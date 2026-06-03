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Avtor:
Š. L.

Sreda,
3. 6. 2026,
22.46

Osveženo pred

41 minut

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italijanska nogometna reprezentanca Poljska nogometna reprezentanca Luksemburg

Sreda, 3. 6. 2026, 22.46

41 minut

Prijateljske tekme pred SP 2026 (3. junij)

V "ogrevanju" za svetovno prvenstvo hladen tuš za Nizozemsko

Avtor:
Š. L.

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Nizozemska, Virgil van Dijk, Alžirija | Alžirci so premagali Nizozemce. | Foto Guliverimage

Alžirci so premagali Nizozemce.

Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri odigrala prijateljsko tekmo s Ciprom, skozi celoten teden pa so na sporedu številne prijateljske tekme. Med drugim sta se pred svetovnim prvenstvom v sredo pomerila Nizozemska in Alžirija, ki je z 1:0 presenetila polfinaliste zadnjega evropskega prvenstva. Italija, ki je izpadla v kvalifikacijah, je z 1:0 opravila z Luksemburgom, v obračunu še dveh ekip brez vstopnice za mundial, pa je Poljska z 2:2 remizirala z Nigerijo. Kongo, ki bo prav tako igral na velikem tekmovanju, se je z 0:0 razšel s še eno osmoljenko kvalifikacij, Dansko.

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Nizozemska in Alžirija, ki bosta igrali na svetovnem prvenstvu, sta se v sredo zvečer pomerili na prijateljski tekmi pred začetkom velikega tekmovanja. Tik pred odhodom v Severno Ameriko sta se srečali na De Kuipu v Rotterdamu, z 1:0 pa so zmagali Alžirci, gol za zmago je v 86. minuti dosegel Anis Hadj Moussa. To je bil hladen tuš in opozorilo za Oranje, ki so imele do zdaj na De Kuipu odličen izplen, saj so tam od leta 1990 do te tekme z Alžirijo izgubile le dvakrat. Ekipa Ronalda Koemana je s porazom tudi prekinila niz desetih zaporednih tekem brez poraza.

Nizozemce na svetovnem prvenstvu čakajo nasprotniki v skupini F, Japonska, Švedska in Tunizija, otvoritvena tekma pa bo 14. junija v Arlingtonu v Teksasu. Alžirci, ki so na zadnjih osmih tekmah petkrat ohranili mrežo nedotaknjeno, se odpravljajo na svoje prvo svetovno prvenstvo po letu 2014, prvenstvo pa bodo odprli v Kansas Cityju proti Argentini.

Kongo in Danska sta se razšla brez zadetkov.

Italijani so zmagali z 1:0. | Foto: Guliverimage Italijani so zmagali z 1:0. Foto: Guliverimage

"Ranjeni" Italijani so na prijateljski tekmi z 1:0 premagali Luksemburg. Edini zadetek na srečanju je v 49. minuti dosegel Francesco Pio Esposito.

Poljska se je z 2:2 razšla z Nigerijo, gol za izenačenje je v 95. minuti dosegel Przemyslaw Wisniewski.

Prijateljske tekme:

Sreda, 3. junij:

Torek, 2. junij:

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