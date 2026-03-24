Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
24. 3. 2026,
7.06

Torek, 24. 3. 2026, 7.06

Močna podražitev pogonskih goriv

Odprtje bencinskih servisov Petrol Barje | Na bencinskih servisih sicer še vedno občasno zmanjkuje goriva, zaradi česar se je v minulih dneh vnovič zaostrilo med vlado in Petrolom. Danes naj bi več pojasnili na novinarski konferenci.

Na bencinskih servisih sicer še vedno občasno zmanjkuje goriva, zaradi česar se je v minulih dneh vnovič zaostrilo med vlado in Petrolom. Danes naj bi več pojasnili na novinarski konferenci.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči kljub znižanju dajatev občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 11,5 centa na 1,581 evra, liter dizelskega goriva za 16,8 centa na 1,696 evra in liter kurilnega olja za 18,3 centa na 1,342 evra. Cene bodo po novem veljale le teden dni.

Vlada je v ponedeljek znižala trošarine na dizel in kurilno olje na najnižjo možno raven, že minuli teden pa je začasno ukinila okoljsko dajatev na goriva. Če tega ne bi storila, bi bilo treba po oceni ministrstva za okolje, podnebje in energijo za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina odšteti okoli 1,748 evra, za liter dizla okoli 1,919 evra, za liter kurilnega olja pa približno 1,588 evra.

Nova cena 95-oktanskega neosvinčenega bencina je najvišja po obdobju od 26. septembra do 9. oktobra 2023, ko je liter stal 1,588 evra, novi ceni dizla in kurilnega olja pa po obdobju od 8. do 21. novembra 2022, ko sta ti gorivi stali 1,718 oz. 1,401 evra na liter. To je bil čas energetske krize, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini.

Cene naftnih derivatov se bodo zunaj avtocest in hitrih cest tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar – evro, a po novem tedensko.

Na bencinskih servisih sicer še vedno občasno zmanjkuje goriva, zaradi česar se je v minulih dneh vnovič zaostrilo med vlado in Petrolom. Vlada je od družbe zahtevala ustrezno ukrepanje, ministrstvu za notranje zadeve pa naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona. V Petrolu ves čas zagotavljajo, da si prizadevajo za zanesljivo in enakomerno oskrbo bencinskih servisov. Za danes so na to temo sklicali tudi posebno novinarsko konferenco.

