Izrael sprejel zakon o smrtni kazni za Palestince, obsojene zaradi smrtonosnih napadov

Izraelski parlament je danes sprejel zakon, ki bo omogočil usmrtitve Palestincev, obsojenih zaradi smrtonosnih terorističnih napadov. Do zakona je bilo že v nedeljo kritičnih več evropskih držav, izraelska organizacija za človekove pravice ACRI pa je kmalu po sprejetju zakona že vložila pritožbo na vrhovno sodišče.

Za zakon je glasovalo 62 poslancev, vključno s premierjem Benjaminom Netanjahuom. 48 jih je glasovalo proti, en poslanec se je vzdržal, preostali pa niso bili prisotni, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon, za katerega so se zavzele najbolj skrajne stranke, določa, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja smrtonosnih napadov, ki se štejejo za "teroristična dejanja".

Palestincem na Zahodnem bregu, ki ga Izrael okupira od leta 1967, vedno sodijo vojaška in ne civilna sodišča. Smrtno kazen z obešanjem bi morali izvesti v roku 90 dni od obsodbe, v "posebnih okoliščinah" pa bi jo lahko zamaknili za obdobje do 180 dni ali prekvalificirali v dosmrtno zaporno kazen.

Sprejetje zakona so nocoj obsodile palestinske oblasti in ga označile za "nevarno eskalacijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Palestinsko zunanje ministrstvo s sedežem v Ramali je opozorilo, da skuša Izrael z zakonom legitimizirati izvensodne usmrtitve.

Do zakona je bila kritična mednarodna skupnost. Zunanji ministri Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije so v nedeljo v skupni izjavi sporočili, da je predlog zakona diskriminatoren in predstavlja tveganje za demokratične zaveze Izraela. Organizacija ACRI pa se je že pritožila na vrhovno sodišče in zahteva razveljavitev zakona.

Izrael je smrtno kazen sicer odpravil leta 1954, vendar jo je zakonodaja v določenih primerih še naprej dovoljevala. Usmrtitev nemškega nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna leta 1962 je bil zadnji primer, ko je bila dejansko izvršena smrtna kazen, ki jo je izreklo sodišče v Izraelu.