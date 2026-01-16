Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Španski pokal, osmina finala

Barcelona ni doživela usode Reala, Katalonci izločili najboljšega drugoligaša

Racing Barcelona | Barcelona je na gostovanju v Santanderju izločila Racing, trenutno vodilnega drugoligaša. | Foto Guliverimage

Barcelona je na gostovanju v Santanderju izločila Racing, trenutno vodilnega drugoligaša.

Foto: Guliverimage

Španske nogometne zelenice so bile sredi tedna rezervirane za tekme osmine finala pokalnega tekmovanja. Od največjih favoritov za osvojitev lovorike se je prvi v torek predstavil Atletico Madrid. Simeonejeva četa je na gostovanju izločila drugoligaša Deportivo v La Coruni (1:0). Jan Oblak, to je že tradicija v pokalu, je počival na klopi, branil pa je Argentinec Juan Musso. Real Madrid je v sredo doživel pravo katastrofo ob trenerskem debiju Alvara Arbeloe, ki je nasledil Xabija Alonsa. Beli balet je izgubil z 2:3 pri drugoligašu Albaceteju in končal pokalno pot. Barcelona, ki je v nedeljo v Savdski Arabiji na spektakularni predstavi ugnala bele baletnike in ubranila superpokalni naslov, je v četrtek v gosteh odpravila trenutno najboljšega španskega drugoligaša Racing Santander (2:0).

Gerard Pique
Sportal Pique zbodel Real s provokacijo

Barcelona je za razliko od Reala upravičila vlogo favorita na pokalni tekmi v Santanderju. Racing je premagala z 2:0, a se za zmago pošteno namučila. Do sredine drugega polčasa na dvoboju ni bilo zadetkov, nato pa je Katalonce popeljal v vodstvo v 66. minuti Ferran Torres. Gostitelji so nato dosegli dva zadetka, a sta bila oba razveljavljena zaradi nedovoljenega položaja, v sodnikovem podaljšku pa je pošteno zadišalo po izenačenju, ko se je ponudila stoodstotna priložnost Manexu Lozanu. Takrat se je izkazal vratar Barcelone Joan Garcia, ubranil strel, nato pa je v izdihljajih tekme Lamine Yamal postavil končni rezultat 2:0.

Nogometaši Racinga so Barceloni pripravili špalir. | Foto: Guliverimage Nogometaši Racinga so Barceloni pripravili špalir. Foto: Guliverimage

Nogometaši Barcelone so bili na gostovanju na severu Španije, ki se je začel s 15-minutno zamudo, deležni spoštljive poteze gostiteljev. Nogometaši Racinga so Barceloni, nedavni zmagovalci španskega superpokala, slavnostno namenili špalir. Blaugrana je dočakala že 11. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih.

Katastrofalen debi Arbeloe na klopi Reala, ki ga je izločil drugoligaš

Alvaru Arbeloi debi na klopi Reala ne bo ostal v lepem spominu. | Foto: Reuters Alvaru Arbeloi debi na klopi Reala ne bo ostal v lepem spominu. Foto: Reuters Španski drugoligaš Albacete je v osmini finala španskega pokala presenetil Real Madrid, na trenerski klopi katerega je neuspešno debitiral Alvaro Arbeloa. Ta je na gostovanju pogrešal kar nekaj pomembnih igralcev, a kljub vsemu ni pričakoval takšnega razpleta. Brez superzvezdnika Kyliana Mbappeja so 20-kratni zmagovalci pokala razočarali skozi celotno tekmo in zasluženo izpadli proti 17. ekipi španske druge lige.

Domače je v 42. minuti v vodstvo popeljal Javi Villar, a je mladi Franco Mastantuono poskrbel, da sta šli moštvi na odmor izenačeni (1:1). Jefte Betancor je v 82. minuti zadel za drugo vodstvo Albaceteja, a je tudi tega favoriziranim gostom uspelo izničiti, v sodnikovem dodatku je izenačil Gonzalo Garcia. Nato pa 94. minuta in še drugi gol Betancorja, ki je z izjemnim strelom v oddaljeni kot vratarja postavil končnih 3:2 za zmago in napredovanje trenutno 17. moštva španske druge lige. 

"To je največja stvar, ki se mi je kdaj zgodila v nogometu, vesel sem za svojo ekipo, ki je delala kot nora. Zelo, zelo sem vesel," je po tekmi dejal 32-letni Betancor, ki je v Albacete prišel na posojo iz Olympiakosa v začetku januarja.

