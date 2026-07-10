Delovna inšpekcija ni vedno prvi korak, je pa včasih nujen

Neizplačana plača, neplačane nadure, delo brez pogodbe o zaposlitvi ali neustrezni pogoji dela. To so le nekatere situacije, v katerih se zaposleni pogosto sprašujejo, ali je čas, da prijavijo delodajalca.

Marsikdo z ukrepanjem odlaša, ker ni prepričan, kaj lahko delovna inšpekcija sploh naredi. Pogosta zmota je tudi prepričanje, da bo inšpektor delodajalcu odredil izplačilo vseh dolgovanih zneskov. V resnici je njena vloga nekoliko drugačna.

Kdaj je prijava delovni inšpekciji smiselna?

Delovna inšpekcija deluje v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za delo in nadzira spoštovanje delovnopravne zakonodaje. Njena naloga je preveriti, ali delodajalci ravnajo v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, varnost in zdravje pri delu ter druge obveznosti do zaposlenih.

Pravno podlago predstavljajo predvsem Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in drugi področni predpisi.

Na inšpektorat se je smiselno obrniti, kadar obstaja utemeljen sum, da delodajalec ne spoštuje zakonodaje. Med najpogostejšimi razlogi za prijavo so neizplačilo plače ali regresa, neplačane nadure, nepravilno evidentiranje delovnega časa, delo brez pogodbe o zaposlitvi, kršitve pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nezakonito odrejanje dela, nevarni pogoji dela ali trpinčenje na delovnem mestu.

Kaj lahko stori delovna inšpekcija?

Po prejemu prijave lahko inšpektor zahteva dokumentacijo, opravi nadzor pri delodajalcu, pregleda evidence, pridobi pojasnila odgovornih oseb in preveri, ali se je zgodila kršitev zakonodaje.

Če nepravilnosti potrdi, lahko odredi njihovo odpravo, izda odločbo, izreče globo ali uvede druge postopke, ki jih omogoča zakon.

Pomembno pa je razumeti, da namen inšpekcijskega postopka ni reševanje vsakega individualnega spora med delavcem in delodajalcem.

Foto: Pravnik na dlani

Česa od delovne inšpekcije ne gre pričakovati?

Veliko zaposlenih pričakuje, da bo inšpektor delodajalcu naložil izplačilo vseh neporavnanih obveznosti. V praksi to ni vedno mogoče.

Če delodajalec delavcu dolguje plačo, nadure ali drug denarni znesek, lahko delovna inšpekcija ugotovi kršitev in ukrepa zaradi nespoštovanja zakonodaje. O posameznih denarnih zahtevkih pa pogosto odloča sodišče, zato je lahko za uveljavitev določenih pravic potreben tudi sodni postopek.

Prav zato je pomembno razlikovati med inšpekcijskim nadzorom in sodnim varstvom. Gre za dva različna postopka, ki se lahko v določenih primerih tudi dopolnjujeta.

Kako poteka prijava?

Prijavo je mogoče vložiti elektronsko, po pošti ali osebno. Koristno je, da vsebuje čim natančnejši opis domnevne kršitve, podatke o delodajalcu in morebitna dokazila.

Med pomembnejša dokazila sodijo pogodba o zaposlitvi, plačilne liste, elektronska sporočila, evidence delovnega časa in druga dokumentacija, ki lahko pomaga pri ugotavljanju dejanskega stanja.

V določenih primerih je mogoče prijavo podati tudi anonimno oziroma zahtevati varovanje identitete prijavitelja.

Posebno občutljive so kršitve pri mobingu

Med prijavami se pogosto znajdejo tudi primeri trpinčenja na delovnem mestu.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) prepoveduje ponavljajoče se ali sistematično žaljivo ravnanje proti delavcu, delodajalec pa mora zagotoviti delovno okolje, v katerem se takšna ravnanja ne dogajajo.

Če delodajalec ne ukrepa, ima delavec poleg prijave pristojnim organom lahko na voljo tudi druge pravne možnosti.

Zakaj je pomembno ukrepati pravočasno?

V številnih primerih delavci predolgo čakajo, ker upajo, da se bodo razmere izboljšale same od sebe. Medtem se lahko dokazi izgubijo, nepravilnosti nadaljujejo, položaj zaposlenega pa postane še težji.

Če sumite, da delodajalec krši zakonodajo, je priporočljivo čim prej zbrati dokumentacijo in preveriti, katera pot je glede na okoliščine vašega primera najprimernejša.

Pogosta vprašanja

Ali lahko delovna inšpekcija opravi nenapovedan nadzor?

Da. Če okoliščine to zahtevajo, lahko inšpektor nadzor opravi tudi brez predhodne najave.

Ali lahko prijavo poda nekdanji zaposleni?

Da. Prijavo lahko poda tudi oseba, ki pri delodajalcu ni več zaposlena, če razpolaga z informacijami o domnevnih kršitvah.

Ali prijava pomeni, da bo delodajalec avtomatično kaznovan?

Ne. Inšpektorat mora najprej ugotoviti dejansko stanje. Ukrepi sledijo le, če se kršitve potrdijo.

Kaj storiti, če delovna inšpekcija moje težave ne more rešiti?

Če gre za denarni zahtevek ali drug individualni spor, je lahko za uveljavljanje pravic potreben sodni postopek.

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