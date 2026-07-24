Tadej Pogačar po še eni epski predstavi zdaj v skupnem seštevku vodi sedem minut in 11 sekund pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, tretji je Pogačarjev mehiški kolega v moštvu UAE Emirates - XRG Isaac del Toro (+ 9:42), četrti pa mladi francoski up Paul Seixas (+ 10:06).

Pogačar je na ikoničnem zaključnem vzponu na Alpe d'Huez zrušil tudi 31 let star rekord zdaj že pokojnega italijanskega šampiona Marca Pantanija (leta 1995 je klanec prevozil v 36 minutah in 40 sekundah). Pogačar je klanec premagal v 35 minutah in 27 sekundah.

Dirka po Franciji, potek 19. etape:

Cilj: Pogačar je šele v zadnjem kilometru zlomil Carapaza in Martineza in se z rekordom vzpona na Alpe d'Huez veselil še pete etapne zmage na letošnji dirki!

🏆 TADEJ POGACAR WINS HIS FIFTH! THE SLOVENIAN TRIUMPHS AT THE SUMMIT OF ALPE D’HUEZ! 🏔️



🏆 TADEJ POGACAR POUR LA CINQUIÈME ! LE SLOVÈNE S’IMPOSE AU SOMMET DE L’ALPE D’HUEZ ! 🏔️@Continental_fr 🥇 #TDF2026 pic.twitter.com/NCwyoMJRvg — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

1,8 km do cilja: Bojeviti Carapaz je ujet, Pogačar in Martinez sta se mu priključila. O zmagovalcu etape bo odločal ciljni sprint!

2 km do cilja: Carapaz drži nekaj sekund prednosti pred Pogačarjem, tega pa se drži Lenny Martinez. Dobri dve minuti za čelom dirke sta se Seixasu oddaljila Evenepoel in Isaac del Toro.

3 km do cilja: Carapaz je sprožil še zadnji napad, Pogačar je za njim prehitel Kussa in ujel Martineza. Obeta se napeta bitka za etapno zmago.

💛 Tadej Pogacar brings Lenny Martinez back to the front of the race. Are we heading for a three-man sprint for the win?



💛 Tadej Pogacar ramène Lenny Martinez sur la tête de course. On se dirige vers un sprint à 3 pour la gagne ?#TDF2026 pic.twitter.com/dISlGMOLgM — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

3,8 km do cilja: Pogačar ima vodilne tri že na očeh, zaostaja le še 14 sekund!

4,6 km do cilja: Kuss je spet priključil Carapazu in Martinezu, Pogačar pa zaostaja le še 33 sekund.

5,3 km do cilja: Richard Carapaz je sprožil še en silovit napad, spet se je otresel Seppa Kussa, ne pa tudi Lennyja Martineza. Navijači otežujejo delo kolesarjem. Pogačar se je vodilnima približal na 50 sekund.

6 km do cilja: Kolesarji so zdaj v neprekinjenem špalirju razposajenih in številčnih navijačev, vodilna trojica ima zdaj 59 sekund prednosti pred Pogačarjem. Slovenski as pa je proti skupini z belo majico naredil že dve minuti razlike.

7 km do cilja: Pogačar se kot morski pes mirno in osredotočeno približuje vodilni trojici, ta obračunava med seboj, Carapaz sproža napade, Martineza se mu ne uspe otresti, Kuss pa je po zaostanku sprožil še sam en protinapad. Seixas, Evenepoel, Cattaneo, Skjelmose in del Toro so več kot minuto za rumeno majico, Ayuso in Pidcock že tri in pol.

7,7 km do cilja: Pogačar je 1:45 za vodilno trojico - Carapazu in Martinezu se je spet priključil tudi Sepp Kuss - pa že dobro minuto pred Seixasom, Evenepoelo, Cattaneom, Skjelmosejem in del Torom.

💥 Richard Carapaz puts in a massive burst of speed! Lenny Martinez manages to keep up, but Sepp Kuss is struggling.



