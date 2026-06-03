Ob 21.15 je območje Štajerske stresel potres z magnitudo 1,9, je sporočila agencija za okolje (Arso). Epicenter potresa je bil okoli štiri kilometre od Ruš na globini štirih kilometrov.

Ob 21.15 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Ruš. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Ruše, Maribor, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica in Hoče-Slivnica, poroča Arso.

Po prvih ocenah intenziteta potresa ni presegla IV EMS-98, torej četrte na dvanajstopenjski lestvici.