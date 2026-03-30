Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Ibrahim Haciosmanoglu Albin Kurti kvalifikacije za SP 2026 Kosovo turška nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 21.10

1 ura, 6 minut

Nagrade Kosova in Turčije za uvrstitev na SP 2026

Nora nagrada! Če se uvrstijo na SP 2026, dobi vsak vilo ob morju.

Slovenija Kosovo | Navijači Kosova so se tako veselili po zmagi v Ljubljani, ki jim je zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026. | Foto Aleš Fevžer

V torek se bosta za nastop na SP 2026 v Prištini udarila Kosovo in Turčija. Predsednik kosovske vlade Albin Kurti obljublja bogate finančne nagrade, strelca zmagovitega gola pa čaka razkošno stanovanje v Prizrenu. Z obljubami pa so motivacijo pred finalom dodatnih kvalifikacij dvigovali tudi v taboru Turčije. Predsednik turške nogometne zveze Ibrahim Haciosmanoglu obljublja vsakemu turškemu reprezentantu, da ga v primeru zmage v Prištini čaka vila v obmorskem letovišču Bodrum!

Pred torkovim spektaklom v Prištini se v taborih Kosova in Turčije obljubljajo milijoni in razkošne vile. Izbrana vrsta Kosova, ki bo računala na pomoč domačega občinstva, lovi svoj prvi nastop na velikem tekmovanju, Turki pa so nazadnje na mundialu nastopili leta 2002, ko so presenetili svet in osvojili imenitno tretje mesto. Po tem vrhuncu se niso več uvrščali na svetovna prvenstva, zato bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da po Romuniji v dodatnih kvalifikacijah premagajo še Kosovo in se tako po 24 letih vrnejo med svetovno elito.

Strelcu zmagovitega gola luksuzno stanovanje

Na srečanju na razprodanem stadionu Fadil Vokrri bo prisoten ogromen vložek, temu primerne so tudi nagrade, ki bi jih lahko ob uvrstitvi na svetovno prvenstvo prejeli nogometaši. Predsednik kosovske vlade Albin Kurti je za zmago Kosova nad Slovaško izbrano vrsto nagradil s pol milijona evrov.

Kosovo je v polfinalu dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 v Bratislavi s 4:3 premagal Kosovo. | Foto: Reuters Kosovo je v polfinalu dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 v Bratislavi s 4:3 premagal Kosovo. Foto: Reuters

Če bodo uspešni tudi proti Turčiji, bodo prejeli okrogel milijon evrov, strelca zmagovitega zadetka pa bi, tako poročajo številni mediji na Kosovem, čakala dragocena nagrada, luksuzno stanovanje v Prizrenu.

Vsakemu Turku vila ob morju?

Še več razkošnih nagrad pa v primeru preboja na mundial obljublja prvi mož turškega nogometa. Predsednik turške nogometne zveze Ibrahim Haciosmanoglu napoveduje, da bo vsak turški reprezentant, če se bo Turčija po 24 letih uvrstila na mundial, prejel vilo ob morju v priljubljenem obmorskem letovišču Bodrum.

Bodrum je priljubljeno turško obmorsko letovišče ob Egejskem morju. | Foto: Guliverimage Bodrum je priljubljeno turško obmorsko letovišče ob Egejskem morju. Foto: Guliverimage

"Na SP nas ni bilo že 24 let. Igralcem bom plačal vile v Bodrumu iz lastnega žepa. Če se bomo uvrstili na mundial, bodo te vile prejeli igralci," je z nagrado, vilo ob Egejskem morju, turškim reprezentantom še dodatno dvignil motivacijo.

Zmagovalec dvoboja bo na SP 2026 zaigral v skupini D, kjer se bo pomeril z ZDA, Paragvajem in Avstralijo.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
