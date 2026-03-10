Dizel je nazaj: Peugeot Rifter za družino, delo in avanturo

Številni vozniki, ki pri avtomobilu ne sklepajo kompromisov pri prostoru, uporabnosti in dosegu, so ga pogrešali. Peugeot Rifter, zvest družinski član, ki ostaja v uporabi dolga leta in svojo nalogo zanesljivo opravlja do zadnjega kilometra, se vrača z dizelskim motorjem.

Na trgu, kjer prevladujejo športni terenci ter križanci, ki dajejo prednost atraktivnemu videzu in velikim platiščem pred večjim prtljažnikom ter trem ločenim sedežem v drugi vrsti, je Peugeot Rifter že od nekdaj posebnež in priljubljeno vozilo med družinami, obrtniki in ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa. Takšni avtomobili so danes redki, sploh z varčnimi dizelskimi agregati. Rifter lastnikov praviloma ne menja pogosto – ostaja v družinah, ki ga izrabijo do konca, do zadnjega kilometra. Prevaža tri otroke, velikega psa ali dva in poln prtljažnik prtljage vseh oblik in velikosti, ob koncih tedna pa brez težav sprejme kolesa, vodne deske in drugo večjo športno opremo, ki jo namesto na streho pospravimo kar v prtljažnik. Za velikimi prtljažnimi vrati se namreč skriva mobilna garaža s prostornino do štiri tisoč litrov.

Robusten, praktičen in za vse vrste terenov

Prav zaradi naštetih lastnosti so številni slovenski uporabniki pogrešali njegovo najbolj smiselno različico – dizelski pogon. Velja za preverjen, zanesljiv, zmogljiv in varčen pogon, ki je kos dolgim razdaljam ter velikim obremenitvam. Prav zato je Rifter, ki ga v primerjavi s tekmeci krasita za 2,5 centimetra večja oddaljenost od tal ter robustna zaščita najbolj izpostavljenih delov karoserije, praktičen velikoprostorec za družino, delo in aktiven življenjski slog.

Pri Peugeotu Rifterju je na voljo tudi sistem za nadzor oprijema, znan kot Grip Control, ki pomaga izboljšati stabilnost in oprijem na spolzkih podlagah. Zato se Rifter odlično znajde tudi v razmerah, kjer cesta ni povsem ravna ali je podlaga manj stabilna, na primer na mokrem asfaltu, makadamu, lahkem blatu ali snegu.

Ločeno odpiranje zadnjega stekla omogoča hiter dostop na tesnih parkiriščih. Zaradi več prostora in modularnosti sedalnih konfiguracij je Rifter vsestranski spremljevalec. Foto: P Automobil Import

Rifter je zasnovan na modularni platformi, ki jo Peugeot uporablja za osebna vozila. To omogoča vgradnjo naprednih vozniških asistenčnih sistemov in tehnologij, ki so bile nekoč rezervirane za višje segmente. Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji olajša manevriranje v mestih in na tesnih parkiriščih, še višjo raven udobja in varnosti pa prinaša izbirni Paket Drive Assist Plus. Ta vključuje prilagodljivi tempomat, ki samodejno ohranja varno razdaljo do vozila spredaj in prilagaja hitrost prometnim razmeram. Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom lahko sistem vozilo po potrebi celo zaustavi in ponovno spelje v kolonah.

Paket vključuje tudi razširjene asistenčne funkcije, kot sta prepoznavanje prometnih znakov in prilagajanje hitrosti glede na omejitve, kar je še posebej dobrodošlo na daljših poteh in avtocestah. Voznik je manj obremenjen, vožnja pa bolj sproščena in varna.

Asistenčni sistemi, kot sta Grip Control in Paket Drive Assist Plus, povečujejo varnost in udobje. Rifter se odlično znajde tako v mestu kot na daljših poteh in zahtevnejših podlagah. Foto: P Automobil Import

Dve dolžini, pet ali sedem sedežev

Peugeot Rifter je večnamenski avtomobil s številnimi atributi. Na voljo je v dveh dolžinah – L1 in daljši L2 – ter s pet- ali sedemsedežno konfiguracijo. Zaradi drsnih stranskih vrat, visoke strehe in velike odprtine prtljažnika je dostop v kabino preprost, nalaganje pa hitro in brez napora – ne glede na to, ali gre za otroški voziček, športno opremo, večjega hišnega ljubljenčka ali delovni material.

Drsna stranska vrata, visoka streha in široka odprtina prtljažnika omogočajo preprosto nalaganje – od otroškega vozička do koles ali pohištva. Foto: P Automobil Import

Višji odmik od tal, velike steklene površine in pokončna drža zagotavljajo odličen pregled nad cesto. Spredaj se sedi razkošno, sopotnikov sedež se lahko poklopi ob prevozu dolgih predmetov. Nič slabše se ne sedi niti v drugi vrsti, kjer lahko kabina ponuja tri ločene sedeže, kar je danes redkost med številnimi SUV. Vsi sedeži so opremljeni z pritrdilnimi točkami Isofix in se posamično zložijo v ravno dno, kar omogoča izjemno prilagodljivost. Lahko pa si omislite še dva sedeža v tretji sedežni vrsti, ki se, ko ju ne uporabljate, nevidno pospravita v prtljažnik.

