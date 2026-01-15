Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Real se je dotaknil dna, Pique pa si ga je privoščil s provokacijo

Alvaro Arbeloa je delo na trenerskem položaju Reala začel z odmevnim izpadom proti drugoligašu.

Alvaro Arbeloa je delo na trenerskem položaju Reala začel z odmevnim izpadom proti drugoligašu.

Foto: Reuters

Kraljevi klub Real Madrid je padel v nepričakovano krizo. Sezona se je začela imenitno, Xabi Alonso je sprva uspešno dirigiral zvezdnikom v belih dresih, nato pa so se začeli dogajati številni spodrsljaji tako v Španiji kot tudi v Evropi. Barcelona je prevzela vodstvo v la ligi, ko pa je belim baletnikom pred očmi snedla še superpokalno lovoriko, je Alonso izgubil službo. Prišel je Alvaro Arbeloa in se podpisal pod nezaslišano sramoto. Real je izpadel v pokalu proti skromnemu drugoligašu Albaceteju (2:3), po tekmi je v slačilnici prevladovala mučna tišina. Kapetan Dani Carvajal je priznal, da se je Real dotaknil dna, dodatno sol na rane Madridčanov pa je podala provokativna objava nekdanjega asa Barcelone Gerarda Piqueja.

Albacete Jeffe Real Madrid
Sportal Novi trener Reala po sramotnem izpadu v pokalu: Doživel sem že hujše poraze

Nogometaši Reala niso vajeni tako hitro izpadati v pokalnih tekmovanjih. Lovorike želijo osvajati na vseh frontah, tokrat pa so v zelo črnem tednu izgubili možnosti kar v dveh. Najprej so v Savdski Arabiji ostali praznih rok v finalu španskega superpokala proti Barceloni (2:3). To je bila zadnja tekma, ki jo je vodil Xabi Alonso.

Zgodovina pa se je nepričakovano ponovila le nekaj dni pozneje. Real je v osmini finala kraljevega pokala izpadel proti komaj 17. drugoligašu Albaceteju, znova je bil usoden rezultat 2:3. Tokrat se je pod njega podpisal Alvaro Arbeloa, ki je tako na debiju v trenerski vlogi doživljal nočno moro.

Carvajal: Dotaknili smo se dna

Zvezdniška zasedba Reala, zaigral je tudi Vinicius Jr., je nepričakovano izpadla proti drugoligašu. | Foto: Reuters Zvezdniška zasedba Reala, zaigral je tudi Vinicius Jr., je nepričakovano izpadla proti drugoligašu. Foto: Reuters "Dotaknili smo se dna. Drugoligaš nas je izločil iz pokala, čestitke Albaceteju," je kapetan Dani Carvajal športno čestital tekmecu in dodal, da se lahko Real iz krize izvleče le na en način. "Od jutri moramo biti samokritični. Tako individualno kot ekipno. Še vedno imamo dovolj časa, da sezono obrnemo na bolje. Pred nami sta dve fantastični tekmovanji, v katerih tekmujemo," ima v mislih špansko prvenstvo in ligo prvakov.

"Opravičujemo se navijačem. Ne dajemo tistega, kar bi zahtevali klubski standardi," je obljubil navijačem, da bodo skušali zadeve v prihodnjih mesecih izboljšati. Real je dominiral pri Albaceteju, imel 68-odstotno posest žoge, razmerje strelov na gol pa je bilo 17:5 v korist gostov, a so beli baletniki po čudovitem zadetku junaka srečanja Jefteja Betancorja ostali brez napredovanja.

Dvakratni strelec Jefte Betancor je v zadnjih sekundah s čudovitim zadetkom izločil neprepričljivi Real. | Foto: Reuters Dvakratni strelec Jefte Betancor je v zadnjih sekundah s čudovitim zadetkom izločil neprepričljivi Real. Foto: Reuters

"Če je kdo odgovoren za ta poraz, sem to jaz. Jaz sem sestavljal ekipo, odrejal menjave in način, kako želimo igrati. Lahko se le zahvalim igralcem za dobrodošlico, ki so mi jo izkazali, in jim pomagam, da si čim prej opomorejo tako fizično kot tudi psihološko," je po bolečem porazu izpostavil novopečeni trener Reala.

Kako je trener Arbeloa doživel zadnji zadetek Albacateja:

Pique si je dal duška

Real je v osmini finala pokala obtičal že drugič v zadnjih treh sezonah, španski mediji pa so bili neusmiljeni. Športni dnevnik Marca je zapisal "Popolna polomija". Navijači so frustrirani, saj od igralcev takšnega kova niso vajeni porazov proti drugoligašem, po sramotnem izpadu Reala pa si je nekdanjega največjega tekmeca privoščil tudi Gerard Pique.

Gerard Pique je odigral v karieri ogromno El clasicov proti Realu. | Foto: Reuters Gerard Pique je odigral v karieri ogromno El clasicov proti Realu. Foto: Reuters

Nekdaj izjemni branilec Barcelone je na zelenici bil številke bitke z belimi baletniki, na večnih derbijih se je večkrat meril tudi proti Arbeloi. Pique si je dal duška in s provokacijo na družbenem omrežju pričakovano dvignil veliko prahu. Nekdanji kapetan Barcelone je na Twitchu ironično napisal: "Dober debi novega trenerja Madrida." Španskih medijev takšne besede niti niso presenetile, saj je bil odnos Piqueja in Arbeloe v času el clasicov vedno buren, poln sovražnega rivalstva.

Nogometaši Reala so se tako po drugem zaporednem neuspehu v zadnjih dneh znašli v nehvaležnem položaju, Arbeloa pa bo svojo prvo zmago iskal v soboto, ko se bodo Los Blancos v prvenstvu pomerili z Levantejem.

