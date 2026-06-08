Enainšestdesetletni Roberto Mancini je glavni kandidat za selektorja italijanske nogometne reprezentance, poročajo italijanski mediji. V kratkem naj bi podpisal pogodbo do 2030 z letno plačo dva milijona evrov.

Roberto Mancini je italijansko izbrano vrsto vodil od 2018 do 2023 ter leta 2021 osvojil evropsko prvenstvo. Klop je zapustil, ker je bil neuspešen v kvalifikacijah za SP 2022. Nato je vodil reprezentanco Savdske Arabije, trenutno pa je trener katarskega Al Sadda.

Italija je od marca brez selektorja, saj je Gennaro Gattuso dobil odpoved zaradi spodrsljaja v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo. Štirikratni svetovni prvaki bodo tretjič zapored manjkali na SP po Rusiji 2018 in Katarju 2022.

Azzurre začasno vodi selektor reprezentance do 21 let Silvio Baldini; junija je Italija pod njegovim vodstvom vpisala dve zmagi z 1:0 na prijateljskih tekmah z Luksemburgom in Grčijo.