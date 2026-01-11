Barcelona v fantastičnem spektaklu spravila v jok navijače Reala

Barcelona je v finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji premagala Real Madrid s 3:2 in tako osvojila prvo špansko lovoriko v letu 2026. Katalonci so ubranili lovoriko, zmagovalca pa je v 73. minuti s svojim drugim zadetkom na srečanju odločil Brazilec Raphinha. V izdihljajih prvega dela so v norih petih minutah padli kar trije zadetki, nogometni navdušenci so prišli na svoj račun.

Barcelona je prvi španski klub, ki je uspel po letu 2011 ubraniti superpokalni naslov. Foto: Reuters

Na zaključnem turnirju superpokala v Džidi v Savdski Arabiji so znova poskrbeli za razkošen spektakel. Zmagovalec španskega superpokala bo v žep pospravil dva milijona evrov, poraženec v finalu pa bo prejel 1,4 milijona, pred tem pa so že vsi štirje udeleženci tekmovanja, med njimi je tudi Oblakov Atletico, z udeležbo pridobili 16,3 milijona evrov.

Raphinha je v 36. minuti popeljal Barcelono v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Čeprav je bila Barcelona večji del prvega polčasa boljša, je premoč na igrišču v vodstvo pretopila "šele" v 36. minuti. Brazilec Raphinha je po izgubljeni žogi belih baletnikov bliskovito izigral Realovo obrambo in Katalonce popeljal v vodstvo z 1:0.

Ko je že dišalo po še višjem vodstvu Barcelone, pa je v drugi minuti sodnikovega podaljška rezultat izenačil Vinicius Jr.. Brazilski as je mojstrsko prodrl po levi strani, preigral kar nekaj branilcev Barcelone, nato pa izenačil na 1:1. Prekinil je niz 16 tekem, na katerih ni zadel v polno, a veselje številnih navijačev Reala v Džidi ni trajalo dolgo. Poljak Robert Lewandowski je le dve minuti pozneje izkoristil podajo Pedrija in spretno premagal Thibauta Courtoisa.

Gonzalo Garcia je v šesti minuti sodnikovega podaljška izenačil na 2:2. Foto: Reuters

Čeprav se je sodnikov podaljšek že krepko zavlekel, pa je Realu uspelo še eno izenačenje. Najprej je Dean Huijsen zatresel vratnico, nato pa je mladi napadalec Gonzalo Garcia, ki je dobil prednost v začetni enajsterici pred načetim Kylianom Mbappejem, izenačil na 2:2. V zadnjih petih minutah sodnikovega podaljška v prvem polčasu so padli torej kar trije zadetki!

Raphinha odločil zmagovalca

Čeprav so bili beli baletniki boljši na začetku drugega polčasa, Vinicius in Rodrygo nista znala ugodnih priložnosti pretopiti v zadetek. Na drugi strani se je znova izkazal njun rojak Raphinha, v 73. minuti popeljal Barcelono v vodstvo s 3:2, takoj za tem pa je v igro vstopil Kylian Mbappe.

Raphinha je bil z dvema zadetkoma prvi junak finala španskega superpokala. Foto: Reuters

Real je šel na vse ali nič. Skušal je izsiliti neodločeni rezultat, po katerem bi nato v Džidi o zmagovalcu superpokala odločali streli z bele točke, a se mreža Barcelone ni več zatresla. Katalonci so se znašli v zagati, saj si je Frenkie de Jong zaradi nevarnega štarta nad Mbappejem prislužil neposredno izključitev.

Kylian Mbappe je začel dvoboj na klopi za rezervne igralce, v igro pa vstopil v 74. minuti, takoj po zadnjem zadetku na srečanju. Foto: Reuters

Real je v zaključek srečanja vstopil z igralcem več na zelenici. Čeprav sta imela bočna branilca Alvaro Carreras in Raul Asencio v sodnikovem podaljšku imenitni priložnosti za izenačenje, je Joan Garcia ubranil njuna strela, nato pa se je v Džidi lahko začelo ogromno slavje Barcelone.

Blaugrana je sicer v polfinalu gladko s 5:0 odpravila Athletic Bilbao, Real pa je bil z 2:1 boljši od Oblakovega Atletica.

Flick preprosto ne izgublja v finalu

Čeprav je trenerju Reala Xabiju Alonsu v tej sezoni v La Ligi že uspelo premagati Hansija Flicka, pa so izločilne tekme in finale nekaj povsem drugega. Tukaj je nemogoče prezreti ugleda Nemca nemogoče. V svoji trenerski karieri se je namreč uvrstil v osem finalov in v vsakem od njih zmagal. Pet od teh zmag je dosegel med svojim izjemno uspešnim obdobjem pri Bayernu iz Münchna, preostale tri pa je dosegel z Barcelono. Na vseh je zmagal proti Real Madridu.

Barcelona niza lovorike pod vodstvom Hansija Flicka. Foto: Reuters

Prvi je bil lanskoletni španski superpokal, kjer je Barcelona dosegla veliko zmago s 5:2, drugi finale pokalnega tekmovanja, na katerem je Blaugrana zmagala s 3:2 in dvignila pokal, z enakim rezultatom pa je dobil tudi letošnji superpokal in spravil v dodatne težave Alonsa, ki se mu je po novem neuspehu, saj je Real ostal brez lovorike, dodatno zamajal trenerski stolček.

