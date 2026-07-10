Dumoulin stopil v bran Pogačarju: "Trenutno ni prav nobenih dokazov."

Po izjemni predstavi Tadeja Pogačarja v šesti etapi Dirke po Franciji, ko je slovenski kolesarski as z napadom na Tourmaletu tekmecem zadal hud udarec in Jonasu Vingegaardu odščipnil skoraj tri minute, so se v kolesarskem svetu znova pojavila vprašanja, ki spremljajo vsako njegovo veliko dominacijo. Na družbenih omrežjih so se spet razširili dopinški namigi, a je nekdanji zmagovalec Gira Tom Dumoulin stopil v bran slovenskemu šampionu, ki je že vajen tovrstnih opazk.

"Mislim, da gledamo preprosto supertalent," je v oddaji De Avondetappe dejal Tom Dumoulin, ki dobro razume, zakaj se ob takšnih predstavah del javnosti hitro obrne k neprijetnim vprašanjem. Kolesarstvo ima namreč za seboj zgodovino, zaradi katere je nezaupanje še vedno del tega športa.

"Popolnoma razumem, da ljudje postavljajo vprašanja, še posebej glede na preteklost kolesarstva. Kolesarski svet si je za to v preteklosti deloma kriv sam," je poudaril nekdanji nizozemski kolesar.

A hkrati je bil Dumoulin zelo jasen. Sam se ne želi spuščati v namigovanja. Pogačarja vidi kot izjemnega kolesarja, ki ga je po njegovih besedah treba najprej občudovati: "Ne želim iti po poti insinuacij. Predvsem gledam kolesarja, zaradi katerega izjemno uživam. Upam, da je vse povsem pošteno, in za zdaj moramo izhajati iz tega," je dejal.

Dumoulin: Ni razloga, da bi trdili drugače. Zdaj ni dokazov ali znakov kot v preteklosti.

Pogačarjeva prevlada je v zadnjih sezonah tako izrazita, da se ob vsaki novi veliki bravuri hitro odpre ista razprava. Slovenski zvezdnik zmaguje na različnih terenih, navdušuje v klasikah, kronometrih in težkih vzponih, na Touru pa je že v prvi pravi gorski etapi pokazal, da je v tem trenutku korak pred vsemi.

Tom Dumoulin je navdušen nad Pogačarjem in ga je vzel v bran. Foto: Guliverimage

Dumoulin ob tem opozarja, da dvom sam po sebi ni prepovedan, a mora imeti podlago: "Ni nobenega razloga ali dokaza, da bi trdili drugače. V preteklosti so takšni dokazi in znaki obstajali, zdaj pa res ni ničesar. Seveda ne smemo biti naivni, a na neki način je to zanj tudi kompliment. Tako dober je, da ljudje takoj začnejo razmišljati v tej smeri."

"Ne znamo si razložiti niti, zakaj je Messi tako dober"

Nato je Pogačarja primerjal z redkimi športnimi talenti, ki jih javnost pogosto težko razloži: "V športu včasih poskušamo na svoj človeški način razložiti takšne redke supertalente. Poskušamo razložiti, zakaj je Messi tako dober, a v resnici tega preprosto ne razumemo," je dodal Dumoulin.

Ker je Tour de France največji kolesarski oder in v mesecu juliju izpostavljen, se takšne razprave širijo še hitreje. Dumoulin zato poziva k treznosti: "Uživati bi morali v tem. Vsake toliko časa pride nekdo s takšno ogromno nadarjenostjo," je poudaril.