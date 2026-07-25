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Avtor:
R. P.

Sobota,
25. 7. 2026,
13.04

Osveženo pred

20 minut

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Lee Kang-in PSG Atletico Madrid poletni prestopni rok nogometna tržnica

Sobota, 25. 7. 2026, 13.04

20 minut

Nogometna tržnica, 25. julij

Velika okrepitev za Oblakov Atletico. Prišel je dvakratni evropski prvak!

Avtor:
R. P.

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Lee Kang-in | Lee Kang-in je s PSG osvojil kar 12 lovorik. Dvakrat je osvojil tudi ligo prvakov, a ni v finalu igral niti minute. | Foto Guliverimage

Lee Kang-in je s PSG osvojil kar 12 lovorik. Dvakrat je osvojil tudi ligo prvakov, a ni v finalu igral niti minute.

Foto: Guliverimage

Madridski Atletico je predstavil novo pomembno poletno okrepitev. Iz PSG je prišel 25-letni južnokorejski reprezentant Lee Kang-In. S španskim velikanom, kjer si bo delil slačilnico tudi z Janom Oblakom, je napadalno usmerjeni zvezni igralec sklenil petletno pogodbo.

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Madridski Atletico, klub z največjim številom udeležencev finala svetovnega prvenstva, to čast je doživel že na tretjem mundialu zapored, je ponosno predstavil tretjo poletno okrepitev. Po Dancu Mortenu Hjulmandu in Špancu Alejandru Grimaldu se je rdeče-belim na Metropolitanu pridružil še Južnokorejec Lee Kang-In. "Nadarjeni vezist, ki igra z levo nogo, se pri 25 letih odlično znajde tako na položaju ofenzivnega vezista kot na obeh krilnih položajih. Odlikujejo ga pregled nad igro, izjemna kontrola žoge ter sposobnost podajanja in streljanja," je zapisala ekipa iz španske prestolnice.

Z igranjem v Španiji ima že izkušnje, saj je v preteklosti igral za Valencio. Pri Atleticu so prepričani, da bo 25-letni Azijec zapolnil vrzel, ki je nastala po odhodu Antoina Griezmanna v ZDA. Lee Kang-In prihaja iz Pariza, kjer je s PSG dvakrat osvojil ligo prvakov, skupno pa se podpisal pod kar 12 lovorik, z Atleticom pa je sklenil petletno pogodbo. Po neuradnih informacijah je Atletico za Južnokorejca, ki si ni uspel utrditi položaja v udarni enajsterici, plačal okrog 40 milijonov evrov.

V dresu Parižanov je na 124 tekmah dosegel 16 golov, bolj pogosto pa je od prve minute igral v državnem dresu. Svoj zadnji, petdeseti nastop za reprezentanco je vpisal na nedavnem svetovnem prvenstvu, kjer je Južna Koreja izpadla v skupinskem delu.

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