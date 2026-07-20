Brez sprememb med najboljšimi na moški teniški lestvici ATP

Jannik Sinner kraljuje na vrhu svetovne lestvice ATP. Potem ko je Italijan ubranil naslov v Wimbledonu in potrdil številko 1, je tretji teniški grand slam sezone premešal karte med najboljšo deseterico. Ta je glede na minuli teden ostala nespremenjena. Najboljši Slovenec je Bor Artnak na 468. mestu.

Večina najboljših po londonskem grand slamu ni tekmovala. Rus Andrej Rubljov je dobil turnir ATP 250 v švedskem Bastadu, Grk Stefanos Cicipas pa turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici.

V Umagu je zmago slavil Španec Daniel Merida Aguilar, ki je v prvem krogu izločil tudi mladega slovenskega debitanta na turnirjih ATP, Žigo Šeška, ki je od organizatorjev prejel posebno povabilo za nastop.