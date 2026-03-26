Avstrijski parlament prižgal zeleno luč ukrepom za ublažitev rasti cen goriv

Avstrijska vlada bo lahko z začetkom aprila nekoliko znižala cene pogonskih goriv, da bi tako ublažila vpliv vojne na Bližnjem vzhodu. Ukrepe, ki jih je pripravila, je v sredo podprl parlament. Po pričakovanjih bi se lahko cene pogonskih goriv znižale za deset centov na liter.

Ukrepi za zajezitev cen pogonskih goriv bi po oceni ministra za gospodarstvo Wolfganga Hattmannsdorferja inflacijo znižali za približno 0,25 odstotka, ne bodo pa uspeli obrniti širšega trenda rasti cen.

Potrebno dvotretjinsko večino za ukrep omejitve marž so v sredinem glasovanju zagotovili opozicijski Zeleni. Svobodnjaki (FPÖ) kot največja opozicijska politična sila so medtem glasovali proti in zahtevali večje znižanje cen, za približno 40 centov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vlada namerava kot prvi korak od začetka aprila znižati trošarine za dizel in bencin za pet centov na liter, za kar dvotretjinske večine ni potrebovala. Poleg tega pa naj bi, kot omenjeno, omejili marže vzdolž dobavne verige, če se bodo neto cene v dveh mesecih zvišale za več kot 30 odstotkov.

Zvišanje cen dovoljeno le trikrat tedensko

Zvišanje cen na bencinskih črpalkah v Avstriji je sicer vsaj do sredine aprila po nedavno sprejetem ukrepu dovoljeno le trikrat na teden, znižanje pa je dovoljeno brez omejitev.

Kot je ob predstavitvi ukrepov prejšnji teden dejal kancler Christian Stocker, država zaradi strme rasti cen goriv spričo posledic vojne na Bližnjem vzhodu ne sme postati krizni dobičkar. Podkancler Andreas Babler pa je dodal, da podražitve ne bi smele oslabiti kupne moči Avstrijcev in konkurenčnosti avstrijskega gospodarstva.