Odlagalnih površin je po vsej kabini ogromno – od predalov v vratih, pod sedeži, v hrbtiščih. Vsaka plastenka, torba ali drobnarija ima svoje mesto, kar je za družinsko uporabo neprecenljivo.

Garaža na kolesih

Prtljažnik ima prostornino od 775 litrov v osnovni postavitvi, do največ štiri tisoč litrov. Z zloženimi sedeži brez težav sprejme tudi večje kose pohištva ali bele tehnike. Posebnost Rifterja je ločeno odpiranje zadnjega stekla, ki omogoča hiter dostop brez odpiranja velikih vrat – priročno v mestu ali na tesnih parkiriščih.

Prtljažnik s prostornino do štiri tisoč litrov je namenjen družinam z velikimi potrebami po prevozu prtljage in avanturistom s športno opremo. Rifter združuje udobje in praktičnost, ki jo cenijo družine in aktivni uporabniki. Foto: P Automobil Import

Peugeot i-Cockpit: ko ergonomija postane prednost

Že pred leti so številni avtomobilski proizvajalci iskali rešitve, kako voznikov pogled dvigniti više in ga čim bolj usmeriti naravnost na cestišče. Najpogostejši odgovor je bil projekcijski zaslon head-up. Pri Peugeotu pa so ubrali drugačno, drznejšo pot – celoten sklop instrumentov so dvignili nad volanski obroč. Pri razvoju i-Cockpita so Peugeotovi oblikovalci in inženirji posebno pozornost namenili ergonomiji, vidljivosti in celo arhitekturnim načelom. Cilj je bil jasen: zagotoviti enako dober pregled in udobje ljudem vseh velikosti. Ne glede na telesno višino ali težo bodo položaj sedenja, nastavitev volana in preglednost med vožnjo optimalni.

Ta odločitev se je izkazala za izjemno uspešno. Peugeotov i-Cockpit je danes postal zaščitni znak znamke in sestavni del vozil Peugeot vključno z družinskim velikanom Rifterjem.

Peugeot i-Cockpit dvigne voznikove merilnike v linijo pogleda, za večjo osredotočenost na cesto. Digitalna instrumentna plošča in osrednji zaslon zagotavljata intuitivno upravljanje in tehnologijo višjega razreda. Foto: P Automobil Import Z dvignjenimi merilniki ima voznik neposreden pogled na ključne informacije brez potrebe po umikanju pogleda s ceste. Desetpalčna (25,4 centimetra) digitalna instrumentna plošča je postavljena v naravni liniji pogleda, kar omogoča hitro zaznavanje podatkov in večjo osredotočenost na vožnjo. Pomemben del i-Cockpita je tudi velik osrednji zaslon infozabavnega sistema, na katerega se je preselila večina upravljanja vozila. Ta deluje po logiki pametnega telefona, z jasnimi meniji, odzivnim upravljanjem in možnostjo glasovnega prepoznavanja, ki vozniku omogoča upravljanje funkcij brez umikanja rok z volana. Navigacija s 3D-zemljevidi in posodobitvami po zraku skrbi, da je sistem vedno aktualen. Ključne tipke za hiter dostop in preprosto uporabo ostajajo. Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom je na voljo tudi e-Toggle, izbirno stikalo, ki poenostavi izbiro prestav in voznih načinov na intuitiven način, hkrati pa osvobodi prostor v kabini in se estetsko ujema z Rifterjevim modernim notranjim dizajnom i‑Cockpit.

Pri Peugeotu niso pozabili na dodatne nove vtičnice USB, ki poskrbijo za polnjenje naprav vseh potnikov, ambientalna osvetlitev v notranjosti pa doda sodoben in prijeten občutek, zlasti pri večernih vožnjah.

Dizel za dolge in varčne poti

Rifter je pri številnih kupcih, ki cenijo nizke stroške lastništva, še posebej priljubljen zaradi dizelskih motorjev BlueHDi. Odlikujejo jih zanesljivost, nizka poraba goriva in veliko navora. To Rifter izkazuje z dobrim pospeševanjem in prožno vožnjo. Motor 1.5 BlueHDi je na voljo s 75 oziroma 96 kilovati v kombinaciji s šeststopenjskim ročnim menjalnikom in osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom. Z veliko navora zagotavlja dovolj moči tudi pri polni obremenitvi, hkrati pa omogoča mirno in varčno vožnjo na dolgih družinskih vožnjah.

Dizelski motor 1.5 BlueHDi združuje zanesljivost, nizko porabo goriva in dovolj navora. Poskrbi za mirno in varčno vožnjo tudi pri polni obremenitvi vozila. Foto: P Automobil Import

Peugeot samozavest Rifterja na račun kakovosti izkazuje s paketom 5 let brezskrbnosti, ki vključuje dve leti pogodbene garancije ter dodatno jamstvo Peugeot FlexCare v trajanju treh let oziroma do prevoženih sto tisoč kilometrov. Peugeot Rifter je na voljo že za 24.350 evrov, kupci pa prejmejo še bon v vrednosti sto evrov za originalno dodatno opremo.

Rifter je pripravljen na vse: od treh otrok do polnega prtljažnika in dodatne opreme. Z višjim odmikom od tal in robustno zaščito karoserije brez težav premaga vsakodnevne izzive. Foto: P Automobil Import

Vsebino omogoča: P Automobil Import, d. o. o.