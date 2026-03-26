S temi idejami lahko svoj dom ali apartma osvežite v enem dnevu

Pomlad je čas, ko številni začutimo željo po spremembi doma. Več svetlobe, daljši dnevi in nova energija nas spodbudijo, da želimo osvežiti stanovanje, hišo, vikend ali apartma. Za opazno spremembo prostora pogosto niso potrebni visoki stroški ali velike prenove. Včasih je dovolj že nekaj premišljenih detajlov: nova razsvetljava, dekorativni stenski paneli, kos pohištva ali zanimiv element v kopalnici in prostor dobi popolnoma novo energijo. Prav takšne majhne spremembe so danes eden najbolj priljubljenih pristopov pri prenovi stanovanja ali apartmaja, saj omogočajo hiter vizualni učinek brez dolgotrajnih gradbenih posegov. Nekatere od njih lahko izvedemo celo v enem samem dnevu.

Takšne hitre osvežitve prostora so še posebej dobrodošle pri apartmajih, vikendih ali najemniških stanovanjih. Lastniki turističnih nastanitev vedo, da prijeten ambient močno vpliva na izkušnjo gostov – lepo urejen prostor namreč ustvarja občutek domačnosti in udobja, zaradi katerega se gostje radi vračajo.

Hkrati takšna osvežitev koristi tudi lastnikom. Če prostor uporabljamo tudi sami, je občutek bivanja veliko prijetnejši, ko je interjer svež, funkcionalen in estetsko urejen.

Fero-Term je že vrsto let eden vodilnih ponudnikov opreme za dom, znan po široki izbiri, kakovostnih izdelkih in dostopnih cenah, zato je odlična izbira za vse, ki iščejo ideje za osvežitev doma ali apartmaja.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Dekorativni stenski paneli: najhitrejša sprememba prostora

Če želite prostor osvežiti hitro in z minimalnim posegom, so dekorativni stenski paneli ena najpreprostejših rešitev. Montaža je presenetljivo preprosta in pogosto jo je mogoče izvesti že v enem popoldnevu, rezultat pa je poudarjena stena, ki prostoru takoj doda karakter.

Posebej priljubljeni so paneli z imitacijo kamna, saj ustvarijo občutek naravnih materialov in elegantne teksture. Na voljo je bogata izbira fragmentnih plošč v imitaciji travertina, svetlejšega in temnejšega kamna ter različnih reliefnih tekstur, ki omogočajo prilagoditev prostoru in želenemu slogu. Takšna poudarjena stena lahko popolnoma spremeni dnevno sobo, hodnik ali celo poslovni prostor, saj ustvari globino in sodoben vizualni poudarek. Gre za idealno rešitev za hitro osvežitev doma, pa tudi stanovanj, poslovnih prostorov in pisarn.

Podoben učinek lahko dosežemo tudi z dekorativnimi detajli, kot sta stenski letvici Voxort Aurora in Voxort Sofia, ki prostoru dodata eleganten arhitekturni zaključek. Če stenski poudarek dopolnimo še z modernimi ploščicami, kot so May Ceramics Cementino Blast Bone, May Murinni Capri Grey in Tilezza Vega Ivory Decor, lahko z majhno spremembo dosežemo popolnoma novo vizualno zgodbo prostora.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Nova linija pohištva: ko en kos spremeni celoten ambient

Pri osvežitvi vašega prostora pogosto zadostuje že en nov kos pohištva. Nova sedežna garnitura ali jedilna miza lahko prostor optično poveže in ustvari občutek popolnoma novega interjerja. Fero-Termova nova linija pohištva združuje sodoben dizajn, navdihnjen s svetovnimi trendi, in dostopne cene.

Lep primer je modularna garnitura korra Melia Milan, ki omogoča prilagodljivo postavitev glede na velikost prostora. Prav ta fleksibilnost je še posebej dobrodošla pri opremljanju apartmajev ali počitniških stanovanj, kjer je treba prostor izkoristiti kar se da pametno. Modularne garniture omogočajo prilagajanje različnim priložnostim – od sproščenega večera do dodatnega prostora za druženje gostov. Podobno udobje ponujajo tudi kotne garniture, medtem ko manjši elementi, kot so klubske mizice Elin, Donna Natural in Coluna, prostoru dodajo funkcionalen in estetski poudarek.

Tudi jedilnica lahko z majhno spremembo dobi povsem nov videz. Iščete novo, stabilno in primerno veliko mizo, ki bo fokus jedilnice, ali potrebujete nove stole? Kombinacija moderne jedilne mize korra Avea in stolov Kaya Milan, Isamba Natural, Kanudo ali Sali ustvari sodoben jedilni prostor, ki združuje funkcionalnost in eleganten dizajn.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Razsvetljava: sprememba, ki jo naredite v nekaj minutah

Razsvetljava je eden najpreprostejših načinov za spremembo vzdušja v prostoru. Zamenjava svetila je pogosto poseg, ki ga lahko opravimo v nekaj minutah, a učinek je presenetljivo velik.

