Poljska teniška igralka Maja Chwalinska na OP Francije še naprej navdušuje. Pred dnevi je dosegla uspeh kariere s premiernim prebojem v četrtfinale grand slama, zdaj pa je naredila še korak naprej. Po zmagi nad 22. nosilko Anno Kalinskayo (7:6, 6:3) bo prvič v karieri zaigrala v polfinalu grand slama. V polfinalu jo čaka zDiana Shnaider, ki je v zadnjem četrtfinalu poskrbela za veliko presenečenje in s 3:6, 7:5 in 6:0 izločila prvo igralko sveta Arino Sabalenko.

Kot prvi sta na osrednje igrišče Philippe Chatrier stopili Rusinja Anna Kalinskaja, sicer 22. nosilka turnirja, in 114. igralka sveta Poljakinja Maja Chwalinska, ki se je prek kvalifikacij prebila do glavnega dela OP Francije.

Ta je v prvem nizu vodila s 4:1 in 5:2, a prednost zapravila in tekmici dopustila, da je dobila tie-break. To je dobila tudi Poljakinja, ki je tudi v drugem povedla s 4:1 in 5:2, a tokrat zadržala prednost in dvoboj, v katerem sta obe teniški igralki večkrat izgubili svoj servis, pripeljala do velike zmage.

Poljakinja Maja Chwalinska se je prek kvalifikacij prebila do glavnega dela OP Francije. Foto: Reuters

Če so Poljaki v polfinalu računali na štirikratno zmagovalko prestižnega peščenega grand slama Igo Swiatek, pa je za presenečenje poskrbela 24-letna Chwalinska, ki je na francoskem pesku premagala Kitajko Zheng Qinwen, Belgijko Elise Mertens, Grkinjo Mario Sakari, Francozinjo Diane Parry in Kalinskajo.

Polfinalistka bo po uspehu v Franciji močno poskočila na novi WTA lestvici, in sicer bo po novem v bližini 30. mesta. Odvisno od nadaljnjega razpleta.

Poljski mediji so se ob novem napredovanju razpisali o rojakinji in med drugim omenili, da si je leta 2021 zaradi depresije vzela več mesecev teniškega premora.

Sabalenka izpadla proti nevarni debitantki

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Arina Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova v Roland Garrosu in petega grand slama v karieri. Po vodstvu 4:1 in 5:3 v drugem nizu, ko je bila le dve točki oddaljena od napredovanja v polfinale, je povsem popustila, tako da do konca dvoboja ni več osvojila igre. Diana Šnajder je slavila 3:6, 7:5, 6:0.

Diana Shnaider je poskrbela za veliko presenečenje. Foto: Reuters

Rusinja se bo za finale pomerila s Chwalinsko, v drugem polfinalu pa si bosta nasproti stali Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk.

OP Francije, četrtfinale Maja Chwalinska (Pol) : Anna Kalinskaya (Rus/22) 7:6 (3), 6:3;

Diana Shnaider (Rus/25) : Arina Sabalenka (Blr/1) 3:6, 7:5, 6:0.

Preberite še: