R. Sp.

Četrtek,
25. 12. 2025,
14.48

43 minut

Jan Oblak z izbranko božični večer preživel v Ljubljani

R. Sp.

Jan Oblak in Olga Danilović sta božič preživela v Ljubljani.

Jan Oblak in Olga Danilović sta božič preživela v Ljubljani.

Foto: Profimedia

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je skupaj z izbranko, srbsko teniško igralko Olgo Danilović, božični večer preživel v Ljubljani, kar je par ovekovečil s fotografijami na Instagramu.

Kot je razvidno s fotografij, je 32-letni vratar Atletico Madrida tekmovalni premor v Španiji izkoristil za obisk domovine v družbi izbranke Olge Danilović. Par je zvezo potrdil maja 2023, od takrat pa sta športnika neločljiva, večkrat pa drug drugega podpirata tudi na tekmah. 24-letna srbska teniška igralka je na božični večer objavila fotografijo z Oblakom pred božično jelko s pripisom "vesel božič", potem pa še fotografijo slovenskega nogometaša v centru Ljubljane.

Oblak Danilović božič | Foto: Instagram Foto: Instagram

Oblak Danilović božič | Foto: Instagram Foto: Instagram

Atletico Madrid sicer naslednja tekma čaka 4. januarja, ko se bo v la ligi pomeril z Real Sociedadom.

