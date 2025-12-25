Jan Oblak z izbranko božični večer preživel v Ljubljani

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je skupaj z izbranko, srbsko teniško igralko Olgo Danilović, božični večer preživel v Ljubljani, kar je par ovekovečil s fotografijami na Instagramu.

Kot je razvidno s fotografij, je 32-letni vratar Atletico Madrida tekmovalni premor v Španiji izkoristil za obisk domovine v družbi izbranke Olge Danilović. Par je zvezo potrdil maja 2023, od takrat pa sta športnika neločljiva, večkrat pa drug drugega podpirata tudi na tekmah. 24-letna srbska teniška igralka je na božični večer objavila fotografijo z Oblakom pred božično jelko s pripisom "vesel božič", potem pa še fotografijo slovenskega nogometaša v centru Ljubljane.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Atletico Madrid sicer naslednja tekma čaka 4. januarja, ko se bo v la ligi pomeril z Real Sociedadom.