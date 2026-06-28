Svetovno prvenstvo v nogometu je zagotovo eden največjih, če ne največji športni dogodek na svetu. Mundial vsake štiri leta piše posebne, včasih navdihujoče zgodbe, včasih pa tudi takšne, ki se jih navijači po svetu zaradi nenavadnosti dogajanja spominjajo še leta. Tvorec takšnih je bil zagotovo nekdanji član urugvajske izbrane vrste Luis Suarez, ki je leta 2014 poskrbel za črno piko na svoji sicer bogati nogometni zgodbi.

Čeprav si je želel drugače, je 39-letni urugvajski nogometaš Luis Suarez na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika, le v vlogi gledalca. Izkušeni član Interja iz Miamija je sicer leta 2024 v čustvenem slovesu reprezentanci pomahal v slovo, v prvi vrsti zaradi nesoglasij s selektorjem Marcelom Bielso. A Urugvajec si je nato še nekajkrat premislil. Tudi pred letošnjim prvenstvom je poudaril, da bo svoji državi, dokler bo aktiven, zagotovo na voljo, a se je Bielsa naposled odločil, da ob Suarezu ne vpokliče niti Edinsona Cavanija ter priložnost ponudi mlajšim.

Letos ni član izbrane vrste. Foto: Reuters

Kljub odsotnosti na velikem tekmovanju pa je Suarez v zadnjih dveh desetletjih poskrbel, da se je okoli njega pogosto dvigoval prah. Njegove nogometne sposobnosti niso bile nikoli zanemarljive, svoj razkošen talent v konici napada je še posebej uspešno razkazoval v dresu Liverpoola in Barcelone, nič drugače pa ni bilo v dresu urugvajske reprezentance. A poleg izjemnega nogometnega talenta so Suareza pogosto izdali kratki živci ter hitre in nerazumske odločitve, o katerih se govori še danes.

V glavni vlogi Luis Suarez

Za eno od teh je urugvajski nogometaš poskrbel tudi na svetovnem prvenstvu 2014, njegovo dejanje pa še danes najdemo na vseh seznamih najbolj nenavadnih in neverjetnih dogodkov na svetovnih prvenstvih. Suarez se je v glavni vlogi iz napačnih razlogov znašel zaradi dogajanja na zadnji tekmi takrat skupinskega dela na obračunu Urugvaja in Italije.

Suarez in Chiellini Foto: Guliverimage

Urugvaj je moral sicer za napredovanje premagati Italijo, vendar je bila tekma počasna in brez pravega ritma, obe ekipi pa sta se mučili v vročini Natala. Tisto tekmo je Urugvaj sicer po zadetku Diega Godina v 81. minuti tekme dobil z 1:0, a rezultat je bil takrat za večino gledalcev zanemarljivega pomena. Suarez je večino tekme deloval, kot da igra z utežmi na nogah. Zaradi operacije kolena tik pred prvenstvom ni bil dovolj pripravljen za uvodno tekmo Urugvaja, ki jo je izgubil proti Kostariki. Na drugi tekmi pa je z dvema goloma proti Angliji poskrbel za njeno izločitev.

V 66. minuti zadnje tekme skupinskega dela v Braziliji se je žoga odbila do Suareza in znašel se je sam pred vratarjem, toda Gianluigi Buffon je ubranil njegov hiter strel. Po Suarezevih besedah je bil prav ta trenutek začetek vsega, kar je sledilo. Zadeve so se stopnjevale približno 40 minut kasneje, ko je bil izid še vedno 0:0. Ime italijanskega nogometaša Giorgia Chiellinija pa se je takrat pridružilo Otmanu Bakkalu in Branislavu Ivanoviću, saj je Suarez takrat še tretjič v karieri med tekmo ugriznil nasprotnika.

V svoji avtobiografiji je pojasnil, da je v obeh prejšnjih primerih ugriznil nasprotnika zaradi frustracije. Bakkala je ugriznil, ko je igral za Ajax, ker je bila ekipa "v slabem obdobju, ki je pripeljalo do odpovedi trenerja Martina Jola", Ivanovića pa po tem, ko je "po neumnosti zakrivil enajstmetrovko". Tako pa je bilo tudi tokrat. Zapisal je: "Če bi dosegel tisti gol, se to, kar je sledilo, ne bi nikoli zgodilo. Ne bi naredil ničesar. Nič."

