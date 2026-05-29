Pred nami sta dva zelo lepa in topla dneva, nato pa se nam obeta sprememba vremena, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Ker je nad našimi kraji trenutno še območje visokega zračnega tlaka, pravijo, da lahko danes in jutri pričakujemo še precej sonca, od nedelje naprej pa bo ozračje postopno postajalo bolj nestabilno.

Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo nekoliko več koprenaste oblačnosti. Jutro bo podobno sveže kot danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 30 stopinj Celzija.

Od ponedeljka nestabilno in spremenljivo vreme

V nedeljo dopoldne bo večinoma jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne se bodo predvsem v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte.

Od ponedeljka dalje bo vreme bolj spremenljivo in nestabilno. Pojavljale se bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, hkrati pa se bo nekoliko ohladilo, še napovedujejo meteorologi.