Šef ekipe Emirates presenetil: Tadej bi Primoža že 2019 lahko premagal na Vuelti

Šef ekipe UAE Team Emirates Mauro Gianetti se je v pogovoru za specializirani kolesarski portal WielerFlits spomnil let 2018 in 2019, ko je Tadej Pogačar vstopal v svet profesionalnega kolesarstva in že zelo zgodaj nakazal, da v sebi nosi nekaj posebnega. Prepričan je celo, da bi slovenski dragulj v nastajanju leta 2019 lahko zmagal na španski Vuelti (takrat je prvič zmagal Primož Roglič) in že takrat obrnil kolesarsko zgodovino.

"Naš športni direktor Matxin je Tadeja spremljal že dolgo. Ko je leta 2018 brez pomoči ekipe zmagal na dirki Tour de l'Avenir, sem ga prvič osebno spoznal v našem servisnem centru v Milanu," je razkril Mauro Gianetti. "Tam smo podpisali njegovo prvo pogodbo. Takoj si začutil karizmo. Bil je odprt, izjemno radoveden in željan učenja. Star je bil šele 19 let, a je natančno vedel, kaj želi."

Povedal je, da Pogačar takrat ni bil edini mladi kolesar, s katerim se je pogovarjala ekipa UAE. V igri so bili tudi Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, s katerim smo se pred kratkim pogovarjali na pripravah v Španiji, Joao Almeida in Marc Hirschi, vsi letnik 1998, a Pogačar je bil drugačen.

"Veliko bolj zrel, miren, ni potreboval veliko besed. Pozorno je poslušal, takoj je razumel širšo sliko in spraševal, kaj mora narediti, da bo še boljši. Že takrat sem vedel, da je nekaj posebnega," je poudaril Gianetti.

Pogi ob vstopu med profesionalce z nekaj kilogrami preveč

Izpostavil je še, da je imel Pogačar ob prihodu med profesionalce glede telesne priprave ogromno manevrskega prostora.

"Takrat je bil dejansko še malo pretežak. Imel je vsaj štiri kilograme več kot danes," razkriva Gianetti. Danes Pogačar tehta okoli 65 ali 66 kilogramov, takrat pa približno 69 ali 70.

Kljub temu je že takrat na dolgih vzponih premagoval najboljše hribolazce svoje generacije. "Imeli smo pričakovanja, a si nisem mogel predstavljati, da bo zrasel v kolesarja, kakršen je danes. Prepričan pa sem bil, da lahko preseže vse druge talente."

Pogačar ga spominja na mladega Federerja

Pogačar Gianettija spominja na teniško legendo Rogerja Federerja. "Spomnilo me je na moje prvo srečanje z Rogerjem Federerjem na olimpijskih igrah v Sydneyju. Bil je star 18 let in že takrat si v vsem začutil, da ima nekaj posebnega. Enak občutek sem imel pri Tadeju."

Gianetti: Pogačar bi lahko na Vuelti premagal Rogliča

Gianetti se je ustavil tudi pri Dirki po Španiji leta 2019, kjer je Primož Roglič prvič zmagal, Pogačar pa je na svoji prvi tritedenski dirki osvojil tri etapne zmage (v Andori, na Los Machucos in na Plataforma de Gredos, kjer je s silovitim napadom 40 kilometrov pred ciljem tekmecem vzel minuto in pol), belo majico najboljšega mladega kolesarja in skupno odlično tretje mesto.

Gianetti verjame, da bi mladi Slovenec, če ne bi bilo ene nesrečne etape, v kateri je izgubil več minut, tisto Vuelto lahko celo dobil.

"Če Movistar tistega dne (v vetrovni 17. etapi) ne bi narekoval brutalnega ritma, bi Tadej lahko slekel rdečo majico Primožu Rogliču," je prepričan Gianetti. "Iskreno, Tadej bi lahko dobil tisto Vuelto. A takšno je kolesarstvo."

Pogačar je v svojem prvem letu pri ekipi UAE zmagal še na Dirki po Algarveju in Dirki po Kaliforniji, Vuelta pa je bila, kot pravi Gianetti, dokončna potrditev njegove izjemnosti. "Imel je slab dan, a proti koncu dirke je bil spet vse močnejši. Takrat sem dokončno vedel, Tadej je res nekaj posebnega."

