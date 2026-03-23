Petrol je v primerjavi s petkom dvignil cene pogonskih goriv na servisih ob avtocestah in hitrih cestah, kjer te od petka niso več regulirane. Medtem bodo danes znane nove regulirane cene, ki bodo veljale s torkom. Vlada je za dodatno ublažitev njihove rasti napovedala tudi začasno ukinitev okoljske dajatve.

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv od petka niso več regulirane. Petrol jih je takrat dvignil le za nekoliko, trgovec z gorivi Mol & Ina pa občutneje. Danes so se cene na Petrolovih črpalkah približale tistim na servisih Mola & Ine, a so še vedno nekoliko nižje.

Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, na Petrolovih črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 95-oktanski bencin stane 1,706 evra, dizelsko gorivo 1,768 evra na liter. Na servisih ob avtocestah Mola & Ine so cene ostale na petkovih ravneh. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,749 evra, liter dizla pa 1,889 evra na liter.



Bencin na servisih zunaj avtocest in hitrih cest danes še stane 1,466 evra, dizel pa 1,528 evra na liter. S torkom se bodo cene spremenile. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina. Občutnejši skok bo vlada blažila z znižanjem trošarine in z začasno ukinitvijo okoljske dajatve.

Vlada je namreč v petek sklenila začasno ukiniti okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje, ki znaša 30,85 evra za enoto obremenitve. Ukrep bo po napovedih začel veljati v torek in bo veljal do 4. maja. Za kerozin, utekočinjeni zemeljski plin in naftni plin, druga težka olja ter plinasta in trdna goriva bo višina dajatve ostala pri 30,85 evra za enoto obremenitve.

Ministrstvi in KGZS s pozivom Petrolu za zagotovitev oskrbe kmetijstva z gorivom

Ministrstvi za obrambo ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico (KGZS) po današnjem sestanku družbo Petrol pozvali, da takoj in v potrebnem obsegu zagotovi gorivo za kmetijsko dejavnost. KGZS bo medtem od kmetov na območjih z moteno oskrbo pridobila informacije glede potrebe po gorivu.

Skladno s sobotnim vladnim sklepom glede vzpostavitve nemotene oskrbe z naftnimi derivati po državi je danes na ministrstvu za obrambo potekal sestanek državnega sekretarja na ministrstvu Boštjana Pavlina, predsednika KGZS Jožeta Podgorška ter državne sekretarke na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maše Žagar.

Na njem so Petrol kot največjega trgovca z naftnimi derivati pozvali, da nemudoma in v potrebnem obsegu zagotovi gorivo za kmetijsko dejavnost oz. t. i. kmetijsko nafto. Dogovorili so se tudi, da zbornica preveri potrebe kmetov po naftnih derivatih na območjih, kjer je preskrba trenutno motena. Na podlagi teh podatkov bodo naftnim trgovcem pri oskrbi z naftnimi derivati dodane tudi zmogljivosti Slovenske vojske.

Vlada je v soboto sprejela odlok, s katerim je z nedeljo omejila točenje goriva na posameznem bencinskem servisu. Dnevno omejitev je postavila pri 50 litrih za fizične osebe in 200 litrih za pravne osebe oz. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno s kmetijsko. Aktivirala je tudi Slovensko vojsko, ki bo lahko s svojimi štirimi cisternami sodelovala pri oskrbi, prav tako bodo njeni pripadniki na voljo za prevoz goriva. Vse distributerje je pozvala, da skupaj uskladijo dostavo od skladišč do bencinskih servisov in tako čim bolj skrajšajo dostavo ter povečajo hitrost dobave goriva do črpalk.

V KGZS so v zadnjih dneh že večkrat opozorili na pomanjkanje kmetijske nafte na trgu. Vlado so pozvali, da zagotovi normalizacijo dobav, dodatno zniža trošarine ter pomaga tudi z državno pomočjo in takojšnjim izplačilom ukrepov skupne kmetijske politike.

Vlada: Kmetje nakupili mnogo več nafte kot običajno

Z vladne strani so medtem prišle informacije, da so kmetje v zadnjih dneh nakupili nekajkrat več nafte kot v enakem obdobju lani. V kmetijstvu so sicer sredi spomladanske sezone, ko se odvijajo spomladanski posevki, priprava na setev soje, koruze in ozimnih posevkov ter dognojevanje. Potrebe po gorivu so zato večje.

V Petrolu, na katerega tudi z vladne strani letijo očitki glede nepravilnosti oz. odgovornosti za nastale razmere s pomanjkanjem goriva na bencinskih servisih, ves čas zagotavljajo, da si prizadevajo za zanesljivo in enakomerno oskrbo bencinskih servisov. Težave na posameznih prodajnih mestih so po njihovih navedbah izključno posledica izrazito povečanega in sunkovitega povpraševanja v preteklih dneh. Vse očitke o načrtnem ravnanju zavračajo.

Daleč največji trgovec z naftnimi derivati v državi je za torek sklical tudi posebno novinarsko konferenco na to temo.