Hrvaška dobiva dirkališče po standardih F1? Projekt Croatia Ring dobil zeleno luč.

Hrvaški projekt Croatia Ring je dobil pomembno okoljevarstveno odobritev. Pri Slunju načrtujejo gradnjo 4,2 kilometra dolgega dirkališča po najvišjih standardih FIA, ki bi teoretično lahko gostilo tudi dirke formule 1, ob njem pa še hotel, apartmaje in infrastrukturo.

Projekt mednarodnega dirkališča Croatia Ring na območju severno od Slunja je dosegel pomemben mejnik. Hrvaško ministrstvo za varstvo okolja je potrdilo okoljevarstveni elaborat, s čimer je projekt dobil zeleno luč za nadaljnje postopke, je poročal hrvaški Forbes. Lokacija je med naseljema Veljun in Blagaj v Karlovški županiji, v bližini reke Korane.

Gre za enega največjih avtomobilističnih projektov na Hrvaškem, ki je uvrščen na seznam strateških investicijskih projektov Hrvaške. Če bo zgrajen po načrtih, bi lahko Croatia Ring postal prvo hrvaško dirkališče, homologirano po najvišjih standardih Mednarodne avtomobilistične zveze FIA.

“Končno imamo odločbo in z izvedenim postopkom, ki je bil zelo zahteven, sem zelo zadovoljen. V njem smo se resnično dokazali ter uspeli odgovoriti na vse zahteve stroke in ministrstva. Zdaj nadaljujemo. Gre za velik projekt, ki bo po mojem prepričanju prinesel koristi tako Karlovški županiji kot tudi celotni Republiki Hrvaški,« je za Forbes Hrvaška povedal Davorin Štetner, vodja in partner projekta, sicer pa nekdanji predsednik hrvaške avtomobilistične zveze HAKS. Investitor projekta je podjetje Automotodrom Plitvice v lasti Anteja Bušića.

Obstoječe dirkališče Grobnik se bliiža svoji 50-letnici. Zgradili so ga že leta 1978. Foto: Gregor Pavšič

Steza naj bi bila dolga 4,2 kilometra

Osrednji del kompleksa bo dirkališče dolžine 4,2 kilometra z 12 zavoji in več kot 34 metri višinske razlike. Projektanti so stezo zasnovali po standardu FIA Grade 1, ki med drugim omogoča organizacijo dirk formule 1.

Poleg avtomobilskih in motociklističnih tekmovanj naj bi dirkališče služilo tudi za testiranja vozil, šole varne vožnje in različne komercialne dogodke.

Kompleks bo obsegal približno 50 hektarov površin. Približno 40 hektarov bo namenjenih dirkališču in spremljajoči infrastrukturi, preostalih deset hektarov pa turističnim vsebinam. Načrti vključujejo butik hotel, luksuzne apartmaje, VIP-lože, restavracije, razstavne prostore in druge turistične zmogljivosti za približno 520 gostov dnevno.

Projekt predvideva gradnjo v treh etapah. Najprej bi zgradili dirkališče, paddock, VIP-prostore in servisne objekte, sledila bi gradnja hotela, v zadnji fazi pa še vile in dodatni turistični objekti. Po načrtih naj bi gradbena dela trajala približno dve leti.

Investitorji poudarjajo, da želijo s projektom ustvariti osrednje hrvaško središče motošporta in novo turistično atrakcijo kontinentalnega dela države. Postavljen je med naseljema Veljun in Blagaj v Karlovški županiji, v bližini reke Korane.

Kdaj bi ga lahko zgradili?

Čeprav se je Croatia Ring v javnosti pojavil šele leta 2024, investitorji projekt razvijajo že od leta 2021. V tem času so uredili prostorsko umeščanje, pridobili status strateške investicije in zdaj še okoljevarstveno odobritev, ki predstavlja enega ključnih korakov pred začetkom gradnje.

Projekt Croatia Ring je v sedanji obliki star približno pet let, čeprav se je javno začel pojavljati šele leta 2024.

Po besedah Davorina Štetnerja je ideja nastala okoli velike noči leta 2021, ko je obiskal lokacijo pri Slunju na povabilo enega od investitorjev, ki je sprva razmišljal o precej manjšem dirkališču. Nato se je projekt razvil v ambiciozno zasnovo mednarodnega dirkališča po standardih FIA Grade 1.

Pomembni mejniki: