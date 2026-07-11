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Avtorji:
R. P., B. B.

Sobota,
11. 7. 2026,
21.20

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Erling Haaland Harry Kane norveška nogometna reprezentanca angleška nogometna reprezentanca Miami

Sobota, 11. 7. 2026, 21.20

2 minuti

SP 2026 v nogometu, 30. tekmovalni dan, četrtfinale

Norveška sanja o novi senzaciji, Anglija mora ustaviti Haalanda

Avtorji:
R. P., B. B.

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Erling Haaland | Erling Haaland bo glavna nevarnost za angleška vrata. | Foto Guliverimage

Erling Haaland bo glavna nevarnost za angleška vrata.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem nogometnem prvenstvu naj bi se ob 23. uri za polfinalno vstopnico v Miamiju udarili reprezentanci Norveške in Anglije, a zaradi ekstremnih vročin in nestanovitnega vremena obstaja možnost, da bi se začetek srečanja zamaknil. Srečanje bo sicer zaznamoval dvoboj zvezdniških napadalcev, ki se odlično poznata, njuni karieri pa sta poskrbeli, da sta se selila v obratno smer. Harry Kane, kapetan Anglije, je po Angliji našel klubsko srečo v Nemčiji, strelski kralj Erling Haaland pa je pred leti prerasel bundesligo in se odpravil na Otok. Kar štirim Angležem grozi, da bi v primeru novega rumenega kartona izpustili morebitni polfinalni dvoboj.

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SP 2026, 30. tekmovalni dan, četrtfinale:

Sobota, 11. julij:

Ljubitelji nogometa bodo danes v Miamiju stiskali pesti, da ne bi nogometnega spektakla med Norveško in Anglijo zmotila vročinska nevihta. | Foto: Reuters Ljubitelji nogometa bodo danes v Miamiju stiskali pesti, da ne bi nogometnega spektakla med Norveško in Anglijo zmotila vročinska nevihta. Foto: Reuters  

Vročinski val ni v teh dneh zajel le velikega dela Evrope, ampak je prisoten tudi v Miamiju. Nogometaše Anglije in Norveške naj bi tako spremljali peklenski pogoji, saj se bo tekma igrala pri okrog 33 stopinjah celzija, zaradi visokega odstotka vlažnosti pa naj bi se igralci počutili, kot da nastopajo pri 40 stopinjah ali več. Nepredvidljivo vreme vključuje tudi možnost neviht, v tem primeru pa bi nastopile nove težave za izvedbo četrtfinala. Zaradi protokola, od katere prireditelji na SP 2026 na drugi strani velike luže ne odstopajo, bo tekma prekinjena najmanj za 30 minut, če se bo v okolici stadiona do 13 kilometrov pojavila nevihta, z njo vred pa strele. Takrat morajo vsi udeleženci dvoboja, to velja tako za nogometaše kot tudi gledalce, zapustiti odprt del stadiona, nato pa čakati vsaj 30 minut, da se ne pojavi še kakšna strela.

V Miamiju se nocoj, natančneje ob 23. uri po srednjeevropskem času, obeta pravi nogometni spektakel med Norveško in Anglijo. Otočani veljajo za ene glavnih favoritov in bodo tokrat poskušali ustaviti norveškega napadalca Erlinga Haalanda ter s tem preprečiti še eno senzacijo. Spomnimo, da je Norveška že izločila Brazilijo in navdušila številne ljubitelje nogometa.

Alf-Inge Haaland ponosno spremlja sina Erlinga na SP 2026. | Foto: Guliverimage Alf-Inge Haaland ponosno spremlja sina Erlinga na SP 2026. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da bi lahko Haaland nastopal tudi za angleško nogometno reprezentanco, saj je na svet privekal prav na Otoku. V Angliji je živel tri leta, nato pa se je z družino preselil v Bryne (Norveška). Rodil se je 21. julija 2000 v Leedsu, kjer je takrat njegov oče Alf-Inge Haaland branil barve Leeds Uniteda, zdajšnjega kluba Jake Bijola. Haaland bi torej, tehnično gledano, lahko igral tudi za Anglijo, a se je odločil drugače. Kot ponosen Norvežan je izbral Norveško, letos pa nadaljuje družinsko tradicijo, saj je pred 32 leti na mundialu v ZDA že nastopil njegov oče.

Norveška veselica v vročem Miami Beachu:

Norveška | Foto: Reuters Foto: Reuters

Norveška | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tuchel pred tekmo brez miru

Če bi Jude Bellingham danes prejel rumeni karton, Anglija pa zmagala, zvezdnik Reala ne bi smel nastopiti v polfinalu SP 2026. | Foto: Reuters Če bi Jude Bellingham danes prejel rumeni karton, Anglija pa zmagala, zvezdnik Reala ne bi smel nastopiti v polfinalu SP 2026. Foto: Reuters Angleški selektor Thomas Tuchel ima pred tekmo kar nekaj težav. Igranje Declana Rica je zaradi bolezni pod vprašajem, prav tako je pod vprašajem tudi branilec Marc Guehi, ki ima težave s kolenom. Zaradi kazni pa ne bo igral niti Jarell Quansah. Branilec Bayerja mora zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel proti Mehiki, izpustili kar dve tekmi, tako da bi se lahko na tem prvenstvu vrnil na igrišče le v primeru, če bi se trije levi uvrstili v finale. Anglija ni zaigrala v finalu svetovnega prvenstva že 60 let!

Angleže lahko skrbi, da bi lahko v primeru novih rumenih kartonov in zmage nastopili v polfinalu zelo oslabljeni. Če bi namreč Harry Kane, Declan Rice, Jude Belingham in Nico O'Reilly danes proti vikingom prejeli rumeni karton, bi bil to že njihov drugi na tem prvenstvu, tako da bi morali preskočiti polfinalno srečanje proti boljšemu iz dvoboja med Argentino in Švico.

SP 2026 navijači Norveška | Foto: Reuters Foto: Reuters Norveška evforija po zgodovinski zmagi

Na drugi strani Norvežani verjamejo, da je njihov prvi zvezdnik Haaland trenutno skoraj nezaustavljiv in da je v odlični formi. Na Norveškem vlada prava nogometna evforija, saj je po zgodovinski zmagi nad Brazilijo ulice Osla preplavilo več kot sto tisoč navijačev. Reprezentanca pa želi ta večer pisati novo poglavje svoje nogometne zgodovine.

Zgodovina je na strani Anglije Harry Kane, prvi zvezdnik angleške reprezentance. | Foto: Reuters Harry Kane, prvi zvezdnik angleške reprezentance. Foto: Reuters

Zgodovina sicer govori v prid Angležem. Na dvanajstih medsebojnih tekmah so slavili sedemkrat, Norveška pa le dvakrat. Še bolj zgovoren je podatek, da Norvežani na zadnjih štirih medsebojnih obračunih Angležem sploh niso zabili gola. Kaj lahko storijo ta večer?

Najboljši strelci:

8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška)
– Kane (Anglija)
– Dembele (Francija)
– Bellingham (Anglija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

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Četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:
Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0)

Petek, 10. julij:
Los Angeles: Španija : Belgija 2:1 (1:1)

Sobota, 11. julij:
23.00 Miami: Norveška – Anglija

Nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para:

Torek, 14. julij:
21.00 Dallas: Francija - Španija

Sreda, 15. julij:
21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

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