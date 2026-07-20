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Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
11.19

Osveženo pred

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Bor Artnak Jeff Planinšek Žiga Šeško Lestvica ATP tenis Jannik Sinner

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 11.19

1 ura, 2 minuti

Lestvica ATP, 20. julij

Brez sprememb med najboljšimi na moški teniški lestvici ATP

Avtor:
STA

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Jannik Sinner | Jannik Sinner ima pred najbližjim zasledovalcem več kot 5.000 točk prednosti. | Foto Guliverimage

Jannik Sinner ima pred najbližjim zasledovalcem več kot 5.000 točk prednosti.

Foto: Guliverimage

Jannik Sinner kraljuje na vrhu svetovne lestvice ATP. Potem ko je Italijan ubranil naslov v Wimbledonu in potrdil številko 1, je tretji teniški grand slam sezone premešal karte med najboljšo deseterico. Ta je glede na minuli teden ostala nespremenjena. Najboljši Slovenec je Bor Artnak na 468. mestu.

Večina najboljših po londonskem grand slamu ni tekmovala. Rus Andrej Rubljov je dobil turnir ATP 250 v švedskem Bastadu, Grk Stefanos Cicipas pa turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici.

V Umagu je zmago slavil Španec Daniel Merida Aguilar, ki je v prvem krogu izločil tudi mladega slovenskega debitanta na turnirjih ATP, Žigo Šeška, ki je od organizatorjev prejel posebno povabilo za nastop.

 Lestvica ATP (20. julij):

  1.  (1) Jannik Sinner (Ita)             13.450 točk
  2.  (2) Alexander Zverev (Nem)            8480
  3.  (3) Carlos Alcaraz (Špa)              8160
  4.  (4) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4740
  5.  (5) Alex de Minaur (Avs)              4110
  6.  (6) Ben Shelton (ZDA)                 3770
  7.  (7) Novak Đoković (Srb)               3760
  8.  (8) Danil Medvedjev (Rus)             3670
  9.  (9) Flavio Cobolli (Ita)              3460
 10. (10) Taylor Fritz (ZDA)                3365
...
468.(465) Bor Artnak (Slo)                    96
598.(588) Filip Jeff Planinšek (Slo)          65
957.(939) Žiga Šeško (Slo)                    22
...

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