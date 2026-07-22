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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
7.39

Osveženo pred

16 minut

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Morgan Rogers nogometna tržnica Chelsea Aston Villa

Sreda, 22. 7. 2026, 7.39

16 minut

Nogometna tržnica, 22. julij

Rogers novi angleški prestopni rekorder

Avtor:
STA

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finale evropske lige Aston Villa Morgan Rogers | Morgan Rogers je okrepil Chelsea. | Foto Reuters

Morgan Rogers je okrepil Chelsea.

Foto: Reuters

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je iz Aston Ville pripeljal angleškega reprezentanta Morgana Rogersa, je potrdil londonski klub. Triindvajsetletnik je z modrimi podpisal pogodbo do leta 2033, prestop pa mediji ocenjujejo na 117 milijonov funtov oziroma 137 milijonov evrov, kar je nov angleški rekord.

S tem je Rogers postal najdražji angleški profesionalni nogometaš v zgodovini, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Pri prestopih med klubi iz različnih držav so klubi višje zneske odšteli le za Brazilca Neymarja, Francoza Kyliana Mbappeja in Ousmana Dembeleja in Šveda Alexandra Isaka.

"Izjemno sem vesel. Zame je Chelsea največji klub v Londonu in ekipa, ki jo občudujem že od otroštva," je za klubsko spletno stran dejal Rogers.

Ključni dejavniki za njegov prestop so bili nov projekt pod vodstvom novega trenerja Xabija Alonsa, igralski kader in prihodnji cilji kluba.

Ta napadalno usmerjeni nogometaš je na 85 tekmah v angleški prvoligaški konkurenci v dresu Aston Ville sodeloval pri 40 zadetkih.

Rogers je klubu pomagal do uvrstitve v ligo prvakov (zasedel je četrto mesto v prvenstvu) in slavja v evropski ligi, pri čemer je v finalu dosegel gol, ki je potrdil zmago s 3:0 proti Freiburgu.

Za angleško reprezentanco je debitiral novembra 2024. Od takrat je zbral 22 nastopov. Bil je tudi del ekipe na pravkar končanem svetovnem prvenstvu, kjer je zaigral na sedmih od osmih tekem in osvojil bronasto medaljo.

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