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Avtor:
D.K.

Sobota,
11. 7. 2026,
6.59

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek
Bohinjsko jezero utopitev moški policija reševalci Bohinj

Sobota, 11. 7. 2026, 6.59

22 minut

Tragedija v Bohinju: 38-letni plavalec kljub oživljanju umrl

Avtor:
D.K.

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Bohinjsko jezero | Foto STA

Foto: STA

V Bohinjskem jezeru je v petek zvečer med plavanjem umrl 38-letni moški. Reševalci so ga po iskalni akciji našli v jezeru in prepeljali na obalo, vendar ga kljub oživljanju niso mogli rešiti.

Blejski policisti so bili v petek okoli 18.45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru. Po navedbah Policijske uprave (PU) Kranj se je med plavanjem utopil 38-letni moški. Gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica so ga našli v jezeru nedaleč od obale.

Izginotje plavalca je bilo po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje prijavljeno ob 18.37 uri. V iskalni in reševalni akciji so sodelovali ekipa Civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode Bohinj, potapljači Podvodne reševalne službe Bled ter gasilci PGD Bohinjska Bistrica in PGD Bled.

Našli so ga na dnu jezera

Reševalne ekipe so pregledale jezero in moškega našle na dnu. Prepeljale so ga na obalo, kjer so ga začeli oživljati. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči in policisti Policijske postaje Bled, vendar je moški kljub oživljanju umrl.

Na kraj je prišla tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je odredila obdukcijo. Po do zdaj zbranih podatkih okoliščine kažejo na tragičen dogodek. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Bohinjsko jezero utopitev moški policija reševalci Bohinj
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