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Avtor:
J. L.

Petek,
10. 7. 2026,
20.20

Osveženo pred

6 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Tom Dumoulin Tour de France Tour de France Dirka po Franciji

Petek, 10. 7. 2026, 20.20

6 minut

Dumoulin stopil v bran Pogačarju: "Trenutno ni prav nobenih dokazov."

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je po siloviti predstavi v šesti etapi Dirke po Franciji znova sprožil razprave, Tom Dumoulin pa je stopil v njegov bran. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je po siloviti predstavi v šesti etapi Dirke po Franciji znova sprožil razprave, Tom Dumoulin pa je stopil v njegov bran.

Foto: Guliverimage

Po izjemni predstavi Tadeja Pogačarja v šesti etapi Dirke po Franciji, ko je slovenski kolesarski as z napadom na Tourmaletu tekmecem zadal hud udarec in Jonasu Vingegaardu odščipnil skoraj tri minute, so se v kolesarskem svetu znova pojavila vprašanja, ki spremljajo vsako njegovo veliko dominacijo. Na družbenih omrežjih so se spet razširili dopinški namigi, a je nekdanji zmagovalec Gira Tom Dumoulin stopil v bran slovenskemu šampionu, ki je že vajen tovrstnih opazk.

"Mislim, da gledamo preprosto supertalent," je v oddaji De Avondetappe dejal Tom Dumoulin, ki dobro razume, zakaj se ob takšnih predstavah del javnosti hitro obrne k neprijetnim vprašanjem. Kolesarstvo ima namreč za seboj zgodovino, zaradi katere je nezaupanje še vedno del tega športa.

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"Popolnoma razumem, da ljudje postavljajo vprašanja, še posebej glede na preteklost kolesarstva. Kolesarski svet si je za to v preteklosti deloma kriv sam," je poudaril nekdanji nizozemski kolesar.

A hkrati je bil Dumoulin zelo jasen. Sam se ne želi spuščati v namigovanja. Pogačarja vidi kot izjemnega kolesarja, ki ga je po njegovih besedah treba najprej občudovati: "Ne želim iti po poti insinuacij. Predvsem gledam kolesarja, zaradi katerega izjemno uživam. Upam, da je vse povsem pošteno, in za zdaj moramo izhajati iz tega," je dejal.

Dumoulin: Ni razloga, da bi trdili drugače. Zdaj ni dokazov ali znakov kot v preteklosti.

Pogačarjeva prevlada je v zadnjih sezonah tako izrazita, da se ob vsaki novi veliki bravuri hitro odpre ista razprava. Slovenski zvezdnik zmaguje na različnih terenih, navdušuje v klasikah, kronometrih in težkih vzponih, na Touru pa je že v prvi pravi gorski etapi pokazal, da je v tem trenutku korak pred vsemi.

Tom Dumoulin je navdušen nad Pogačarjem in ga je vzel v bran. | Foto: Guliverimage Tom Dumoulin je navdušen nad Pogačarjem in ga je vzel v bran. Foto: Guliverimage

Dumoulin ob tem opozarja, da dvom sam po sebi ni prepovedan, a mora imeti podlago: "Ni nobenega razloga ali dokaza, da bi trdili drugače. V preteklosti so takšni dokazi in znaki obstajali, zdaj pa res ni ničesar. Seveda ne smemo biti naivni, a na neki način je to zanj tudi kompliment. Tako dober je, da ljudje takoj začnejo razmišljati v tej smeri."

"Ne znamo si razložiti niti, zakaj je Messi tako dober"

Nato je Pogačarja primerjal z redkimi športnimi talenti, ki jih javnost pogosto težko razloži: "V športu včasih poskušamo na svoj človeški način razložiti takšne redke supertalente. Poskušamo razložiti, zakaj je Messi tako dober, a v resnici tega preprosto ne razumemo," je dodal Dumoulin.

Ker je Tour de France največji kolesarski oder in v mesecu juliju izpostavljen, se takšne razprave širijo še hitreje. Dumoulin zato poziva k treznosti: "Uživati bi morali v tem. Vsake toliko časa pride nekdo s takšno ogromno nadarjenostjo," je poudaril.

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