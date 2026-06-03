Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Pe. M., Š. L.

Sreda,
3. 6. 2026,
15.47

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32

Natisni članek

Natisni članek
OP Francije Roland Garros Arina Sabalenka Maja Chwalinska Diana Shnaider

Sreda, 3. 6. 2026, 15.47

1 ura, 20 minut

OP Francije (WTA), 11. dan

Šok za Sabalenko, Poljakinja nadaljuje sanjski grand slam

Avtorji:
B. B., Pe. M., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32
Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je izpadla. | Foto Reuters

Arina Sabalenka je izpadla.

Foto: Reuters

Poljska teniška igralka Maja Chwalinska na OP Francije še naprej navdušuje. Pred dnevi je dosegla uspeh kariere s premiernim prebojem v četrtfinale grand slama, zdaj pa je naredila še korak naprej. Po zmagi nad 22. nosilko Anno Kalinskayo (7:6, 6:3) bo prvič v karieri zaigrala v polfinalu grand slama. V polfinalu jo čaka zDiana Shnaider, ki je v zadnjem četrtfinalu poskrbela za veliko presenečenje in s 3:6, 7:5 in 6:0 izločila prvo igralko sveta Arino Sabalenko.

Žiga Šeško
Sportal Žiga Šeško ekspresno v četrtfinale OP Francije

Kot prvi sta na osrednje igrišče Philippe Chatrier stopili Rusinja Anna Kalinskaja, sicer 22. nosilka turnirja, in 114. igralka sveta Poljakinja Maja Chwalinska, ki se je prek kvalifikacij prebila do glavnega dela OP Francije.

Ta je v prvem nizu vodila s 4:1 in 5:2, a prednost zapravila in tekmici dopustila, da je dobila tie-break. To je dobila tudi Poljakinja, ki je tudi v drugem povedla s 4:1 in 5:2, a tokrat zadržala prednost in dvoboj, v katerem sta obe teniški igralki večkrat izgubili svoj servis, pripeljala do velike zmage.

Poljakinja Maja Chwalinska se je prek kvalifikacij prebila do glavnega dela OP Francije. | Foto: Reuters Poljakinja Maja Chwalinska se je prek kvalifikacij prebila do glavnega dela OP Francije. Foto: Reuters

Če so Poljaki v polfinalu računali na štirikratno zmagovalko prestižnega peščenega grand slama Igo Swiatek, pa je za presenečenje poskrbela 24-letna Chwalinska, ki je na francoskem pesku premagala Kitajko Zheng Qinwen, Belgijko Elise Mertens, Grkinjo Mario Sakari, Francozinjo Diane Parry in Kalinskajo

Polfinalistka bo po uspehu v Franciji močno poskočila na novi WTA lestvici, in sicer bo po novem v bližini 30. mesta. Odvisno od nadaljnjega razpleta.

Poljski mediji so se ob novem napredovanju razpisali o rojakinji in med drugim omenili, da si je leta 2021 zaradi depresije vzela več mesecev teniškega premora.

Sabalenka izpadla proti nevarni debitantki

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Arina Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova v Roland Garrosu in petega grand slama v karieri. Po vodstvu 4:1 in 5:3 v drugem nizu, ko je bila le dve točki oddaljena od napredovanja v polfinale, je povsem popustila, tako da do konca dvoboja ni več osvojila igre. Diana Šnajder je slavila 3:6, 7:5, 6:0.

Diana Shnaider je poskrbela za veliko presenečenje. | Foto: Reuters Diana Shnaider je poskrbela za veliko presenečenje. Foto: Reuters

Rusinja se bo za finale pomerila s Chwalinsko, v drugem polfinalu pa si bosta nasproti stali Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk.

OP Francije, četrtfinale

Maja Chwalinska (Pol) : Anna Kalinskaya (Rus/22) 7:6 (3), 6:3;
Diana Shnaider (Rus/25) : Arina Sabalenka (Blr/1) 3:6, 7:5, 6:0.

Preberite še:

 
Jakub Menšik
Sportal Pariške pravljice brazilskega najstnika je konec, Žiga Šeško suvereno napredoval
Mirra Andreeva
Sportal Mlada Rusinja je odpihnila Romunko, konec za Klepač
OP Francije Roland Garros Arina Sabalenka Maja Chwalinska Diana Shnaider
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.