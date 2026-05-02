Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

FC Barcelona La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva Real Madrid Dani Carvajal

Sobota, 2. 5. 2026, 13.30

Izpustil bo tudi el clasico

Član Reala Dani Carvajal si je zlomil prst na nogi

Dani Carvajal Real Madrid | Dani Carvajal | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Branilec Reala Madrida Dani Carvajal bo izpustil el clasico z Barcelono 10. maja, ker si je zlomil prst na nogi, so potrdili v madridskem klubu.

Izkušeni desni bočni branilec Dani Carvajal bo po poročanju španskih medijev izpustil tekme naslednja dva tedna in bi se lahko vrnil na zadnjo tekmo kluba v sezoni proti Athleticu Bilbau. To bi bila lahko njegova zadnja tekma v dresu Reala. Z njim je osvojil šest naslovov lige prvakov in štiri španske naslove, po koncu te sezone pa se mu izteče pogodba.

Štiriintridesetletnik je upal, da bo to poletje del španske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, a so bile njegove možnosti v sezoni, polni poškodb, že pred tem majhne.

Real je drugi v španskem prvenstvu, za vodilno Barcelono, ki bi lahko že ta konec tedna osvojila la ligo z zmago pri Osasuni, če bo Real v nedeljo izgubili točke pri Espanyolu, zaostaja 11 točk.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