💥 Gross accélération de Richard Carapaz ! Lenny Martinez parvient à suivre mais Sepp Kuss a plus de mal.#TDF2026 pic.twitter.com/PYv5BWQ5ui — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

8,8 km do cilja: Richard Carapaz je sprožil nov napad v ospredju in se otresel Seppa Kussa, medtem ko je Lenny Martinez ostal prilepljen za Ekvadorčevo kolo. Tadej Pogačar medtem počasi niža zaostanek za čelom dirke in zdaj vozi 1:50 za vodilnima. Seixas, Evenepoel, Cattaneo, Skjelmose in del Toro vozijo dobrih 40 sekund za rumeno majico.

9,4 km do cilja: Adam Yates se je izčrpal in Tadej Pogačar je ostal sam ter se pognal v lov za vodilnimi.

10 km do cilja: V ospredju poskuša Carapaz z napadi zlomiti Seppa Kussa in Lennyja Martineza, ki pa se zaenkrat še držita Ekvadorca. Pogačar se je ob pomoči Yatesa čelu dirke približal na 2:35. Dvojica na klancu prehiteva odpadle člane ubežne skupine. Pred tekmeci v skupnem seštevku (Evenepoelo, Seixasom, Sklejlmosejem ...) pa ima Pogačar že pol minute naskoka.

11,3 km do cilja: Pogačar je že ujel moštvenega kolega Adama Yatesa, ki je bil v veliki prvotni ubežni skupini. Slovenski as zdaj vozi 2:45 za vodilno trojico Kuss, Carapaz, Martinez.

11,8 km do cilja: Tadej Pogačar je silovito pospešil v glavnini in zdaj sam lovi vodilne.

12,5 km do cilja: Thymen Arensman je pospešil v vodilni skupini, Sepp Kuss, Lenny Martinez in Richard Carapaz so obdržali stik z Nizozemcem, preostali preživeli ubežniki popuščajo. Naglo se redči tudi glavnina, ki vozi dobre tri minute za vodilnimi. Pogačar za zdaj še ne napada, tempo ekipe UAE Emirates pa je dovolj hud, da je odpadel Juan Ayuso.

13,8 km do cilja: Začel se je zaključni vzpon na Alpe d'Huez (13,8 km/8,1 %), vodilna petnajsterica se je v klanec pognala slabe tri minute in pol za glavnino s Pogačarjem in favoriti. Do cilja kolesarje čaka 21 serpentin in 1.100 višinskih metrov.

📈 Les coureurs approchent de la montée finale vers l'Alpe d'Huez. C'est l’heure du grand show des grimpeurs ! 🍿#TDF2026 pic.twitter.com/KltOWOmT0P — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 24, 2026

29 km do cilja: Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) je osvojil pet gorskih točk na Ornonu in še začinil boj za pikčasto majico. Za zdaj v seštevku najboljšega hribolazca na dirki še zaostaja za Paret-Peintrom, a je virtualno tudi on danes že prehitel Pogačarja. Ta vozi v glavnini slabe štiri minute za čelom dirke, to pa pomeni, da se priložnost za etapno zmago vse bolj nasmiha ubežnikom.

Izidi gorskega cilja Col d'Ornon (II. kategorija):

1. Carapaz 5 točk

2. Armirail 3

3. Foss 2

4. Arensman 1

Vrstni red v boju za pikčasto majico:

1. Paret-Peintre 84 točk

2. Carapaz 79

3. Pogačar 70

...

33 km do cilja: Ubežna skupina se na vzponu na Ornon še naprej krči, popustili so še Ben O'Connor, Michael Matthews, Marc Hirschi, Mathias Vacek, Mads Pedersen ... Stik izgubljata tudi Adam Yates in Antonio Tiberi.

36 km do cilja: V vodilni skupini je omagal tudi Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), kar pomeni, da lahko Pogačar danes z etapno zmago znova prevzame vodstvu tudi v seštevku najboljšega hribolazca na dirki. Pred zaključnim vzponom na mitski Alpe d'Huez se bodo povzpeli še na Col d'Ornon (II. kategorija, 5,4 km/6,4 %). V glavnini je imel nekaj težav z okvaro Matej Mohorič, ki je s spremljevalnega vozila Bahrain - Victoriousa dobil rezervno kolo.

38 km do cilja: Mads Pedersen (Lidl - Trek) je dobil leteči cilj v Le Perierju, ubežna skupina je takoj zatem začela razpadati, popustili so že Matteo Jorgenson, Derek Gee, Ben Heal, Joshua Tarling ...

