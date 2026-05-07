O predlogu interventnega zakona danes skupni odbor DZ

Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je DZ prejšnji teden v nadaljnjo obravnavo poslal s 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma.

V zakonskem predlogu poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in del energentov.

Ob tem predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin.

Tako imenovani omnibus zakon posega v približno deset zakonov. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

Da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, so prejšnji teden v DZ glasovali poslanci NSi, SLS in Fokusa, Demokratov, Resni.ce in SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Obenem so k predlogu vložile več dopolnil, med drugim bi črtale člene, ki niso interventne narave.

Levica napovedala posvetovalni referendum

Levica je v torek napovedala tudi, da bodo proti zakonu, ki po njihovem prepričanju prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj države in družbo, uporabila vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum.

Predlogu ostro nasprotujejo sindikati, ki bodo svoja stališča pred sejo odbora predstavili tudi v izjavi pred DZ. Delodajalske organizacije medtem ocenjujejo, da gre za prvi korak v smeri večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.