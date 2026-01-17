Zormana rekordi ne zanimajo, za kapetana po zmagi vse lažje

Slovenski rokometni reprezentanti so z dvema točkama na uvodu evropskega prvenstva dobre volje poudarili, da je na prvi tekmi velikega tekmovanja najbolj pomembna zmaga. Predvsem ker je šepala obramba, so selektor Uroš Zorman in njegovi varovanci prepričani, da ima Slovenija kljub rekordni tekmi na letošnjem EP še veliko prostora za napredek.

Foto: RZS Rokometaši so po dvoboju s Črno goro z največ goli v zgodovini velikih tekmovanj po prespani noči znova stopili pred novinarje in ponudili vpogled v petkovo dogajanje ter misli usmerili proti nedelji.

Zorman bi rekord, kot je dejal, raje dosegel na drugačen način. "Nič mi ne pomeni, iskreno," je začel in hitro pripomnil: "Če bi bilo 60:20, bi bil to za trenerja dober rekord. Drugače smo se pač nekam vpisali."

Tekma proti Švici - za Zormana finale pred finalom

Je pa precej lažje govoriti o takšni tekmi, ko si na strani, ki si je prislužila dve točki in ima boljše izhodišče pred nadaljevanjem. Če Slovenija premaga Švico, si bo že zagotovila drugi del EP, ki bo med 23. in 28. januarjem v švedskem Malmöju.

"Za nas je to ključna tekma, finale pred finalom. Proti Švici nimamo česa računati, moramo po zmago," je bil v reprezentančnem hotelu jasen Zorman.

"Švica ima na levi strani izjemno močnega strelca (Manuel Zehnder, op. STA), sicer pa igra zelo hitro, v obrambi pa agresivno, čeprav je težko kaj izluščiti, saj so 'Ferci' igrali celotno tekmo sedem na šest. Enostavno moramo mi tekmo prevesiti na našo stran," je o Švicarjih dodal Zorman.

Infarktne končnice ne bi ponavljal

Selektor bi rade volje tudi za naprej podpisal podoben scenarij kot proti Črni gori, a z zadržkom: "Kdo ne bi tega podpisal, ampak ne bi pa podpisal takšnih 'infarktnih' končnic."

Odločen je, da je treba popraviti obrambo. "Učinkovitost, ki so jo imeli Črnogorci, bo težko ponoviti, tudi mi bomo težko spet prejeli toliko golov. Ampak tekma se je tako odvila. Nekatere stvari bomo skušali popraviti. Ne poskušali, temveč bomo popravili," je še odločno zatrdil Zorman.

Kapetan Blaž Janc pravi, da je drugače govoriti z dvema točkama v žepu. Foto: RZS

Kapetan Janc se zaveda, da Slovence čaka zahtevna tekma

Kapetan Blaž Janc je izpostavil, da je drugače govoriti z dvema točkama v žepu. "Vse je lažje, ko zmagaš, vse manj boli, lažje je trenirati, se motivirati, tako da pogled na tekmo po prespani noči je isti," je zatrdil član Barcelone.

Prepričan je, da je Slovenija odigrala dobro tekmo, saj v nasprotnem primeru ne bi dosegla toliko golov.

Pogledal si je tudi dvoboj med Švicarji in Ferskimi otoki, ki se je po še eni drami končala z delitvijo točk in Sloveniji omogočila, da si že z nedeljskim slavjem pribori mesto v Malmöju.

"Švicarji so kakovostni. Z njimi smo igrali kvalifikacije za zadnje svetovno prvenstvo in jih premagali šele po sedemmetrovkah. Prepričan sem, da nas čaka zahtevna tekma, ki bo kot zadnja odločala o napredovanju. Tega se zavedamo in prepričan sem, da se tudi oni zavedajo pomembnosti tega obračuna," je dodal Janc.

Švicarji Slovencem prepustili vlogo favoritov

Foto: RZS Ekipe so po navadi zadržane, ko gre za sprejemanje vloge favorita. Švicarji so po petkovi tekmi to vlogo prepustili Sloveniji, Janc pa jo je z veseljem sprejel.

"Iskreno je super, da tako mislijo, saj so nas pred prvenstvom vsi odpisali, češ da imamo veliko poškodovanih, da nismo več prava Slovenija. Ampak zdaj smo tu, v športu se vse hitro obrne, še posebej po kakšni dobri predstavi. Če oni mislijo, da smo mi favoriti, mi to sprejmemo. Sam verjamem v ekipo, imamo kakovost in to smo včeraj tudi pokazali. Očitno pa so tudi druge ekipe spremenile miselnost in videle, da Slovenija ni za odpis," je odkrito razlagal Janc.

Obračun proti Švici se bo v nedeljo začel ob 20.30. Ob 18. uri bosta igrali še reprezentanci Črne gore in Ferskih otokov.

