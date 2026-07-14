Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 7. 2026,
15.50

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tamara Zidanšek teniški globus

Torek, 14. 7. 2026, 15.50

1 ura, 33 minut

Teniški globus, 14. julij

Zidanšek z zmago začela turnir v Romuniji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tamara Zidanšek | Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju. | Foto Guliverimage

Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju.

Foto: Guliverimage

Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom 275.094 dolarjev (240.000 evrov). Po skoraj dveh urah in pol igre je v treh nizih s 5:7, 6:2, 6:3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango.

Konjičanka bi lahko prihranila kar precej energije, saj je v uvodnem nizu že vodila s 4:1 in 5:2, nato pa je 28-letna Slovenka nerazumljivo popustila. V drugem in tretjem nizu je bila nato suverena, čeprav tudi tukaj ni našla povsem pravega ritma, saj je v odločilnem nizu že vodila s 5:0, za zmago pa morala odigrati še štiri igre.

Njena naslednja tekmica v osmini finala bo sedmopostavljena Madžarka Anna Bondar, ki je v uvodnem nastopu s 7:5 in 6:4 premagala Španko Saro Sorribes Tormo, 212. igralko na lestvici WTA, ki na turnirju nastopa s povabilom organizatorjev.

Preberite še:

Jannik Sinner
Sportal Sinner in Zverev na počitnice, sezona se nadaljuje z manjšimi turnirji
Tamara Zidanšek teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.