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚



💚 Mads Pedersen has once again put in a flawless performance to score a further 25 points! The green jersey is getting much closer!



💚 Mads Pedersen à nouveau parfait pour marquer 25 points supplémentaires ! Le maillot vert se… pic.twitter.com/08NVpJoEWn — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

40 km do cilja: Kolesarji so le še dva kilometra oddaljeni od letečega cilja, ubežniki imajo slabe štiri minute in pol prednosti pred glavnino, na čelu katere vztrajajo člani UAE Emirates in Red Bull - BORA - hansgrohe.

64 km do cilja: V lov za ubežniki so se zdaj vključili tudi Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates - XRG, prednost vodilne skupine pa je narasla na 3:45. Še 25 kilometrov je do letečega cilja v Le Perierju, kjer bo Mads Pedersen poskušal ubraniti ali še povečati prednost v boju za zeleno majico.

70 km do cilja: Glavnina, na čelu katere tempo diktirajo kolesarji moštva Red Bull - BORA - hansgrohe, drži okoli 3:30 razlike do ubežnikov. Gruppetto z Wellensom vozi slabih pet minut za čelom dirke.

94 km do cilja: Ubežniki vozijo 3:33 pred glavnino s Pogačarjem, pa 4:11 pred sprinterji z Wellensom.

Bo padel Pantanijev rekord?

Rekordni čas na klancu Alpe d'Huez je leta 1995 postavil že pokojni italijanski šampion Marco Pantani, ki je sloviti vzpon premagal v 36 minutah in 40 sekundah. Pogačar utegne danes napasti tudi ta mejnik. "Mislim, da je mogoče podreti rekord. Čas je že, da se ta 31 let star dosežek popravi," je za TV Slovenija pred etapo povedal Pogačar.

103 km do cilja: Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) je dobil še drug gorski cilj dneva in pobral še deset točk v boju za pikčasto majico. Danes je na voljo še pet točk na d'Ornonu, pa za najboljšega 20 na ciljnem vzponu na Alp d'Huez. Glavnina zdaj za vodilnimi zaostaja skoraj tri minute in pol.

Izidi gorskega cilja, Col du Noyer (I. kategorija)

1. V. Paret-Peintre 10 točk

2. Carapaz 8

3. Arensman 6

4. Simmons 4

5. Kuss 2

6. Riccitello 1

⚪🔴 Valentin Paret-Peintre and Richard Carapaz are treating us to a thrilling battle for the polka dot jersey! The Frenchman has the edge on the Col du Noyer!



⚪🔴 Valentin Paret-Peintre et Richard Carapaz nous offrent une splendide bataille pour le @maillotapois ! Avantage au… pic.twitter.com/GUMNtt1XMm — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

105 km do cilja: Vodilna skupina ima 2:25 prednosti pred glavnino s Pogačarjem, pa dobre tri pred gruppettom, v katerem se je znašel tudi Pogačarjev moštveni kolega Tim Wellens.

Zastopanost ekip v vodilni skupini:

UAE Emirates RXG: Yates

Visma-Lease a Bike: Armirail, Jorgensen, Kuss, Piganzoli

Red Bull-Bora-Hansgrohe: Cattaneo

Lidl-Trek: Gee-West, Pedersen, Simmons, Vacek

EF Education-EasyPost: Carapaz, Baudin, Healy, Quinn

Decathlon CMA CGM: Benoot, Riccitello

XDS Astana: Tejada

Bahrain Victorious: Martinez, Tiberi

Netcompany Ineos: Arensman, Foss, Tarling

Soudal Quick-Step: V. Paret-Peintre

Jayco AlUla: O’Connor, Engelhardt, Matthews

Uno-X Mobility: T. Johannessen, A. Johannessen

NSN: Bennet

Movistar: Castrillo, Garcia Pierna, Romo, Rubio

Cofidis: Izagirre

Pinarello Q36.5: Howson

Groupama-FDJ: Braz Afonso, Martin-Guyonnet, Pacher

Tudor: Hirschi, Storer, Voisard

Caja Rural-Seguros RGA: Berwick

110 km do cilja: Kolesarji so se pognali v klanec prvem kategorije, Col de Noyer (7,2 km/8,5 %), ubežna skupina ima 1:24 prednosti pred glavnino.

