Branilec Reala Madrida Dani Carvajal bo izpustil el clasico z Barcelono 10. maja, ker si je zlomil prst na nogi, so potrdili v madridskem klubu.

Izkušeni desni bočni branilec Dani Carvajal bo po poročanju španskih medijev izpustil tekme naslednja dva tedna in bi se lahko vrnil na zadnjo tekmo kluba v sezoni proti Athleticu Bilbau. To bi bila lahko njegova zadnja tekma v dresu Reala. Z njim je osvojil šest naslovov lige prvakov in štiri španske naslove, po koncu te sezone pa se mu izteče pogodba.

Štiriintridesetletnik je upal, da bo to poletje del španske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, a so bile njegove možnosti v sezoni, polni poškodb, že pred tem majhne.

Real je drugi v španskem prvenstvu, za vodilno Barcelono, ki bi lahko že ta konec tedna osvojila la ligo z zmago pri Osasuni, če bo Real v nedeljo izgubili točke pri Espanyolu, zaostaja 11 točk.