Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
26. 12. 2025,
12.43

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Španiji Dirka po Španiji UAE Emirates Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Petek, 26. 12. 2025, 12.43

8 minut

Šef ekipe Emirates presenetil: Tadej bi Primoža že 2019 lahko premagal na Vuelti

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tadej Pogačar Primož Roglič | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Šef ekipe UAE Team Emirates Mauro Gianetti se je v pogovoru za specializirani kolesarski portal WielerFlits spomnil let 2018 in 2019, ko je Tadej Pogačar vstopal v svet profesionalnega kolesarstva in že zelo zgodaj nakazal, da v sebi nosi nekaj posebnega. Prepričan je celo, da bi slovenski dragulj v nastajanju leta 2019 lahko zmagal na španski Vuelti (takrat je prvič zmagal Primož Roglič) in že takrat obrnil kolesarsko zgodovino.

"Naš športni direktor Matxin je Tadeja spremljal že dolgo. Ko je leta 2018 brez pomoči ekipe zmagal na dirki Tour de l'Avenir, sem ga prvič osebno spoznal v našem servisnem centru v Milanu," je razkril Mauro Gianetti. "Tam smo podpisali njegovo prvo pogodbo. Takoj si začutil karizmo. Bil je odprt, izjemno radoveden in željan učenja. Star je bil šele 19 let, a je natančno vedel, kaj želi."

Povedal je, da Pogačar takrat ni bil edini mladi kolesar, s katerim se je pogovarjala ekipa UAE. V igri so bili tudi Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, s katerim smo se pred kratkim pogovarjali na pripravah v Španiji, Joao Almeida in Marc Hirschi, vsi letnik 1998, a Pogačar je bil drugačen.

"Veliko bolj zrel, miren, ni potreboval veliko besed. Pozorno je poslušal, takoj je razumel širšo sliko in spraševal, kaj mora narediti, da bo še boljši. Že takrat sem vedel, da je nekaj posebnega," je poudaril Gianetti.

Tadej Pogačar in Primož Roglič v 13. etapi Vuelte 2019 | Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Pogi ob vstopu med profesionalce z nekaj kilogrami preveč

Izpostavil je še, da je imel Pogačar ob prihodu med profesionalce glede telesne priprave ogromno manevrskega prostora.

"Takrat je bil dejansko še malo pretežak. Imel je vsaj štiri kilograme več kot danes," razkriva Gianetti. Danes Pogačar tehta okoli 65 ali 66 kilogramov, takrat pa približno 69 ali 70.

Kljub temu je že takrat na dolgih vzponih premagoval najboljše hribolazce svoje generacije. "Imeli smo pričakovanja, a si nisem mogel predstavljati, da bo zrasel v kolesarja, kakršen je danes. Prepričan pa sem bil, da lahko preseže vse druge talente."

Pogačar ga spominja na mladega Federerja

Pogačar Gianettija spominja na teniško legendo Rogerja Federerja. "Spomnilo me je na moje prvo srečanje z Rogerjem Federerjem na olimpijskih igrah v Sydneyju. Bil je star 18 let in že takrat si v vsem začutil, da ima nekaj posebnega. Enak občutek sem imel pri Tadeju."

Primož Roglič Tadej Pogačar | Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Gianetti: Pogačar bi lahko na Vuelti premagal Rogliča

Gianetti se je ustavil tudi pri Dirki po Španiji leta 2019, kjer je Primož Roglič prvič zmagal, Pogačar pa je na svoji prvi tritedenski dirki osvojil tri etapne zmage (v Andori, na Los Machucos in na Plataforma de Gredos, kjer je s silovitim napadom 40 kilometrov pred ciljem tekmecem vzel minuto in pol), belo majico najboljšega mladega kolesarja in skupno odlično tretje mesto.

Gianetti verjame, da bi mladi Slovenec, če ne bi bilo ene nesrečne etape, v kateri je izgubil več minut, tisto Vuelto lahko celo dobil.

"Če Movistar tistega dne (v vetrovni 17. etapi) ne bi narekoval brutalnega ritma, bi Tadej lahko slekel rdečo majico Primožu Rogliču," je prepričan Gianetti. "Iskreno, Tadej bi lahko dobil tisto Vuelto. A takšno je kolesarstvo."

Pogačar je v svojem prvem letu pri ekipi UAE zmagal še na Dirki po Algarveju in Dirki po Kaliforniji, Vuelta pa je bila, kot pravi Gianetti, dokončna potrditev njegove izjemnosti. "Imel je slab dan, a proti koncu dirke je bil spet vse močnejši. Takrat sem dokončno vedel, Tadej je res nekaj posebnega."

Preberite še:

Armand Duplantis
Sportal Pogačar po nepozabni sezoni za Duplantisom in Alcarazom
Urška Žigart Tadej Pogačar
Sportal Nekdanji svetovni prvak presenečen nad Pogačarjevim tempom
Sprejem, Nika Prevc, Domen Prevc
Sportal Slovenci kot za šalo nizali rekorde: 2025 ni bilo navadno športno leto!
Filippo Baroncini
Sportal Po hudi nesreči: Hvaležen sem, da sem še tukaj
Jan Christen
Sportal Nekdanji kolesar ekipe Pogi Team o iskanju svojega mesta med težkokategorniki #video
Vuelta Juan Ayuso
Sportal "Zagotovo ni timski igralec" – nekdanji moštveni kolega Tadeja Pogačarja ponovno na udaru

Dirka po Španiji Dirka po Španiji UAE Emirates Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.