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Avtor:
M. T.

Sobota,
11. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Rusija Ukrajina Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski

Sobota, 11. 7. 2026, 4.00

5 ur, 15 minut

Slabe novice za Rusijo: Volodimir Zelenski sprejel drastičen ukrep

Avtor:
M. T.

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Volodimir Zelenski | Kot je sporočil Zelenski, mora novo poveljstvo "sto odstotkov od vseh razpoložljivih virov nameniti izključno čim bolj učinkovitemu zmanjševanju zmožnosti Rusije za izvajanje vojaških operacij in napadov, uperjenih proti Ukrajini.  | Foto Reuters

Kot je sporočil Zelenski, mora novo poveljstvo "sto odstotkov od vseh razpoložljivih virov nameniti izključno čim bolj učinkovitemu zmanjševanju zmožnosti Rusije za izvajanje vojaških operacij in napadov, uperjenih proti Ukrajini. 

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek podpisal predsedniški odlok o ustanovitvi novega tako imenovanega vojaškega poveljstva za udarce dolgega dosega, ki bo delovalo v sklopu ukrajinskih oboroženih sil, izvajalo pa bo izključno napade na strateške cilje globoko na ozemlju Rusije. Glavno poslanstvo novega poveljstva bo zdesetkanje ruskega potenciala za napade na Ukrajino z udarci daleč onkraj frontnih črt.

"Danes sem podpisal odlok o ustanovitvi posebnega poveljstva znotraj oboroženih sil - Poveljstva za udarce dolgega dosega, ki dejansko pomeni poveljstvo za globalni vpliv na Rusijo v tej vojni," so v sporočilu za javnost, objavljenem v uradnem kanalu Zelenskega v aplikaciji Telegram, zapisali v kabinetu ukrajinskega predsednika.

Kot je sporočil Zelenski, mora novo poveljstvo "sto odstotkov od vseh razpoložljivih virov nameniti izključno čim bolj učinkovitemu zmanjševanju zmožnosti Rusije za izvajanje vojaških operacij in napadov, uperjenih proti Ukrajini. 

Ukrajina vse pogosteje napada strateške cilje v Rusiji, zdaj pa bo za to skrbela posebna enota, integrirana v ukrajinske oborožene sile. | Foto: Reuters Ukrajina vse pogosteje napada strateške cilje v Rusiji, zdaj pa bo za to skrbela posebna enota, integrirana v ukrajinske oborožene sile. Foto: Reuters

Dodal je, da bo za vodenje poveljstva za udarce dolgega dosega izbral nekoga, ki ima "absolutno največ izkušenj na tem področju". Kdo so kandidati za vodenje poveljstva, trenutno še ni znano. Zelenski je ukrajinskega obrambnega ministra in poveljnika oboroženih sil Ukrajine sicer prosil, naj mu čim prej predlagata primerne kandidate. 

Rusiji želijo vzeti potelccial za napade na Ukrajino

Odlok Volodimirja Zelenskega ustanovitev Poveljstva za udarce dolgega dosega dodatno pojasnjuje z argumentom, da poveljstvo ustanavljajo zato, da bi povečali učinkovitost daljnosežnih napadov na strateške cilje v Rusiji, zmanjšali zmožnost Rusije za vojskoanje proti Ukrajini in spodkopali učinkovitost vojaškega potenciala Rusije. 

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Rusija Ukrajina Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski
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