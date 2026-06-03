Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Pe. M.

Sreda,
3. 6. 2026,
14.29

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71

Natisni članek

Natisni članek
Žiga Šeško OP Francije Matteo Berrettini

Sreda, 3. 6. 2026, 14.29

1 ura, 11 minut

OP Francije (ATP), 11. dan

Mladi Žiga Šeško ekspresno v četrtfinale mladinskega OP Francije

Avtorji:
B. B., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71
Žiga Šeško | Žiga Šeško se je zavihtel v četrtfinale. | Foto Guliverimage

Žiga Šeško se je zavihtel v četrtfinale.

Foto: Guliverimage

Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je napredoval v četrtfinale mladinskega turnirja na OP Francije, potem ko je s 6:3 in 6:2 izločil Južnoafričana Connorja Doiga, za zmago pa je potreboval le dobro uro igre. V moški konkurenci teniškega OP Francije se bosta odvijala še zadnja četrtfinalna dvoboja. Predvsem bodo na svoj račun prišli italijanski navijači, saj bodo igrali kar trije Italijani.

Arina Sabalenka
Sportal Šok za Sabalenko, Poljakinja nadaljuje sanjski grand slam

Žiga Šeško v četrtfinalu

Na mladinskem delu OP Francije je bil znova na delu tudi veliki slovenski teniški up Žiga Šeško. Peti nosilec turnirja je v tretjem krogu ugnal Južnoafričana Connorja Doiga.

17-letnik je zanesljivo dobil prvi niz, tekmecu je odvzel servis na 2:0 in v prvem nizu zmagal s 6:3, drugega pa dobil s 6:2.

Mladi Slovenec v Parizu kaže zelo dobre igre in znova potrjuje, zakaj sodi med najbolj nadarjene igralce. Šeško, ki je že zmagal na letošnjem mladinskem OP Avstralije, se bo v Parizu poskušal prebiti med najboljših osem igralcev.

Mladinsko OP Francije, 3. krog

Žiga Šeško (Slo/5) : Connor Doig (JAR) 6:3, 6:2

Zanimiva dvoboja v moški konkurenci

Na osrednjem igrišču se v moški konkurenci obeta zelo zanimiv dvoboj med Felixom Augerjem-Aliassimom in Flaviem Cobollijem. Kanadčan letos prvič igra v četrtfinalu OP Francije in želi dokazati, da je lahko nevaren tudi na peščeni podlagi. Sicer trenutno šesti igralec sveta zelo spoštuje talentiranega Italijana. Igralca sta se do zdaj trikrat srečala in vsakokrat je bil boljši Italijan. Cobolli bo drugič v karieri igral v četrtfinalu turnirja za grand slam in priznava, da se še vedno privaja na pritisk velikih dvobojev.

Felix Auger-Aliassime | Foto: Reuters Felix Auger-Aliassime Foto: Reuters

Tudi dvoboj med Matteom Berrettinijem in Matteom Arnaldijem bo zelo zanimiv. Berrettini po številnih težavah s poškodbami znova igra odličen tenis in se je prvič po letu 2021 prebil v četrtfinale OP Francije. Na drugi strani bo stal 24-letni Matteo Arnaldi, ki prvič v karieri igra v četrtfinalu turnirja za grand slam. V osmini finala je po petih nizih izločil Francesa Tiafoeja in pokazal, da lahko ovira načrte tudi najboljšim. Italijanska teniška poslastica bi lahko ponudila zelo izenačen in atraktiven dvoboj.

OP Francije, četrtfinale

Felix Auger-Aliassime (Kan/4) – Flavio Cobolli (Ita/10)
Matteo Berrettini (Ita) – Matteo Arnaldi (Ita)

Preberite še: 

Jakub Menšik
Sportal Pariške pravljice brazilskega najstnika je konec, Žiga Šeško suvereno napredoval
Mirra Andreeva
Sportal Mlada Rusinja je odpihnila Romunko, konec za Klepač
Žiga Šeško OP Francije Matteo Berrettini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.