Zidanšek z zmago začela turnir v Romuniji

Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom 275.094 dolarjev (240.000 evrov). Po skoraj dveh urah in pol igre je v treh nizih s 5:7, 6:2, 6:3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango.

Konjičanka bi lahko prihranila kar precej energije, saj je v uvodnem nizu že vodila s 4:1 in 5:2, nato pa je 28-letna Slovenka nerazumljivo popustila. V drugem in tretjem nizu je bila nato suverena, čeprav tudi tukaj ni našla povsem pravega ritma, saj je v odločilnem nizu že vodila s 5:0, za zmago pa morala odigrati še štiri igre.

Njena naslednja tekmica v osmini finala bo sedmopostavljena Madžarka Anna Bondar, ki je v uvodnem nastopu s 7:5 in 6:4 premagala Španko Saro Sorribes Tormo, 212. igralko na lestvici WTA, ki na turnirju nastopa s povabilom organizatorjev.

Preberite še: