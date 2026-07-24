Tik ob morju v zalivu Prižba na Korčuli stoji luksuzna vila Carmen, ki jo oddaja Davor Dragojević, sin legendarnega hrvaškega glasbenika Oliverja Dragojevića. Nočitev v vrhuncu sezone stane 900 evrov.

Korčula je bila za Oliverja Dragojevića vedno nekaj posebnega, hrvaški otok pa je tudi danes povezan z njegovo družino. V kraju Prižba na južni strani otoka goste sprejema vila Carmen, namenjena zahtevnejšim gostom, ki iščejo zasebnost in dobro počutje. Vila, zgrajena leta 2019, stoji tik ob plaži. Obsega 180 kvadratnih metrov, gostom pa ponuja štiri spalnice, pet kopalnic, zasebni ogrevan bazen in savno. V njej lahko biva do osem oseb.

Foto: My Luxoria Travel Agency

Foto: My Luxoria Travel Agency

Za sedem dni oddiha 6.300 evrov

Cena najema je odvisna od termina. V glavni poletni sezoni, od konca junija do konca avgusta, cena znaša 900 evrov na noč, minimalni najem pa je sedem dni. Za teden dni bivanja je tako treba odšteti 6.300 evrov.

Foto: My Luxoria Travel Agency

V poznejših terminih so cene nižje. Septembra in oktobra je mogoče vilo najeti za približno 350 evrov na noč.

Vila, poimenovana po Dragojevićevi ženi

Vila Carmen je z družino Dragojević povezana tudi po imenu – po poročanju hrvaških medijev naj bi bila poimenovana po Karmen, ženi Davorja Dragojevića, s katero sta se poročila leta 2016. Poleg neposredne bližine morja ponuja bazen, prostorno teraso, urejen vrt in številne dodatke za goste. V hiši je tudi klavir, gostom pa so na voljo različni pripomočki za udobnejše bivanje, na primer pralni in pomivalni stroj, savna in tekalna steza.

Foto: My Luxoria Travel Agency

Foto: My Luxoria Travel Agency

Zunaj vile so poleg ogrevanega bazena urejeni prostori za počitek, terasa, ležalniki in možnosti za vodne aktivnosti, med drugim tudi uporaba supa, po podatkih ponudnika pa ni namenjena zabavam ali bivanju hišnih ljubljenčkov. Foto: My Luxoria Travel Agency

Vila je približno deset kilometrov oddaljena od središča mesta Korčula, v bližini so trgovina, restavracija in kavarna.