Četrtek, 28. 5. 2026, 7.01

Po neurjih, ki so klestila po Sloveniji, nas danes čaka tako vreme

vreme, neurje, toča | Sredine nevihte in neurja so ponekod po Sloveniji razelektrila in ohladila ozračje. | Foto Ana Kovač

Sredine nevihte in neurja so ponekod po Sloveniji razelektrila in ohladila ozračje.

Foto: Ana Kovač

Po sredinih neurjih, ki so se v popoldanskih urah razbesnela v nekaterih delih Slovenije, bo danes sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija, je zapisano na straneh agencije za okolje.

Vremensko dogajanje se je po sredinem popoldnevu zvečer umirilo. Največ škode so sredina neurja povzročila na območju Slovenskih goric, kjer je silovit veter podiral drevesa in odkrival strehe. Največ padavin je padlo v okolici Tolmina in Kočevja.

Jutrišnji dan bo pretežno jasen. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija.

V soboto bo povečini sončno in spet bolj vroče.

V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo mogoče krajevne plohe in nevihte, so še zapisali na straneh Arsa.

