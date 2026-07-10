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Avtor:
Ka. N.

Petek,
10. 7. 2026,
11.40

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
vreme ARSO napoved

Petek, 10. 7. 2026, 11.40

58 minut

Vročina vztraja, nato prihaja preobrat: Arso opozarja na veliko nevarnost požarov

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo, temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija. A že jutri se bo vreme začelo spreminjati: popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Medtem Arso opozarja: po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Po napovedi agencije za okolje (Arso) bo danes še prevladovalo sončno vreme. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 28 in 32 stopinjami Celzija.

Vročina ne popušča, a prihaja sprememba vremena

Tudi sobota bo sprva deloma sončna, nato pa bo začela naraščati spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.

Jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, ob morju okoli 20 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 28 oziroma 31 stopinj Celzija.

Arso opozarja na veliko požarno ogroženost

Kljub napovedanim padavinam nevarnost še ni mimo. Arso opozarja, da je po vsej državi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Zaradi suhega vremena in visokih temperatur je možnost za nastanek in širjenje požarov povečana, zato je potrebna posebna previdnost pri ravnanju z ognjem v naravi.

Nedelja in ponedeljek znova sončna

Po prehodu vremenske spremembe se bo vreme hitro umirilo. Po trenutnih napovedih bo v nedeljo in ponedeljek znova prevladovalo sončno vreme.

vreme ARSO napoved
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