Nogometaši Albaceteja so izločili madridski Real. | Foto: Guliverimage Nogometaši Albaceteja so izločili madridski Real. Foto: Guliverimage

Novi trener Reala Alvaro Arbeloa je poraz pospremil z drugačnimi očmi. "Ne bojim se neuspeha. Razumem tiste, ki želijo ta poraz označiti za neuspeh. To me bo prisililo k izboljšanju. Imamo veliko prostora za izboljšave, vendar se neuspeha ne bojim. V življenju mi je že večkrat spodletelo. Doživel sem hujše poraze v pokalu od tega in komaj čakam, da se jutri vrnem v Valdebebas, da bom delal s svojimi igralci," je tekmo videl Arbeloa.

Slabi dnevi za Real se tako nadaljujejo. Najprej je Real v nedeljo v finalu španskega superpokala izgubil proti večnemu tekmecu Barceloni, nato je trener Xabi Alonso dobil nogo, zdaj pa so beli baletniki doživeli poraz proti 17. ekipi segunda division. In to njihov prvi v zgodovini.

Oblak sedel na klopi in zaploskal Griezmannu

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je z Atleticom osvojil že številne lovorike, še vedno pa čaka na prvo pokalno lovoriko. Nova priložnost se mu nasmiha v tej sezoni, v kateri so se rdeče-beli že uvrstili med najboljših osem. Trener Diego Simeone je v osmini finala ostal zvest tradiciji in 33-letnemu Škofjeločanu namenil počitek, med vratnici pa postavil 31-letnega rojaka Juana Mussa.

Jan Oblak v tej sezoni še ni branil na tekmah španskega pokala. | Foto: Guliverimage Jan Oblak v tej sezoni še ni branil na tekmah španskega pokala. Foto: Guliverimage

Oblak je prejšnji teden branil za Atletico na polfinalni tekmi španskega superpokala proti Realu (1:2), pred kratkim pa je prejel še eno priznanje, saj je bila njegova čudežna obramba s tekme proti Gironi nagrajena kot najboljša v decembru. Takrat je z neverjetnim refleksom ubranil strel Axela Witsla in si prislužil priznanje LaLiga EA Sports. To je že drugo tovrstno priznanje Oblaka v tej sezoni, prejel ga je tudi oktobra. V torek je stiskal pesti za soigralce s klopi za rezervne igralce, v dobro voljo pa ga je spravil Antoine Griezmann. V 61. minuti je dosegel edini zadetek na srečanju. Atletico je bil močnejši tekmec, v prvem polčasu je dvakrat zatresel okvir vrat, nato pa si z zadetkom izkušenega Francoza, ki je v v svoji karieri v španskem pokalu dosegel že 28 golov, priboril napredovanje med najboljših osem.

Ko se je Oblak leta 2014 pridružil Atleticu, je Deportivo iz La Corune še spadal med špansko elito. Štiri leta pozneje je zdrsnil v nižje lige, se spopadal s finančnimi težavami, zdaj pa se postavlja na noge in se želi prek druge lige vrniti na pota stare slave. Atletico je pri Deportivu gostoval prvič po 4. novembru 2017. Tudi takrat je zmagal z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je prispeval Ganec Thomas Partey.

Atletico je na Riazorju gostoval prvič po letu 2017. | Foto: Getty Images Atletico je na Riazorju gostoval prvič po letu 2017. Foto: Getty Images

Deportivo sicer spada med španske klubske velikane zadnjih desetletij. Po letu 1984 so naslov španskega prvaka osvojili le Barcelona, Real, Atletico Madrid, Valencia in Deportivo.

Marcelino Villarreal
Sportal Villarreal pobegnil Janu Oblaku, Celta do velike zmage v Sevilli

Španski pokal, osmina finala:

Torek, 13. januar:

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar:

Vsi zmagovalci španskega pokala:

32 – Barcelona
24 – Athletic Bilbao
20 – Real Madrid
10 – Atletico Madrid
8 – Valencia
6 – Zaragoza
5 Sevilla
4 – Espanyol
3 – Betis, Real Union
2 – Deportivo La Coruna, Real Sociedad
1 – Arenas, Racing Club de Irun, Mallorca, Club Ciclista de San Sebastian

Ne spreglejte
