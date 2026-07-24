Real Madrid pripravlja posel poletja!

Kjer je dim, je ponavadi tudi ogenj. Francoski reprezentant Michael Olise se v številnih govoricah omenja kot velika poletna želja madridskega Reala. Njegovega prihoda bi se zelo razveselil zlasti Kylian Mbappe. Če bi zvezdnik Bayerna resnično zapustil Bavarce, ki za zdaj o njegovem odhodu nočejo niti slišati, bi moral predsednik Florentino Perez seči globoko v denarnico. Znesek bi lahko presegal tudi 200 milijonov evrov, selitev Oliseja pa bi s tem postala ena največjih prestopnih zgodb vseh časov. Realu pa bi se lahko že to poletje pridružil tudi najboljši nogometaš SP 2026 Rodri!

Na nedavno končanem SP 2026 je Michael Olise z izjemo zadnjih dveh srečanj blestel v dresu francoske reprezentance. Izstopal je s številnimi podajami, prvemu strelcu tekmovanja Kylianu Mbappeju je prispeval kar pet asistenc. Sodeloval je torej pri polovici njegovih zadetkov, sodeč po govoricah, ki jih v zadnjem obdobju ne manjka zlasti v Španiji, pa naj bi Mbappe kot osrednji napadalec madridskega Reala že ''lobiral'' pri predsedniku Florentinu Perezu, naj skuša iz Münchna pripeljati Oliseja in tako okrepiti bele baletnike z enim najbolj vročih nogometašev na svetu. Mundo Deportivo je tako poročal, da naj bi Mbappe po bolečem porazu Francije v polfinalu SP 2026 proti Španiji (0:2) obvestil predsednika Reala o tem, da Oliseja zanima prestop v Real.

Kaj bo prinesel sestanek v Münchnu?

Florentino Perez želi ob začetku novega predsedniškega mandata še dodatno okrepiti Real Madrid. Foto: Reuters Pogajanja še niso stekla. Radio Marca sicer poroča o tem, da naj bi se Real resnično odločil za začetek pogajanj, a iz Bayerna še naprej sporočajo, da nemški prvak ne namerava prodati 24-letnega Francoza. O tem, da bi lahko "posel poletja" naletel na resno oviro, poroča portal Foot Mercato. Omenja, da naj bi med predsednikoma Reala in Bayerna, to sta Florentino Perez in Herbert Hainer, veljal neuraden dogovor, po katerem se nobeden od njiju ne bo pogajal z igralcem drugega kluba, ne da bi o tem predhodno uradno obvestil vodstvo drugega kluba. "Zato Real še ni vzpostavil uradnega stika z Bayernom oziroma z Olisejem in njegovimi zastopniki, pogajanja pa so še daleč od faze uradnih ponudb," tako sporoča Foot Mercato.

Bayern si tako prizadeva zadržati vročega igralca, ki ima z nemškim prvakom sklenjeno pogodbo do leta 2029, ter mu dvigniti letno plačo s 14 na skoraj 25 milijonov evrov. Veliko bo torej odvisno od sestanka, ki ga bo Olise po vrnitvi s svetovnega prvenstva opravil z vodstvom bavarskega velikana. Nemški mediji so tako prepričani, da bi se lahko Real vključil v zgodbo šele takrat, ko bi Olise tudi osebno sporočil vodstvu Bayerna, da želi nadaljevati kariero v Madridu.

Real pripeljal številne zvezdnike. Prihaja tudi Rodri?

Beli dres Reala bo nosil tudi Marc Cucurella. Foto: Reuters Novi trener Reala Jose Mourinho bo v sezono 2026/27 vstopil s številnimi novinci. Iz Chelseaja je prišel španski reprezentant Marc Cucurella, za katerega so beli baletniki odšteli 55 milijonov evrov, iz Interja je prišel Nizozemec Denzel Dumfries, iz Liverpoola Francoz Ibrahima Konate, iz Manchester Cityja Bernardo Silva, iz Lyona pa se je vrnil 19-letni brazilski napadalec Endrick.

Glede na to, da Real ni zapustilo veliko prvokategornikov, v klubu pa se trudijo, da bi podaljšali pogodbo z brazilskim napadalcem Viniciusom Juniorjem, bo imel Mourinho na razpolago okrepljeno zasedbo. Vrste Reala so sicer to poletje zapustili trije izkušeni igralci, to so David Alaba, Dani Ceballos in Daniel Carvajal, odšla sta tudi Fran Garcia in Mario Martin.

So pa beli baletniki vrgli oko tudi na najboljšega igralca SP 2026, kapetana španske reprezentance Rodrija. Mourinho ga zelo spoštuje. Rodri ima sklenjeno pogodbo s Cityjem do leta 2027, kar gre v prid Realu, saj bi lahko angleški podprvak izkoristil priložnost, da mu s pravočasno prodajo še kapne kaj denarja na račun Španca.

Rodri je prejel priznanje za najboljšega igralca SP 2026. Foto: Reuters

30-letni Rodri, s polnim imenom Rodrigo Hernandez Cascante, je sicer rojeni Madridčan, mladost pa je preživel pri Atleticu, od katerega se je leta 2019 poslovil in nadaljeval kariero na Otoku pri Cityju. Da bi lahko v kratkem prišlo do prestopa, je prepričan tudi italijanski novinar Fabrizio Romano, ob njegovem prihodu pa bi lahko Real, tako ugibajo številni mediji, zapustil Francoz Eduardo Camavinga.