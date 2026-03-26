Četrtek, 26. 3. 2026, 13.41

Otroci Triglava

Otroška navijaška evforija v Planici: za Domna Prevca in vse druge #video

Planica, kvalifikacije | Četrtek v Planici je vselej v znamenju otrok. | Foto Aleš Fevžer

Četrtek v Planici je vselej v znamenju otrok.

Foto: Aleš Fevžer

Četrtek je v planiškem večdnevnem spektaklu že tradicionalno namenjen temu, da tribune pretežno napolnijo (naj)mlajši ljubitelji športa. Tudi letos kljub sneženju ni bilo nič drugače. Prevladovali so šolarji, ki so, oboroženi z najrazličnejšimi pripomočki, več ur vztrajali ob letalnici in kljub številnim prekinitvam navijali za tekmovalce. Zbrali smo nekaj vtisov otrok, ki so videli dvojno slovensko kvalifikacijsko zmago (Anže Lanišek, Domen Prevc) in držali pesti, da bi padel tudi svetovni rekord. Ta je v otroški domišljiji in igrivosti segel vse do tisoč metrov.

Proti Gorenjski so se zjutraj kljub neugodnemu vremenu z različnih delov države zgrinjali avtobusi. Eden od teh je pod Ponce, kjer je prava zimska kulisa, pripeljal tudi šolarje petega razreda osnovne šole Medvode, ki jim ni bilo pretežko zgodaj vstati in se odpraviti v svetovno zibelko smučarskih poletov.

V Planici je dogajanje, ki sta ga sneg in veter večkrat prekinila, po uradnih podatkih spremljalo več kot deset tisoč gledalcev. Prevladovali so mladi, že tradicionalno osrednji gostje četrtkovega dogajanja, ki so v okviru projekta Otroci Triglava kar tekmovali v tem, kdo bo glasneje pozdravil slovenske skakalne junake. Opremljeni so bili z zastavami, transparenti, tatuji, dobro voljo in velikim odmerkom občudovanja junakov na Letalnici bratov Gorišek.

"Za Domna Prevcaaaa," se je glasil najpogostejši odgovor, za koga najbolj močno stiskajo pesti, a so hitro pristavili, da bodo navijali prav za vse, tudi za dekleta, ki bodo letos premierno tekmovala na Letalnici bratov Gorišek. Petošolci OŠ Medvode verjamejo, da lahko pade svetovni rekord. "Tisoč metrov," so se pošalili, nato pa oceno o daljavi znižali na ta trenutek še vedno težko dosegljivih 260 metrov.

Čeprav je vreme močno ukrojilo urnik treninga in kvalifikacij, na katerih se skakalci niso približali lani postavljenemu svetovnemu rekordu Domna Prevca (254,5 metra), pa so bili razposajeni osnovnošolci prepričani, da bi ta vendarle lahko padel. "Tisoč metrov," se je pošalil eden od petošolcev, drugi pa številko znižal na nekoliko bolj realnih, a ta trenutek še vedno težko dosegljivih 260 metrov.

In kaj po njihovem mnenju potrebuje skakalec, da se sploh poda na zalet planiške velikanke? "Pogum, smučke in čelado," so dejali in pripomnili, da bi si tudi sami upali na vrh letalnice, razumljivo pa na vrhu nikakor ne bi niti pomislili na skok.

Osnovnošolke OŠ Hrvatini

Četrtkove polete so si ogledali tudi otroci iz Centra Janeza Levca Ljubljana. Anže Lanišek je skočil do kvalifikacijske zmage.

Dobrih 10.000 gledalcev je lahko občutilo dušo Planice, ki navdušuje mlado in staro že celo večnost in si je v svetu ustvarila status priljubljenega športnega fenomena, ob tem pa pospremilo dvojno slovensko zmago. Kvalifikacije so pripadle Anžetu Lanišku, drugi je bil Domen Prevc, na petkovo tekmo pa so se uvrstili še Timi Zajc (20.), Rok Oblak (28.) in Žak Mogel (29.).

V Planico že skoraj 120 tisoč otrok  Tjaša Kolenc Filipčič pozdravlja, da bodo letos v Planici na letalnici tekmovale tudi skakalke. Ta športni mejnik so v Triglavu začutili kot pravi trenutek za osvežitev enega najbolj prepoznavnih slovenskih oglasov, ki že 23 let spremlja akcijo Otroci Triglava in napoveduje prihod Planice – fantka, ki z mize skoči na posteljo, je zamenjala deklica. "Nova različica oglasa le še poglablja osnovno sporočilo izvirnika: vsi si zaslužimo leteti svoje sanje," pravijo pri Triglavu.

Zavarovalnica Triglav, ki je s Planico povezana slabih šest desetletij, je v sklopu akcije Otroci Triglava, ki poteka že od leta 1979, tudi letos pod Ponce pripeljala okoli štiri tisoč otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj sto organizacij – šol, vrtcev, varstveno-delovnih centrov.

Otrokom želijo na ta način ponuditi priložnost, da si ogledajo tekmovanje na vrhunski ravni, spoznajo naše športnike in pridobijo njihove avtograme, ob tem pa jim želijo približati tudi zdrav in aktiven življenjski slog, ki združuje šport in zabavo. 

"Zavarovalnica Triglav je partner Planice že skoraj šest desetletij, tudi letos smo zlati sponzor, že skoraj pol stoletja pa oglede smučarskih skokov omogočamo najmlajšim navijačem. V Planico smo pripeljali že 117 tisoč otrok. Vsako leto znova nas navdihujejo njihovi iskreni navijaški zagon, energija in sanje, ki jih prinesejo v dolino pod Poncami," je o akciji dejala izvršna direktorica področja za trženjsko in korporativno komuniciranje ter izkušnjo stranke v Zavarovalnici Triglav Tjaša Kolenc Filipčič in dodala, da je četrtek, ko Planico napolnijo otroci, njen najljubši dan konca sezone svetovnega pokala: "Otroci iskreno navijajo za vse skakalce. Veseli nas, da je kljub snegu danes tako bučno in veselo med mladimi."

Glasno so navijali vsi, ne le osnovnošolci iz OŠ Medvode, pač pa uradno prek 13 tisoč gledalcev, ki so dolg četrtek, ko so kvalifikacije trajale skoraj dve uri, zaznamovali z lepim vzdušjem. Občutili so dušo Planice, ki navdušuje mlado in staro že celo večnost in si je v svetu ustvarila status priljubljenega športnega fenomena. V petek, soboto in nedeljo jo bodo občutili še drugi.

