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Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
9.01

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek
policija Črnomelj rop bencinski servis

Sobota, 11. 7. 2026, 9.01

48 minut

Na območju Črnomlja oborožen moški oropal bencinski servis

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
slovenska policija, policija, policijski kombi | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na območju Črnomlja se je v petek pozno zvečer zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, je s kraja pobegnil s kombijem. Poškodovan ni bil nihče, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so danes zjutraj ugotovili, da je bil ropar na območju Travnega Dola pri Uršnih selih, pozneje pa na območju Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, moškega pa iščejo na širšem območju.

Oblečen je v kratke hlače in temno majico, ima temno brado in je obrit po glavi. Kdor bi ga opazil, naj se mu ne približuje, ampak naj o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. Ob tem policija poziva občane, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov.

policija Črnomelj rop bencinski servis
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