti pričakovati od 18. etape naprej. Že 18. bi lahko ponudila večje razlike z vožnjo na čas v dolžini 32,5 kilometra do Jereza.

V 19. in 20. etapi sledita najprej malce lažja etapa s ciljem navkreber na Penas Blancas in nato ena od kraljevskih etap do Collado del Alguacila. Na tem klancu je naklon ceste večkrat tudi do 20 odstotkov.

Z več kot 58 tisoč metri višinske razlike se bo dirka prihodnje leto zapisala v zgodovino kot ena najtežjih izvedb v Vuelti. Spremljali bomo dve vožnji na čas, sedem gorskih etap, štiri srednje gorske etape in osem razgibanih ali ravninskih etap.

Ob Rogliču so nastop na Vuelti do zdaj napovedali še nekateri drugi zvezdniki, med njimi so predvsem Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), Mattias Skjelmose (Lidl–Trek) in Enric Mas (Movistar) ter še nekateri drugi.

Etape 81. dirke po Španiji: 22. 8. – 1. etapa: Monte Carlo (9,6 km)****

23. 8. – 2. etapa: Monaco–Manosque (215,2 km)**

24. 8. – 3. etapa: Gruissan–Font Romeu (166,7 km)***

25. 8. – 4. etapa: Andorra la Vella (104,9 km)***

26. 8. – 5. etapa: Costa Daurada–Roquetes (171,1 km)**

27. 8. – 6. etapa: Alcossebre–Castellon (176,8 km)**

28. 8. – 7. etapa: Vall d'Alba–Aramon Valdelinares (149,9 km)***

29. 8. – 8. etapa: Pucol–Xeraco (176,4 km)*

30. 8. – 9. etapa: Villajoyosa–Alto de Aitana (187,5 km)***

31. 8. – prost dan

1. 9. – 10. etapa: Alcaraz–Elche de la Sierra (184,5 km)**

2. 9. – 11. etapa: Cartagena–Lorca (156,1 km)*

3. 9. – 12. etapa: Vera–Calar Alto (166,5 km)***

4. 9. – 13. etapa: Almunecar–Loja (193,2 km)**

5. 9. – 14. etapa: Jaen–Sierra de la Pandera (152,7 km)***

6. 9. – 15. etapa: Palma del Rio–Cordoba (181,2 km)**

7. 9. – prost dan

8. 9. – 16. etapa: Cortegana–La Rabida (186 km)*

9. 9. – 17. etapa: Dos Hermanas–Sevilla (189,2 km)*

10. 9. – 18. etapa: El Puerto de Santa Maria–Jerez (32,5 km)****

11. 9. – 19. etapa: Velez-Malaga–Penas Blancas (205,1 km)***

12. 9. – 20. etapa: Calahorra–Collado del Alguacil (206,7 km)***

13. 9. – 21. etapa: Granada (99,4 km)*



**** – posamični kronometer

*** – gorska etapa

** – razgibana etapa

* – ravninska etapa

Preberite še: