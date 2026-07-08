Poln rezervoar lahko pomeni več kot le brezskrbno vožnjo. Na vseh bencinskih servisih Shell v Sloveniji to poletje poteka velika nagradna igra Shell nagrajuje , v kateri lahko vozniki osvojijo glavno nagrado v vrednosti dva tisoč evrov brezplačnega goriva , uporabniki premium goriva Shell V-Power pa tudi številne ekskluzivne nagrade Ferrari.

Foto: Shell

Med tedenskimi nagradami so bidoni, obeski za ključe in dežniki Ferrari ter druge ekskluzivne nagrade Shell. Foto: Shell Sodelovanje je zelo preprosto: zapeljete se na bencinski servis Shell, natočite najmanj 30 litrov goriva Shell FuelSave ali Shell V-Power, skenirajte račun in izpolnite kratko anketo. S tem že sodelujete v žrebanju za glavno nagrado – dva tisoč evrov brezplačnega goriva. Vozniki, ki bodo izbrali premium gorivo Shell V-Power, pa bodo poleg glavne nagrade vključeni tudi v tedenska žrebanja za privlačne nagrade Ferrari in Shell. Vsak teden bodo srečni izžrebanci prejeli bidone, obeske za ključe in dežnike Ferrari, ob koncu promocije pa bodo izžrebani tudi dobitniki ekskluzivnih zbirateljskih nagrad, med njimi so modeli formule Ferrari v vitrini in zbirka petih daljinsko vodenih avtomobilčkov Ferrari. Poskrbljeno je tudi za najmlajše, med tedenskimi nagradami sta namreč tudi dirkalnik Shell in bencinski servis Shell, oboje je mogoče sestaviti iz priljubljenih kock.

Shell v Sloveniji: od zaupanja vrednega imena do široke mreže servisov

Čeprav so Shellovi maloprodajni bencinski servisi v Sloveniji bolj množično prisotni šele v zadnjih letih, je ime Shell slovenskim voznikom znano že desetletja. Shell je ena največjih energetskih družb na svetu, ki deluje v več kot 70 državah. V Sloveniji je prisoten že več kot 30 let, najprej predvsem z mrežo avtomatskih črpalk za tovorni promet in svojo prepoznavno kartico Shell, ki je priljubljena zlasti med prevozniki oziroma vozniki tovornjakov.

Na maloprodajnih bencinskih servisih Shell po Sloveniji lahko vozniki to poletje sodelujejo v veliki nagradni igri »Natoči. Skeniraj. Osvoji!« Foto: Shell

Trenutno je po Sloveniji na voljo 45 bencinskih servisov in črpalk Shell, največ na Štajerskem, Primorskem in v Prekmurju. V okolici Ljubljane je najbližji bencinski servis Shell na Brezovici, na Gorenjskem pa v Komendi, v neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. To pomeni, da so vrhunska goriva in storitve Shell dostopni vse več slovenskim voznikom.

Zakaj toliko voznikov izbira Shell V-Power in Shell Café

Med najbolj prepoznavnimi Shellovimi izdelki je brez dvoma premium gorivo Shell V-Power, ki ga uporabljajo, mu zaupajo in ga priporočajo tudi nekatere najbolj prestižne avtomobilske znamke na svetu, med njimi Scuderia Ferrari HP, BMW serije M in Ducati. Shell V-Power predstavlja Shellovo premium ponudbo goriv in je namenjen voznikom, ki dajejo poudarek kakovosti in napredni tehnologiji goriva.

Foto: Shell

Več kot gorivo – tudi nagrada za brezhibno čist videz vozila Foto: Shell Če želite svojemu vozilu privoščiti še nekaj dodatne pozornosti, lahko ob obisku Shella to poletje izkoristite tudi akcijo pranja vozil. Ob vsakem pranju v avtomatski avtopralnici Shell zbirate digitalne nalepke v spletni aplikaciji na shell-nagrajuje.si, po petih pranjih pa prejmete brezplačno Platinum pranje. Akcija velja na vseh bencinskih servisih Shell z avtomatsko avtopralnico.

Sicer pa gorivo še zdaleč ni edino Shellovo črno zlato. S svojo blagovno znamko Shell Café ponujajo tudi širok izbor sveže pripravljenih kavnih napitkov in prehrambnih izdelkov, od sveže pripravljenih sendvičev, hot dogov, peciva in drugih prigrizkov, idealnih za hiter, a kakovosten odmor na poti.

Foto: Shell

Ne glede na to, ali se odpravljate na vsakodnevno vožnjo v službo, na dopust ali na dolgo poslovno pot, želi Shell voznikom ponuditi kakovostno gorivo, priročne storitve in prijeten postanek na poti. Če boste katerega od Shellovih bencinskih servisov obiskali do sredine jeseni, pa nikar ne pozabite skenirati računa. Morda vas prav naslednje točenje goriva popelje do ene izmed privlačnih nagrad.