Nova svetilka lahko poudari jedilno mizo, ustvari prijetnejšo večerno svetlobo ali prostoru doda sodoben oblikovalski poudarek. Poskusite tudi kombinacije več visečih svetil, obešenih v skupini ali rahlo asimetričnem nizu, takšna postavitev je še posebej izrazita v prostorih z višjimi stropi. Večje prostore pa lahko mehko in enakomerno osvetlite tudi s stenskimi svetili, ki pogosto ostajajo spregledana.

Na voljo so različni modeli notranje in zunanje razsvetljave: od svetil iz ratana, ki v prostor vnesejo naraven, sproščen občutek, do bolj klasičnih ali geometrijsko oblikovanih svetil. Veliko modelov sledi aktualnim trendom, ki jih pogosto srečujemo na Pinterestu in družbenih omrežjih, kjer razsvetljava postaja pomemben dekorativni element prostora. Za dodatno razpoloženjsko razsvetlitev lahko uporabimo tudi talne ali stropne svetilke, ki prostoru dodajo toplino in ustvarijo prijeten ambient.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Zunanji prostor kot podaljšek stanovanja

Ko se temperature dvignejo, postanejo terasa, balkon ali vrt pravi podaljšek stanovanja. Tudi manjši zunanji prostor lahko z nekaj premišljenimi kosi pohištva postane prijeten kotiček za sprostitev.

Vrtna garnitura korra Mura omogoča udobno druženje na prostem, medtem ko vrtni stol korra Lota ustvari sproščen kotiček za jutranjo kavo ali večerni počitek. Pri turističnih nastanitvah je prav zunanji prostor pogosto tisti element, ki goste najbolj navduši. Terasa, balkon ali majhen vrt lahko hitro postanejo prostor za jutranjo kavo ali večerni pogovor, torej trenutke, ki jih gostje pogosto povežejo z najlepšimi spomini na oddih.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Majhne spremembe v kopalnici, velik učinek

Kopalnica je prostor, kjer lahko majhne spremembe naredijo presenetljivo velik vizualni učinek. Nova omarica, ogledalo, luč ali armatura lahko popolnoma spremeni občutek prostora, brez večjih posegov in dolgotrajne prenove.

Med aktualnimi trendi izstopajo predvsem mehko zaobljene, ukrivljene linije kopalniških omaric, ki kopalnici dodajo občutek mehkobe in sodobne elegance. Takšni modeli delujejo bolj organsko in ustvarjajo prijetnejši, bolj sproščen ambient, ki v misli prikliče spa izkušnjo. Kopalniške baze, kot so Concepto+ Emma, Freda ali Bruna, lahko hitro osvežijo prostor, še posebej v kombinaciji z moderno armaturo Voxort Dahlia. Na voljo so različne izvedbe, od toplih lesenih dekorjev do klasičnih, brezčasnih odtenkov, kot sta bež in bela, ki prostoru dajejo občutek svetlobe in čistosti. Za bolj izrazit vizualni poudarek pa so vse bolj priljubljene tudi barvne kopalniške omarice, v odtenkih modre, zelene ali terakote, ki prostoru dodajo karakter in osebnost.

Ogledala ostajajo ključni element kopalnice, pri čemer so trenutno zelo iskani modeli z nepravilnimi, organskimi oblikami. Ti v prostor vnesejo dinamiko in občutek naravne sproščenosti. Veliko sodobnih ogledal pa ponuja tudi dodatne funkcionalnosti, kot so vgrajena LED-osvetlitev, možnost zatemnitve in prilagodljiva temperatura svetlobe, kar omogoča popolno prilagoditev razpoloženju in potrebam uporabnika.

Modularna garnitura korra Melia Milan(V460198), lestenec Zorra Venus (S451339) Foto: Fero-Term

Pomlad je idealen čas za osvežitev doma

Pogosto je prav preprosta osvežitev interjerja tista, ki prostoru povrne občutek svežine in udobja. Majhne spremembe, na primer nova svetilka, dekorativni panel ali kos pohištva, so tiste, ki prostoru dajo popolnoma novo energijo. Z nekaj premišljenimi elementi lahko stanovanje, apartma ali vikend osvežimo že v enem dnevu in ustvarimo ambient, v katerem se bodo dobro počutili tako lastniki kot gostje.

Če razmišljate o prenovi stanovanja, apartmaja ali počitniške hiše, je lahko odlična priložnost tudi aktualna ponudba Fero-Term Obnovi in prihrani, kjer je več kot tisoč izdelkov na voljo s popusti do 50 odstotkov.

Za še več idej, navdiha in primerov urejenih prostorov pa lahko spremljate tudi profil Fero-Term na Instagramu.