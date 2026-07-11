Na območju Črnomlja se je v petek pozno zvečer zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, je s kraja pobegnil s kombijem. Poškodovan ni bil nihče, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so danes zjutraj ugotovili, da je bil ropar na območju Travnega Dola pri Uršnih selih, pozneje pa na območju Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, moškega pa iščejo na širšem območju.

Oblečen je v kratke hlače in temno majico, ima temno brado in je obrit po glavi. Kdor bi ga opazil, naj se mu ne približuje, ampak naj o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. Ob tem policija poziva občane, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov.