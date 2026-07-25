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Avtor:
N. V.

Sobota,
25. 7. 2026,
13.47

Osveženo pred

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Natisni članek
delovna nesreča Ljubljana

Sobota, 25. 7. 2026, 13.47

1 ura, 2 minuti

Delovna nesreča v Ljubljani: breme z žerjava padlo na dva delavca

Avtor:
N. V.

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Reševalno vozilo, rešilec, pomoč | Foto STA

Foto: STA

Na gradbišču na Kranjčevi ulici v Ljubljani se je zjutraj okoli 7.30 zgodila delovna nesreča. Viseče breme se je snelo z žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami.

Kot so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje, so reševalcem nujne medicinske pomoči na kraju nesreče pomoč nudili še gasilci, ki so s tehničnim posegom dvignili poškodovana delavca iz jame. Reševalci so delavca oskrbeli in ju odpeljali v UKC Ljubljana.

TV Slovenija je ob tem poročala, da je do nesreče prišlo na gradbišču zasebne bolnišnice, ki jo za Diagnostični center Bled gradi gradbeno podjetje VG5.

delovna nesreča Ljubljana
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