Sinner ostaja na vrhu najboljših teniških igralcev sveta

Italijan Jannik Sinner ostaja na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Srb Novak Đoković je s sedmega napredoval za dve mesti in je zdaj peti. Najboljši Slovenec je Bor Artnak na 469. mestu.

Đoković se je na peto mesto povzpel brez igranja, pri čemer je izkoristil nazadovanje Alexa De Minaurja in Bena Sheltona, ki sta tako kot večina najboljših igralcev na lestvici počivala po nastopu na turnirju v Wimbledonu.

Artnak je ta teden za eno mesto nazadoval. V prvih tisočerici sta izmed Slovencev še Filip Jeff Planinšek in Žiga Šeško, prvi je uvrstitev izboljšal za šest mest, drugi pa jo poslabšal za tri.

* Lestvica ATP (27. julij):

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 13.450 točk

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 8480

3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 8160

4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4740

5. (7) Novak Đoković (Srb) 3760

6. (5) Alex de Minaur (Avs) 3660

7. (8) Danil Medvedjev (Rus) 3620

8. (6) Ben Shelton (ZDA) 3580

9. (9) Flavio Cobolli (Ita) 3420

10. (10) Taylor Fritz (ZDA) 3300

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469.(468) Bor Artnak (Slo) 95

592.(598) Filip Jeff Planinšek (Slo) 65

960.(957) Žiga Šeško (Slo) 22

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