Z ugrizom nad Chiellinija

V 79. minuti je takrat Chiellini z glavo le napol odbil žogo, ki se je odkotalila proti levi strani. Suarez je planil za njo. Igralca sta se prerivala in nato padla na tla. Nihče v bližini se ni takoj odzval. Matteo Di Sciglio, ki je stal približno pet metrov stran, je začel medlo protestirati šele, ko je videl, kako ogorčen in zmeden je bil njegov soigralec. Sodnik Marco Rodriguez je dosodil prosti strel za Italijo. Ker Suareza sploh ni kaznoval niti z rumenim kartonom, ni jasno, kakšen prekršek je pravzaprav mislil, da je videl. Vara takrat seveda še ni bilo, Suarez pa je tekmo normalno nadaljeval.

Razjarjeni Chiellini je stekel za Rodriguezem in si odmaknil dres, da bi pokazal sledove zob. Suarez je medtem sedel na tleh in se držal za zobe. Na tribunah sprva ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. Nekateri so mislili, da je šlo le za udarec z glavo, toda v nekaj minutah je postalo vse jasno.

Chiellini pa je bil seveda povsem prepričan, kaj se je zgodilo na igrišču. "Bilo je smešno, da Suareza niso izključili," je dejal. "Igra zahrbtno in mu vedno znova uspe uiti kazni, ker si Fifa želi, da njene zvezde igrajo na svetovnem prvenstvu. Rad bi videl, ali imajo dovolj poguma, da uporabijo videoposnetke kot dokaz. Tudi sodnik je videl sled ugriza, pa ni storil ničesar."

Suarez pa je ostal popolnoma neprizadet. "To so pač stvari, ki se dogajajo na igrišču. Iz tega res ne bi smeli delati tako velike zgodbe," je skomignil z rameni. Bil je tako globoko v zanikanju, da je svojo nedolžnost zatrjeval celo ženi. Ko je Diego Godin dosegel zmagoviti gol, Suarez ni proslavljal z običajnim navdušenjem. "Že takrat sem razmišljal o tem, kaj bo sledilo po tekmi," je priznal kasneje.

Foto: Guliverimage

Trda kazen

Posledice so sledile zelo hitro. Že tisto noč je brazilska televizija neprestano vrtela posnetke vseh treh Suarezevih ugrizov. Dva dni pozneje je Fifa, čeprav je vztrajal pri svoji različici dogodkov, da je izgubil ravnotežje in z obrazom priletel v Italijana, Suareza kaznovala z devetimi tekmami prepovedi igranja za reprezentanco, štirimesečno prepovedjo vseh nogometnih dejavnosti ter denarno kaznijo v višini 100 tisoč švicarskih frankov.

Urugvajci so na drugi strani trdili, da gre za izmišljeno zgodbo. "Danes tega niste mogli videti, ker se ni zgodilo nič," je dejal kapetan Diego Lugano. "Moraš biti neumen, da misliš, da je tista sled na Chielliniju nastala danes." Selektor Oscar Tabarez je odgovoril s pregovorom: "Kot pravimo v Urugvaju: nekateri se skrivajo za drevesom in čakajo, da bo nekdo naredil napako." Ena izmed urugvajskih televizij pa je angleške novinarje obtožila, da so zgodbo namenoma napihnili. "Dobro bi bilo, če bi se ti Angleži spomnili, kako so leta 1966 osvojili svetovno prvenstvo z golom, ki sploh ni bil gol."

Navijači o dogodku govorijo še danes. Foto: Guliverimage

Urugvajska nogometna zveza se je na kazen neuspešno pritožila, Suarezev odvetnik je govoril o "kampanji, ki jo vodijo Evropejci", predsednik države pa je predstavnike Fife označil za "fašiste" in "kup starih prašičev". Kazen je kljub pritožbam ostala v veljavi. Urugvaj je brez Suareza v osmini finala izgubil proti Kolumbiji z 0:2, Urugvajec pa se je na igrišča vrnil šele oktobra. Tudi Chiellini je menil, da je bila kazen pretirana. Suarez je še izjavil, da se nikoli več ne bo udeležil nobene prireditve Fife, se je pa medtem Chielliniju opravičil, a ob tem ohranil svoje mišljenje. "Mislim, da pravzaprav nikoli nisem poškodoval nobenega drugega profesionalnega nogometaša," je zapisal Suarez. "Vem, da ugrizi marsikoga zgrozijo, vendar so razmeroma neškodljivi … Nobeden od mojih ugrizov ni bil takšen, kot je bil ugriz Mika Tysona v uho Evanderja Holyfielda."

Več iz rubrike Skok v športno preteklost: