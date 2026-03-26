Boleč poraz za Golemca in Prepeliča po podaljšku

V košarkarski evroligi se igrajo tekme 34. kroga. Ena je bila odigrana že v naprej, ko je pred dvema tednoma Olympicacos s104:87 premagal Paris. Dubai Klemna Prepeliča in Jurice Golemca je v četrtek zvečer gostoval v Beogradu pri Maccabiju. Po 40 minutah je bilo 88:88, po podaljšku pa so s 104:100 slavili Izraelci. Obe ekipi imata samo še teoretične možnosti za končnico oziroma preboj v deseterico. Slovenski reprezentant je bil na parketu slabih osem minut, dosegel je eno točko in imel dve asistenci.

Dubaj je imel v rednem delu zmago, s katero bi štiri kroge pred koncem rednega dela ohranil stik s skupino ekip od desetega do šestega mesta, praktično že v žepu, vendar je O'Shae J Brissett v zadnji sekundi izenačil izid in izsilil podaljšek.

V njem je zaigral tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič, ki pa se v obrambi proti prvemu strelcu Izraelcev Jimmyju Clarku ni najbolje znašel. Prepelič je na igrišču preživel slabih osem minut in dosegel en koš.

Uspešnejši je bil naturalizirani Američan Josh Nebo, ki je za zmago Milana v italijanskem obračunu z Virtusom dosegel 11 točk.

Tretji Real Madrid je gostil letos slab Anadolu Efes in ga premagal z 82:71.

