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Avtorji:
B. B., M. P.

Sobota,
11. 7. 2026,
22.27

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca švicarska nogometna reprezentanca

Sobota, 11. 7. 2026, 22.27

29 minut

SP 2026 v nogometu, 30. tekmovalni dan, četrtfinale

Konec za Messija ali nadaljevanje čarovnij?

Avtorji:
B. B., M. P.

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Lionel Messi, SP 2026 | Lionel Messi tudi pri 39 letih ostaja prvo ime argentinske reprezentance. | Foto Reuters

Lionel Messi tudi pri 39 letih ostaja prvo ime argentinske reprezentance.

Foto: Reuters

V noči na nedeljo se bosta ob 3. uri po slovenskem času v Kansas Cityju za zadnje polfinalno mesto udarili reprezentanci Argentine in Švice. Znova bo v središču pozornosti neverjetni Lionel Messi, ki blesti na tem prvenstvu. Se bo našel švicarski junak, ki bi ga lahko ustavil? Argentina bo imela na stadionu tudi zelo bučno podporo, njihovi navijači so se v mestu zbrali že v petek. Samo poglejte v videu, kako so ogrevali glasilke.

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SP 2026, 30. tekmovalni dan, četrtfinale:

Nedelja, 12. julij:

Navijači Argentine so se v Kansas Cityju zbrali že v petek. | Foto: Reuters Navijači Argentine so se v Kansas Cityju zbrali že v petek. Foto: Reuters Lionel Messi tudi pri 39 letih ostaja prvo ime argentinske reprezentance. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je dosegel že osem golov in je na lestvici najboljših strelcev izenačen s Francozom Kylianom Mbappejem.

Argentina sodi med favorite prvenstva, vendar pot do četrtfinala vseeno ni bila tako lahka. Po izvrstnem skupinskem delu so Zelenortske otoke premagali šele po podaljških, namučili pa so se tudi proti Egiptu. Spet pa je glavno vlogo prevzel Messi in Argentino skoraj sam popeljal v četrtfinale.

"Imajo neverjetno tradicijo na svetovnih prvenstvih, odlične posameznike in zelo organizirano ekipo. Čaka nas še ena zelo težka tekma," je bil pred tekmo previden argentinski selektor Lionel Scaloni.

V videu poglejte, kako so Argentinci v Kansas Cityju ogrevali glasilke že dan pred tekmo:

V švicarskem taboru vlada navdušenje

Švica se je prvič po 72 letih prebila v četrtfinale SP v nogometu. | Foto: Reuters Švica se je prvič po 72 letih prebila v četrtfinale SP v nogometu. Foto: Reuters

Na drugi strani vlada veliko navdušenje v švicarskem taboru. Reprezentanca selektorja Murata Yakina se je prvič po 72 letih prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva, potem ko je po izvajanju enajstmetrovk izločila Kolumbijo.

Predvsem bodo poskušali poiskati način, kako ustaviti Messija, ki se zdi na tem prvenstvu nezaustavljiv. Bo tudi tokrat Lionel Messi našel rešitev ali pa bo Švica imela svojega "junaka", ki ga bo uspela ustaviti?

"Čaka nas branilka naslova svetovnega prvaka, kar je posebna priložnost. Obenem pa smo videli, da Argentina ni nepremagljiva. Čaka nas zelo zanimiva taktična tekma," je pred tekmo povedal švicarski selektor.

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Najboljši strelci:

8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška)
– Kane (Anglija)
– Dembele (Francija) 
– Bellingham (Anglija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

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Četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:
Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0)

Petek, 10. julij:
Los Angeles: Španija : Belgija 2:1 (1:1)

Sobota, 11. julij:
23.00 Miami: Norveška – Anglija

Nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para:

Torek, 14. julij:
21.00 Dallas: Francija - Španija

Sreda, 15. julij:
21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

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