118 km do cilja: V vodilni skupini so tudi Lenny Martinez, Richard Carapaz, Yannis Voisard, Davide Piganzoli, Tobias Johannessen, Sepp Kuss, Adam Yates in Tiesj Benoot, ki so v skupnem seštevku uvrščeni med najboljših 20. Francoz Martinez je med ubežniki Pogačarju najbližji, po 18 etapah ima za rumeno majico 12 minut in 50 sekund zaostanka. Glavnina s Pogačarjem zdaj vozi dobro minuto za ubežniki.

123 km do cilja: Prvi gorski cilj dneva je dobil Francoz Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) in zdaj v seštevku za pikčasto majico prehitel Tadeja Pogačarja. Paret-Peintre je po včerajšnji etapi za Slovencem zaostajal le še za točko, danes pa namesto Pogačarja nosi pikčasto majico. Zdaj glavnini beži velika skupina z več kot 40 kolesarji.

🏁 123 km

⛰️ Col Bayard (cat. 2) ⛰️



1️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 5pts

2️⃣ 🇪🇨 Richard Carapaz, 3pts

3️⃣ 🇳🇴 Anders Johannessen, 2pts

4️⃣ 🇳🇴 Tobias Foss, 1pt



⚪️🔴 VPP passe virtuellement en tête du classement avec 74 points !#TDF2026 pic.twitter.com/b780AZfd2f — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 24, 2026

Izidi gorskega cilja, Col Bayard (II. kategorija):

1. V. Paret-Peintre 5 točk

2. Carapaz 3

3. A. Johannessen 2

4. Foss 1

125 km do cilja: Vodilni četverici se je pridružila še kopica drugih kolesarjev, glavnina je trenutno raztrgana na več delov.

Tadej Pogačar pred startom:

"Danes vsi člani naše ekipe izgledajo bolje, tudi Brandon, ki pa žal ne more startati. Pogrešali ga bomo. Smo pa danes izjemno motivirani," je za Eurosport pred startom današnje etape povedal nosilec rumene majice Tadej Pogačar. S tem je potrdil, da se tudi njegov pomemben pomočnik Adam Yates počuti bolje, medtem ko je Brandon McNulty včeraj odstopil z dirke.

126 km do cilja: Majhno prednost pred glavnino si je privozila četverica Sean Quinn, Ben Healy (oba EF Education-EasyPost), Derek Gee-West (Lidl-Trek) in Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Na čelu glavnine dogajanje nadzoruje oslabljena Pogačarjeva ekipa UAE Emirates - XRG.

127 km do cilja: Kolesarji so se takoj po uradnem startu pognali v klanec druge kategorije, Col Bayard (4,7 km/7,2 %). Glavnina se je hitro razpotegnila. Etapo je začelo 162 kolesarjev.

⛰️ The stage is underway and the peloton is heading straight for the climb up Col Bayard!



⛰️ L'étape est lancée et le peloton attaque directement par l'ascension au Col Bayard !#TDF2026 pic.twitter.com/afczRID1Zy — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

14:15 (127,9 km do cilja): Kolesarji so dosegli kilometer nič, direktor dirke Christian Prudhomme je zamahnil z zastavico in 19. etapa Toura se je začela zares!

Start: Ob 14. uri so se kolesarji iz Gapa podali na slabih pet kilometrov dolgo zaprto vožnjo, na kilometru nič se bo spektakularna 19. etapa 113. Toura začela tudi zares.

⛰️ Alpe d'Huez, Act I! The legendary climb with its 21 hairpin turns awaits the riders!



⛰️ Alpe d'Huez , acte I ! La mythique montée aux 21 lacets attend les coureurs !#TDF2026 pic.twitter.com/1jibX0VlgO — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

Rumeno majico vodilnega brani Tadej Pogačar, ima pa slovenski as težave s kolegi v moštvu UAE Emirates – XRG. Brandon McNulty je že odstopil z dirke, z zdravstvenimi težavami se že nekaj dni bori tudi Adam Yates.