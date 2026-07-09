Hisense z inovacijami zaslonov približuje navijačem vsak trenutek FIFA World Cup 2026™

Bliža se vrhunec FIFA World Cup 2026™, ko o napredovanju pogosto odločajo najmanjše podrobnosti – natančna podaja, vrhunska obramba ali prepovedani položaj, ki ga lahko razkrije šele natančen pregled s pomočjo tehnologije VAR. Prav ti trenutki ustvarjajo nepozabne nogometne zgodbe, zato postaja kakovost prikaza pomembnejša kot kadarkoli prej. Hisense z naprednimi zaslonskimi tehnologijami navijačem približuje ključne trenutke igre in jim omogoča še bolj pristno izkušnjo spremljanja največjega nogometnega spektakla.

RGB MiniLED: več barv, več podrobnosti in bolj realistično doživetje tekme

Kot uradni sponzor FIFA World Cup 2026™ Hisense svojo prisotnost na največjem nogometnem odru utrjuje z inovacijami, ki izboljšujejo izkušnjo spremljanja tekem doma. Poleg razvoja naprednih zaslonskih tehnologij Hisense zagotavlja tudi zaslone za sistem VAR (Video Assistant Referee), ki omogoča natančnejše in pravičnejše sodniške odločitve.

Med ključnimi inovacijami izstopa tehnologija RGB MiniLED, s katero Hisense odpira novo poglavje v kakovosti slike. Kot pionir na področju RGB MiniLED Hisense z ločenim upravljanjem rdeče, zelene in modre svetlobe zagotavlja bogatejše barve, večjo svetlost in natančnejši prikaz podrobnosti. Rezultat je bolj uravnotežena in naravna slika, ki gledalcem omogoča, da vidijo vsak gib igralcev, hitro menjavo smeri in ključne trenutke tekme z izjemno jasnostjo.

Foto: Gorenje GSI

Ko dnevna soba postane stadion: laserske rešitve Hisense

Hisense ponuja tudi rešitve laserskega prikaza za pravo kinematografsko izkušnjo. Med njimi izstopa 4K laserski hišni kino Hisense PX3-PRO, ki domači prostor spremeni v pravo prizorišče za spremljanje športnih dogodkov, filmov in drugih vsebin. Zahvaljujoč ultra kratki projekciji in sliki velikosti do 150 palcev omogoča izjemno veliko, ostro in podrobno sliko. Napredna trojna laserska tehnologija zagotavlja živahne, realistične barve in vrhunsko kakovost prikaza, medtem ko podpora za sodobne HDR-formate poskrbi za odličen kontrast in izjemno vizualno izkušnjo. Kakovosten vgrajen zvočni sistem skupaj z impresivno velikostjo slike gledalcem pričara občutek, kot da so del dogajanja.

Foto: Gorenje GSI

Poleg laserskih televizorjev Hisense razvija tudi druge rešitve za domači kino, ki omogočajo velike projekcije in poglobljeno izkušnjo gledanja. Laserska tehnologija Hisense omogoča projekcije zelo velikih dimenzij, pri tem pa združuje visoko svetlost, bogate barve in prilagodljive možnosti postavitve za ustvarjanje pravega kino doživetja doma.

Ob FIFA World Cup 2026™ Hisense navijače razveseljuje s posebno nagradno igro , hkrati pa jih vabi, naj preverijo celotno ponudbo televizorjev, laserskih rešitev in drugih naprav Hisense ter aktualne posebne ponudbe.

Največji nogometni trenutki povezujejo navijače po vsem svetu. Hisense z inovacijami na področju zaslonov omogoča, da so lahko tudi doma del te izkušnje – z jasnejšo sliko, pristnejšimi barvami in še intenzivnejšim doživetjem vsake tekme.

Foto: Gorenje GSI

Naročnik oglasnega sporočila je Gorenje GSI d.o.o.