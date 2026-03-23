Vlada posegla v trošarine: za toliko se bodo podražila goriva

Opolnoči se bo ob konkretnih rezih v trošarine liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi vnovič podražil, tokrat za 11,5 centa na 1,581 evra, liter dizelskega goriva pa za 16,8 centa na 1,696 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 18,3 centa na 1,342 evra za liter.

Te cene bodo veljale do vključno 6. aprila, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vlada močno posegla v trošarine

Vlada je spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero znižuje trošarine za plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje – KOEL) na najnižjo možno raven, trošarine za neosvinčeni bencin pa ohranja nespremenjene. Brez posega bi se cena dizla zvišala za okoli 20 centov in kurilnega olja za okoli 22 centov na liter.

Trošarine za plinsko olje za pogon se bodo znižale z 0,36277 evra na liter na 0,330 evra na liter, za plinsko olje za ogrevanje pa z 0,1118 evra na liter na 0,07875 evra na liter. Z znižanjem trošarin želi vlada deloma ublažiti prenos višjih cen na potrošnike in tako omiliti rast drobnoprodajnih cen dizla in ekstra lahkega kurilnega olja.

Višja podražitev, kot so napovedovali

Vlada je minuli teden napovedala, da se bodo maloprodajne cene kurilnega olja in dizla predvidoma dvignile za okoli 12 centov, vendar so se cene na svetovnih trgih zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu v vmesnem času spet občutno povečale. Posledično se bodo maloprodajne cene, tudi po znižanju trošarin na najnižjo možno raven, zvišale za nekoliko več, kot je bilo napovedano.