Komaj 17-letni Žiga Šeško, eden najboljših mladinskih teniških igralcev na svetu, je prejel posebno povabilo za nastop na letošnjem turnirju ATP v Umagu, ki bo prihodnji teden. Zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije danes na grand slamu v Wimbledonu sicer čaka polfinale dvojic.

Šeško je šele začel puščati svoj pečat v poklicnem tenisu, so zapisali pri hrvaški tiskovni agenciji Hini, a so njegovi nastopi v mladinskih kategorijah že nakazali obetavno kariero.

Na mladinski svetovni lestvici je dosegel najvišjo uvrstitev - četrto mesto -, poleg naslova na OP Avstralije med posamezniki pa je minulo sezono osvojil tudi naslov v dvojicah na turnirju orange bowl. Letos je v Melbournu postal prvi Slovenec v zgodovini, ki je osvojil posamični naslov med mladinci na katerem koli od štirih turnirjev za veliki slam.

Nastop v Umagu bo zanj pomenil prvenec v glavnem delu turnirja ATP. Lani je prvič nastopil za slovensko reprezentanco v Davisovem pokalu, letos pa prvič še v kvalifikacijah turnirja serije ATP 250 na Majorki, kjer se ni prebil v glavni del.

"Slovenski teniški igralci so v Umagu vedno uživali veliko podporo navijačev, zdaj pa predstavljamo nov obraz - igralca, ki bi v prihodnjih sezonah lahko postal pomembno ime, in to ne le v slovenskem tenisu," je o Šešku za Hino dejal direktor turnirja Tomislav Poljak.

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