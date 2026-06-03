Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je napredoval v četrtfinale mladinskega turnirja na OP Francije, potem ko je s 6:3 in 6:2 izločil Južnoafričana Connorja Doiga, za zmago pa je potreboval le dobro uro igre. V moški konkurenci teniškega OP Francije se bosta odvijala še zadnja četrtfinalna dvoboja. Predvsem bodo na svoj račun prišli italijanski navijači, saj bodo igrali kar trije Italijani.

Žiga Šeško v četrtfinalu

Na mladinskem delu OP Francije je bil znova na delu tudi veliki slovenski teniški up Žiga Šeško. Peti nosilec turnirja je v tretjem krogu ugnal Južnoafričana Connorja Doiga.

17-letnik je zanesljivo dobil prvi niz, tekmecu je odvzel servis na 2:0 in v prvem nizu zmagal s 6:3, drugega pa dobil s 6:2.

Mladi Slovenec v Parizu kaže zelo dobre igre in znova potrjuje, zakaj sodi med najbolj nadarjene igralce. Šeško, ki je že zmagal na letošnjem mladinskem OP Avstralije, se bo v Parizu poskušal prebiti med najboljših osem igralcev.

Mladinsko OP Francije, 3. krog Žiga Šeško (Slo/5) : Connor Doig (JAR) 6:3, 6:2

Zanimiva dvoboja v moški konkurenci

Na osrednjem igrišču se v moški konkurenci obeta zelo zanimiv dvoboj med Felixom Augerjem-Aliassimom in Flaviem Cobollijem. Kanadčan letos prvič igra v četrtfinalu OP Francije in želi dokazati, da je lahko nevaren tudi na peščeni podlagi. Sicer trenutno šesti igralec sveta zelo spoštuje talentiranega Italijana. Igralca sta se do zdaj trikrat srečala in vsakokrat je bil boljši Italijan. Cobolli bo drugič v karieri igral v četrtfinalu turnirja za grand slam in priznava, da se še vedno privaja na pritisk velikih dvobojev.

Felix Auger-Aliassime Foto: Reuters

Tudi dvoboj med Matteom Berrettinijem in Matteom Arnaldijem bo zelo zanimiv. Berrettini po številnih težavah s poškodbami znova igra odličen tenis in se je prvič po letu 2021 prebil v četrtfinale OP Francije. Na drugi strani bo stal 24-letni Matteo Arnaldi, ki prvič v karieri igra v četrtfinalu turnirja za grand slam. V osmini finala je po petih nizih izločil Francesa Tiafoeja in pokazal, da lahko ovira načrte tudi najboljšim. Italijanska teniška poslastica bi lahko ponudila zelo izenačen in atraktiven dvoboj.

OP Francije, četrtfinale Felix Auger-Aliassime (Kan/4) – Flavio Cobolli (Ita/10)

Matteo Berrettini (Ita) – Matteo Arnaldi (Ita)

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